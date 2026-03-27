హనీమూన్ అందరూ వెళ్తారు - రష్మిక, విజయ్ మాత్రం "బడ్డీ మూన్" వెళ్లారు!!
- ఈ "బడ్డీ మూన్" అంటే ఏంటో.. అందులో ఏం చేస్తారో మీకు తెలుసా? - ట్రెండింగ్లోకి కొత్త పద్ధతి!
Published : March 27, 2026 at 3:08 PM IST
Buddy Moon : పెళ్లి తర్వాత కొత్త జంట హనీమూన్ వెళ్లడం అందరికీ తెలిసిందే. ఆర్థిక స్థోమతను బట్టి దేశ, విదేశీ టూర్లకు వెళ్తుంటారు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ నచ్చిన ప్రాంతాల్లో ఎంజాయ్ చేసి వస్తుంటారు. అయితే, ఇటీవల ఒక్కటైన సినీ నటులు రష్మిక-విజయ్ దేవరకొండ మాత్రం బడ్డీ మూన్కు వెళ్లారు! ఇప్పుడిప్పుడే ప్రాచుర్యంలోకి వస్తున్న ఈ ట్రెండ్.. వీరిద్దరి కారణంగా ట్రెండింగ్లో వచ్చింది. మరి, ఇంతకీ ఏంటీ బడ్డీ మూన్? హనీమూన్కు దీనికి తేడా ఏంటి? ఇందులోని విశేషాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆనందాల ఎక్స్టెన్షన్ :
కొత్తగా పెళ్లైన జంట ఆనందంగా గడపడానికి ఇద్దరే టూర్ వెళ్లడాన్ని హనీమూన్ అంటారు. నవ దంపతులు ఇద్దరూ కొన్ని రోజులపాటు తమకు నచ్చిన ప్రదేశాలన్నీ తిరిగి వస్తారు. ఇలా ఇద్దరే కాకుండా బంధుమిత్రులకో కలిసి వెళ్లడాన్నే బడ్డీమూన్ అంటారు! నియర్ అండ్ డియర్తో కలిసి వెళ్లి పర్యాటక ప్రాంతంలోనూ సందడి చేస్తారు. అంటే.. అప్పటి వరకూ ఇంటి వద్ద సాగిన పెళ్లి సందడిని, వితౌట్ భాజాభజంత్రీలు టూరిస్టు ప్లేస్లో కూడా మరో వారం పదిరోజులు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారన్నమాట!
ఎండింగ్లో ఏకాంతం :
ఈ బడ్డీమూన్లో చాలా దగ్గరి వారు మాత్రమే ఉంటారు. ఇంకా చెప్పాలంటే అమ్మాయి, అబ్బాయిల కుటుంబాలతోపాటు ఒకరిద్దరు ప్రాణమిత్రులు యాడ్ అవుతారు. వీరంతా కలిసి ముందుగా నిర్ణయించుకున్నన్ని రోజులు టూర్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. తిరగాల్సిన ప్రాంతాలన్నీ తిరిగేస్తారు. ఆ తర్వాత కొత్త జంటకు పర్సనల్ స్పేస్ ఇచ్చేసి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేస్తారు. న్యూ కపుల్ తమ షెడ్యూల్ను అక్కడ ప్లాన్ చేసుకొని, ఫుల్లుగా ఎంజాయ్ చేసి వచ్చేస్తారన్నమాట.
రష్మిక - విజయ్ "మూన్" అక్కడే :
టాలీవుడ్ స్టార్స్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న కూడా హనీమూన్ బదులుగా బడ్డీమూన్ను సెలక్ట్ చేసుకున్నారు. బంధుమిత్రులతో టూర్ ప్లాన్ చేశారు. వీరు థాయ్లాండ్లోని 'కో సముయ్' అనే ఐలాండ్కు వెళ్లారు. అక్కడ సముద్రం పక్కన ఉన్న కొండపై నిర్మించిన పెద్ద విల్లాను బుక్ చేసుకున్నారు. దీని ఖర్చు ఒక రోజుకు సుమారు రూ. 2.35 లక్షలట! ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో కలిసి వంటా వార్పు, అంత్యాక్షరి, పూల్లో ఆటాపాటా వంటి సరదాలతో ఎంజాయ్ చేసినట్టు సమాచారం.
గతంలో కొందరు :
బడ్డీమూన్ ట్రెండ్ కొత్తదేమీ కాదు. చాలా కాలం క్రితమే మొదలైంది. కానీ, పూర్తిస్థాయిలో ట్రెండింగ్లోకి రాలేదు. అమెరికాకు చెందిన ప్రసిద్ధ గాయని అలిసియా కీస్ తన పార్ట్నర్ స్విజ్ బీట్జ్ తో 2010లోనే బడ్డీ మూన్కు వెళ్లారు. హాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ జెన్నిఫర్ అనిస్టన్, జర్మన్-అమెరికన్ సూపర్ మోడల్ హైడీ క్లమ్ కూడా తమ భాగస్వాములతో బడ్డీ మూన్ కు వెళ్లారు. ఇంకా ఎంతో మంది ఈ లిస్టులో ఉన్నారు.
ఎందుకు ఫేమస్ అవుతోంది? :
- ఈ బడ్డీమూన్ క్రమంగా ఫేమస్ అవుతోంది. దీనికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- పెళ్లి అనేది జీవితంలోనే అత్యద్భుతమైన ఘట్టం. బంధుమిత్రులతో కలిసి జరుపుకునే ఈ సందడి గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. ఇలాంటి సంతోషాన్ని మరికొన్ని రోజులు పొడిగించుకోవాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు.
- పెళ్లి కోసం సన్నిహితులు, బంధుమిత్రులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తుంటారు. ఏళ్ల తర్వాత కలుసుకునే వారు కూడా ఉంటారు. ఇలాంటి వారితో పెళ్లి సమయంలో క్వాలిటీ సమయం గడిపే అవకాశం ఉండదు. బడ్డీ మూన్ ఆ లోటును భర్తీ చేస్తుంది.
- హనీమూన్కు ఇద్దరే వెళ్తే రెండు మూడు రోజులకే రోజు మొత్తం ఏం చేయాలో తెలియక బోర్ కొట్టే అవకాశం ఉంది. బడ్డీ మూన్లో బోర్ అనే మాటకు చోటు ఉండదు
- గ్రూప్గా అందరూ కలిసి బోటింగ్, ట్రెక్కింగ్, డిన్నర్ పార్టీలు చేసుకోవడం వల్ల ఎంతో కిక్ వస్తుంది
- బడ్డీ మూన్కు మీరు కూడా వెళ్లాలనుకుంటే ఆర్నెల్లు, ఏడాది ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎవరెవరు వెళ్తారు? డెస్టినేషన్స్ ఏంటి? బడ్జెట్ ఎంత? ఎవరి వాటా ఎంత? అనేది రఫ్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది
మన దేశంలో బెస్ట్ ప్రాంతాలు :
- బడ్డీ మూన్కు వెళ్లాలనుకునే వారు విదేశాలకే వెళ్లాల్సిన పనిలేదు. మన దేశంలో కూడా ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి రిషికేశ్వర్. అడ్వెంచర్ను ఇష్టపడే వాళ్లకు ఇది అద్భుత ప్రదేశం. రాఫ్టింగ్, బంజీ జంపింగ్ లాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్తో ఇక్కడ ఎంతగానో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అక్టోబర్ - మార్చి మధ్య ఇక్కడకు వెళ్తే బెస్ట్.
- గోవా ఎవర్ గ్రీన్ అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక్కడి బీచ్లు, పార్టీలు, సీఫుడ్ బడ్డీ మూన్ను ఆల్ టైమ్ మెమొరీగా మార్చేస్తాయి. ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్కు గోవాను మించిన ప్రాంతం మరెక్కడ ఉంటుంది?
- చల్లని వాతావరణంలో ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకునే వారికి సిమ్లా బెస్ట్ ఛాయిస్. కూల్ వెదర్ రోడ్ ట్రిప్ వెళ్లడానికి ఎంతో బాగుంటుంది. మంచులో ఆడుకోవడానికి కూడా ఇది పక్కా ప్లేస్
- ప్రశాంతంగా బీచ్లో ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే పాండిచ్చేరి బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ ఫుడ్ చాలా ఫేమక్. ఈ ప్రాంతం కూడా పెళ్లి వైబ్ను మరింత పెంచుతుంది.
- స్కూబా డైవింగ్, స్నార్కెలింగ్ వంటివి గ్రూప్గా చేస్తే ఆ మజానే వేరు. వీటికోసం అండమాన్ బెస్ట్ ఛాయిస్.