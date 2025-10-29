ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "రసం రైస్" - పుల్లగా, కమ్మగా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

పెళ్లిళ్ల స్పెషల్ రసం రైస్ - కుక్కర్​లో ఈజీగా ఇలా చేసుకోండి!

rasam_rice_recipe_in_telugu
rasam_rice_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Rasam Rice Recipe in Telugu : లంచ్ రెసిపీ అనగానే సాంబార్ రైస్, వెజ్ పులావా లాంటివి గుర్తొస్తుంటాయి. కానీ, పుల్లగా, కమ్మగా, కారంగా తినాలనుకుంటే మాత్రం రసం రైస్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. కార్తిక మాసం నేపథ్యంలో ఓ సారి ఇలా ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా రసం రైస్ ట్రై చేసి చూడండి. మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఎంతగానో నచ్చుతుంది. రసం రైస్​లోకి బియ్యం నానబెట్టి తీసుకుంటే అనుకున్న రుచి వస్తుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి.

rasam_rice_recipe_in_telugu
rasam_rice_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • పెసరపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కందిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటాలు - 2
  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • రసం పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కల్లుప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెండు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • వెల్లుల్లి రెమ్మ - ఆప్షనల్
rasam_rice_recipe_in_telugu
rasam_rice_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బియ్యం, పెసరపప్పు, కందిపప్పు రెండు, మూడు సార్లు కడిగి శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ పై కుక్కర్​ పెట్టుకుని అందులో గంటసేపు నానబెట్టిన బియ్యం, పెసరపప్పు, కందిపప్పు, పసుపుతో పాటు టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. 1 కప్పు బియ్యానికి 4 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 4 విజిల్స్ ఇవ్వాలి.
rasam_rice_recipe_in_telugu
rasam_rice_recipe_in_telugu (Getty images)
  • అన్నం ఉడికేలోగా మరో గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు పులుసు తీసుకోవాలి. జల్లెడతో వడగట్టి పిక్కలు, పీచు రాకుండా ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో రసం పొడి, కల్లుప్పు వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
rasam_rice_recipe_in_telugu
rasam_rice_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఇపుడు కుక్కర్ ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకుని ఉడికించుకున్న అన్నంలోకి రెడీ చేసుకున్న చింతపండు పులుసు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గరిటెతో మెదుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1.5 కప్పుల నీళ్లు పోసి సన్నటి సెగపై ఉడికించుకుని దించుకోవాలి.
rasam_rice_recipe_in_telugu
rasam_rice_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఇపుడు మరో స్టవ్ పై కడాయిలో నెయ్యి వేసుకుని వేడి కాగానే ఇంగువ, ఆవాలు, ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని తాలింపు ఎర్రగా వేయించాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న తాలింపును ఉడికించుకున్న అన్నంలో కలుపుకోవడమే! అంతే! ఈ రసం రైస్ ఎంతో అద్భుతంగా పుల్లగా, కమ్మగా ఉంటుంది.

