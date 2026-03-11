ఉపవాసం వేళ ఎంతో మేలు చేసే "తల్బినా" - పంచదార లేకుండా బార్లీతో కమ్మని జావ!
నోరూరించే తల్బినా- సింపుల్గా ఇలా చేసి ట్రై చేయండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 2:19 PM IST
Talbina Recipe in Telugu : వేసవి వచ్చిందంటే చాలు! జ్యూస్, సేమియా లాంటి పదార్థాలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. కానీ, వాటిల్లో పంచదార లేదా బెల్లం ఉపయోగించడం వల్ల ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. వాటికి బదులుగా వేసవిలో లేదా ఏ సమయంలో అయినా సరే కొన్ని రకాల పదార్థాలు ఎంతో మేలు చేస్తుంటాయి. అందులో మరీ ముఖ్యంగా "తల్బినా" ఒకటి. బార్లీ గింజలతో తయారు చేసుకునే తల్బినా వేడి వేడిగా తింటుంటే ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. తీపి పదార్థాలేమీ ఉపయోగించకుండా బార్లీ, పాలు, డ్రైఫ్రూట్స్తో తయారు చేసుకునే ఈ తల్బినా ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. స్వీట్ కోసం తేనె వాడుకోవచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బార్లీ - అర కప్పు
- పాలు - లీటర్
- జీడిపప్పు - 12
- బాదం - 8
- కర్జూర - 6
- పిస్తా - 8
- కుంకుమ పువ్వు - కొద్దిగా
- తేనె - సర్వింగ్ కోసం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి అర కప్పు బార్లీ తీసుకోవాలి. నీళ్లు పోసుకుని రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బార్లీ మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై గిన్నెలో లీటర్ పాలు పోసుకుని మరిగే సమయంలో నానబెట్టుకున్న బార్లీని నీళ్లు లేకుండా వేసుకోవాలి. దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. తొందరగా ఉడికించాలంటే బార్లీని మిక్సీ పట్టుకుని వేసుకోవచ్చు. కానీ, ఇలా వేయడం వల్ల తింటున్నపుడు పంటి కింద కమ్మగా అనిపిస్తుంది.
- మరుగుతున్న పాలల్లో బార్లీ వేసి బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. దగ్గర పడుతున్న టైంలో జీడిపప్పు, బాదం, ఖర్జూర ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. ఖర్జూర ముక్కలు చివర్లో వేసుకుంటే బెటర్. ముందే వేయడం వల్ల పాలు విరిగిపోయేందుకు అవకాశం ఉంది. ఉడికించుకున్న తర్వాత బార్లీని మాష్ చేసుకోవాలి.
- మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది. గట్టిగా కావాలనుకుంటే ఎక్కువ సేపు ఉడికించుకోవాలి. కాస్త మిల్కీగా కోరుకుంటే పక్కన స్టవ్ పై పాలు కాచి ఆ తర్వాత కలుపుకోవచ్చు. ఇందులోకి మీరు రంగు కావాలనుకుంటే ఫుడ్ కలర్ లేదా కుంకుమ పువ్వు వేసుకోవచ్చు. ఫుడ్ కలర్ ఆరోగ్యానికి హానికరం కాబట్టి వాడుకోకపోవడం బెటర్.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న తల్బినా కప్పుల్లోకి తీసుకుని పైన బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా లాంటి డ్రైఫ్రూట్ మిక్స్తో అలంకరించుకోవచ్చు. తేనే కూడా వేసుకుని తింటే అమృతంలా అనిపిస్తుంది.
