ఘుమఘుమలాడే "రసం రైస్" - పుల్లగా, కమ్మగా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!
పెళ్లిళ్ల స్పెషల్ రసం రైస్ - కుక్కర్లో ఈజీగా ఇలా చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 2:44 PM IST
Rasam Rice Recipe in Telugu : లంచ్ రెసిపీ అనగానే సాంబార్ రైస్, వెజ్ పులావా లాంటివి గుర్తొస్తుంటాయి. కానీ, పుల్లగా, కమ్మగా, కారంగా తినాలనుకుంటే మాత్రం రసం రైస్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. కార్తిక మాసం నేపథ్యంలో ఓ సారి ఇలా ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా రసం రైస్ ట్రై చేసి చూడండి. మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఎంతగానో నచ్చుతుంది. రసం రైస్లోకి బియ్యం నానబెట్టి తీసుకుంటే అనుకున్న రుచి వస్తుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం! ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కప్పు
- పసుపు - పావు స్పూన్
- పెసరపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కందిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- టమోటాలు - 2
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- రసం పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కల్లుప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెండు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- వెల్లుల్లి రెమ్మ - ఆప్షనల్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బియ్యం, పెసరపప్పు, కందిపప్పు రెండు, మూడు సార్లు కడిగి శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టుకుని అందులో గంటసేపు నానబెట్టిన బియ్యం, పెసరపప్పు, కందిపప్పు, పసుపుతో పాటు టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. 1 కప్పు బియ్యానికి 4 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని కుక్కర్ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 4 విజిల్స్ ఇవ్వాలి.
- అన్నం ఉడికేలోగా మరో గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు పులుసు తీసుకోవాలి. జల్లెడతో వడగట్టి పిక్కలు, పీచు రాకుండా ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో రసం పొడి, కల్లుప్పు వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కుక్కర్ ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకుని ఉడికించుకున్న అన్నంలోకి రెడీ చేసుకున్న చింతపండు పులుసు, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గరిటెతో మెదుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1.5 కప్పుల నీళ్లు పోసి సన్నటి సెగపై ఉడికించుకుని దించుకోవాలి.
- ఇపుడు మరో స్టవ్ పై కడాయిలో నెయ్యి వేసుకుని వేడి కాగానే ఇంగువ, ఆవాలు, ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుని తాలింపు ఎర్రగా వేయించాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న తాలింపును ఉడికించుకున్న అన్నంలో కలుపుకోవడమే! అంతే! ఈ రసం రైస్ ఎంతో అద్భుతంగా పుల్లగా, కమ్మగా ఉంటుంది.
