రంజాన్​ స్పెషల్​ "షీర్​ ఖుర్మా" - పర్ఫెక్ట్​ కొలతలతో అద్భుతమైన టేస్ట్​ - గిన్నెలు ఇట్టే ఖాళీ!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 20, 2026 at 1:47 PM IST

Ramadan Special Sheer Khurma: ఈద్​ ఉల్​ ఫితర్​కు సమయం ఆసన్నమైంది. నేడు గల్ఫ్​ దేశాల్లో రంజాన్​ కాగా.. భారత్​లో మార్చి 21న జరుపుకోనున్నారు.​ ఇక ఈ పండగ నాడు ప్రతి ముస్లిం సోదరులు తప్పకుండా చేసుకునే స్వీట్​ ఐటమ్స్​లో "షీర్​ ఖుర్మా" ఒకటి. ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోయే ఈ రెసిపీ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. సన్నని సేమియా, పాలు, డ్రైఫ్రూట్స్​, కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ కలయికతో చేసే దీని రుచి అమృతం లెక్క. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. వేడిగా లేదా కూల్​గా ఎలా తిన్నా టేస్ట్​ మార్వలెస్​ అంతే. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈద్​ ఉల్​ ఫితర్​ నాడు చేసే షీర్​ ఖుర్మాను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బాదం పప్పులు - 10
  • జీడిపప్పులు - 10
  • పిస్తా పప్పులు - 10
  • ఎండు ఖర్జూరాలు - 5
  • చిరోంజి పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నెయ్యి - తగినంత
  • సన్నని సేమియా - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • పాలు - 1 లీటర్​
  • కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ - 1 టిన్​
  • యాలకుల గింజల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • రోజ్​ వాటర్​ - 1 టీస్పూన్​
  • కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:

  • షీర్​ ఖుర్మా చేయడానికి ముందు రోజు రాత్రే కొన్ని పప్పులు నానబెట్టాలి. అందుకోసం బాదం, జీడిపప్పులు, పిస్తా, ఎండు ఖర్జూరాలు, చిరోంజి పప్పులను విడివిడిగా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం ఈ పప్పుల్లోని నీటిని వంపేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బాదంపై పొట్టు, ఖర్జూరాల్లోని గింజలు తీసేయాలి.
  • అనంతరం నానబెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్​ను ఒక్క చిరోంజి గింజలు మినహా మిగిలిన వాటిని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన పెనంలో 3 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి కట్​ చేసిన డ్రైఫ్రూట్స్​, చిరోంజి పప్పులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ చక్కగా వేగాక ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్​లోకి మరికొంచెం నెయ్యి వేసి సన్నని సేమియాను చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • వేగిన సేమియాను మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మరోసారి అదే పాన్​లోకి చిక్కటి పాలు పోసి కలుపుతూ మరిగించాలి.
  • పాలు ఓ పొంగు వచ్చిన మరుగుతున్నప్పుడు కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ పోసి కలిపి బాయిల్ చేయాలి.
  • కండెన్సెడ్​ మిల్క్​ వేసినాక మరో పొంగు రానిచ్చి వేయించిన సేమియా, యాలకుల గింజల పొడి, రోజ్​ వాటర్​ వేసుకుని కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • సేమియా చక్కగా ఉడికిన తర్వాత వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​, కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. టేస్టీ టేస్టీ రంజాన్​ స్పెషల్​ షీర్​ ఖుర్మా రెడీ.
చిట్కాలు:

  • మార్కెట్​లో సన్నని సేమియా పచ్చిది, వేయించినది రెండు రకాలుగా దొరుకుతుంది. అందులో మీకు నచ్చినది తీసుకోవచ్చు. వేయించినది తీసుకుంటే నెయ్యిలో ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే పచ్చిది తీసుకుంటే నెయ్యిలో గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • షీర్​ ఖుర్మా టేస్టీగా, చిక్కగా రావాలంటే కచ్చితంగా కండెన్సెడ్​ మిల్క్ వాడాలి. అది లేదని దాని బదులు పంచదార వాడితే ఖుర్మా పల్చగా అవుతుంది.
  • లీటర్​ పాలకు కప్పున్నర సేమియా సరైన కొలత. సేమియా ఎక్కువ తీసుకుంటే చల్లారినాక గట్టి పడుతుంది.

