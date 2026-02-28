ETV Bharat / offbeat

రంజాన్​ స్పెషల్​ "సూప్" - ఇన్​స్టంట్​ ఎనర్జీ చాలా టేస్టీగా!

- రంజాన్​ మాసంలో హలీమ్​ మాత్రమే ట్రై చేస్తున్నారా? - ఓసారి ఇలా గంజి తయారు చేసుకోండి!

Ramdan Special Ganji Recipe
Ramdan Special Ganji Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 28, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Ramdan Special Ganji Recipe: ముస్లింలకు పవిత్రమైన రంజాన్​ మాసం నడుస్తోంది. రంజాన్​ అనగానే ఉపవాస ప్రార్థనలతోపాటు నోరూరించే వంటకాలు గుర్తొస్తాయి. ముఖ్యంగా హలీమ్​ స్పెషల్​ వంటకంగా చెప్పొచ్చు. దీన్ని కేవలం ముస్లింలు మాత్రమే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, రంజాన్​ మాసంలో హలీమ్​ మాత్రమే కాకుండా టేస్ట్​ చేయాల్సిన ఫుడ్​ మరొకటి ఉంది. అదే గంజి రెసిపీ. దీనినే "ఆష్"​ అని కూడా అంటారు. ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత చాలా మంది దీన్ని తప్పక తాగుంటారు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని గంజి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ramdan Special Ganji Recipe
Ramdan Special Ganji Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • పెసరపప్పు - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • దాల్చినె చెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - 2
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • టమాటా - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Ramdan Special Ganji Recipe
Ramdan Special Ganji Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ గంజి రెసిపీ తయారు చేయడానికి ముందుగా ఓ పొడి ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి బియ్యం వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • బియ్యం ఫ్రై అయ్యాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి పెసరపప్పు వేసి దోరగా వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Ramdan Special Ganji Recipe
Ramdan Special Ganji Recipe (Getty Images)
  • బియ్యం, పెసరపప్పు పూర్తిగా చల్లారినాక మిక్సీజార్​లోకి వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్​ చేసుకున్న పిండిని అర కప్పు కొలత ప్రకారం ఓ చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు.
  • అర కప్పు బియ్యంపెసర పిండిలో కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
Ramdan Special Ganji Recipe
Ramdan Special Ganji Recipe (Getty Images)
  • గంజి రెసిపీ కోసం కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, కొత్తిమీర, పుదీనాను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టి 3 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నెయ్యిలో జీలకర్ర, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, బిర్యానీ ఆకు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • మసాలా దినుసులు వేగినాక ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
Ramdan Special Ganji Recipe
Ramdan Special Ganji Recipe (Getty Images)
  • అల్లం మగ్గినాక పుదీనా తరుగు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం అందులోకి టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • టమాటాలు ఉడికిన తర్వాత 5 కప్పుల నీరు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి హై-ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న పెసరపిండిని వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఫ్లేమ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి సుమారు 10 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
  • మిశ్రమం రెడీ అయినాక కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే సరి. రంజాన్​ స్పెషల్​ గంజి రెడీ. దీన్ని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్ట్​.
Ramdan Special Ganji Recipe
Ramdan Special Ganji Recipe (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • పెసరపప్పు, బియ్యం లో-ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించాలి. ఎక్కువ మంట మీద వేయిస్తే లోపలి వరకు వేగవు, పైగా మాడిపోయే ఛాన్స్​ ఉంటుంది.
  • పెసరపప్పు మిశ్రమం నీటిలో ఉడికేటప్పుడు ఏమైనా చిక్కగా అనిపిస్తే మరో అర కప్పు నుంచి కప్పు నీటిని బాగా మరిగించి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ వాటర్​ కలిపితే ఉప్పును కూడా సరిచూసుకోవాలి.
  • ఈ గంజి మరి చిక్కగా, మరి పల్చగా కాకుండా మీడియం కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

