ETV Bharat / offbeat

"రేపు రథసప్తమి" - పాలు విరిగిపోకుండా ఇలాంటి "పరమాన్నం" చేసి పెట్టండి!

దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించే రుచికరమైన పరమాన్నం - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే టేస్ట్ సూపర్​!

Paramannam
Paramannam (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 3:00 PM IST

|

Updated : January 24, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ratha Saptami 2026 Paramannam : భూమండలంపై సమస్త జీవకోటికి ప్రాణశక్తిని, ఉత్తేజాన్ని సూర్యుడు ప్రసాదిస్తాడు. అందుకే ఆదిత్యుడిని ప్రత్యక్షదైవంగా పేర్కొంటారు. మాఘ శుద్ధ సప్తమి సూర్యభగవానుడు పుట్టినరోజు. అందుకే ఈ రోజును రథసప్తమి అంటారు. రేపు (జనవరి 25) నాడు ఈ పర్వదినం సందర్భంగా ఆదిత్యుడిని పూలతో అలకరించి పూజలు చేస్తారు. అలాగే ఆవు పాలతో పాయసం, పొంగలి, పరమాన్నం చేసి చిక్కుడాకుల్లో నైవేద్యాన్ని ఉంచి భానుడికి సమర్పిస్తుంటారు.

అందుకే మీకోసం ఈసారి స్పెషల్ పరమాన్నం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే మంచి రంగు, రుచితో వస్తుంది. పైగా పాలు విరిగిపోతాయనే భయం కూడా అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా చల్లారిన తర్వాత కూడా గట్టి పడకుండా ఉంటుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్​గా చేసి దేవుడికి పెట్టొచ్చు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఘుమఘుమలాడే "గోరు చిక్కుడు కొబ్బరి కర్రీ" - చపాతీ, రైస్​లోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Paramannam
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - ఒక కప్పు
  • చిక్కుడు గింజలు - కొన్ని
  • ఆవుపాలు - ఆరు కప్పులు
  • బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
Paramannam
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలో కప్పు బియ్యం వేసి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు, కొన్ని చిక్కుడు గింజలు యాడ్ చేసి గంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల తురిమిన బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Paramannam
యాలకులు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ మరిగిన తర్వాత ఆరు కప్పుల పాలు పోసి ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించాలి. అనంతరం నానబెట్టిన బియ్యంచిక్కుడు గింజల మిశ్రమం వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • అన్నం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బెల్లం నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ మిక్స్ చేయాలి. అలాగే రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు మళ్లీ స్టవ్ ఆన్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Paramannam
బెల్లం (Getty Images)
  • అంతే కమ్మని పరమాన్నం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి!
  • మీరు ఈ పరమానాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యం, పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

ద్రాక్షపండ్లతో "సూపర్ సింపుల్ స్వీట్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

వార్వెవా అనిపించే "చిలగడదుంప పచ్చడి" - నోటికి పుల్లగా, ఘాటుగా, తియ్యగా!

Last Updated : January 24, 2026 at 3:05 PM IST

TAGGED:

RATHA SAPTAMI 2026 PARAMANNAM
BELLAM PARAMANNAM MAKING
RICE KHEER IN TELUGU
పరమాన్నం తయారీ విధానం
RATHA SAPTAMI PARAMANNAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.