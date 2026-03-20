రంజాన్ స్పెషల్ "షీర్ ఖుర్మా" - పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో అద్భుతమైన టేస్ట్ - గిన్నెలు ఇట్టే ఖాళీ!
Published : March 20, 2026 at 1:47 PM IST
Ramadan Special Sheer Khurma: ఈద్ ఉల్ ఫితర్కు సమయం ఆసన్నమైంది. నేడు గల్ఫ్ దేశాల్లో రంజాన్ కాగా.. భారత్లో మార్చి 21న జరుపుకోనున్నారు. ఇక ఈ పండగ నాడు ప్రతి ముస్లిం సోదరులు తప్పకుండా చేసుకునే స్వీట్ ఐటమ్స్లో "షీర్ ఖుర్మా" ఒకటి. ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోయే ఈ రెసిపీ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. సన్నని సేమియా, పాలు, డ్రైఫ్రూట్స్, కండెన్సెడ్ మిల్క్ కలయికతో చేసే దీని రుచి అమృతం లెక్క. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. వేడిగా లేదా కూల్గా ఎలా తిన్నా టేస్ట్ మార్వలెస్ అంతే. మరి లేట్ చేయకుండా ఈద్ ఉల్ ఫితర్ నాడు చేసే షీర్ ఖుర్మాను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బాదం పప్పులు - 10
- జీడిపప్పులు - 10
- పిస్తా పప్పులు - 10
- ఎండు ఖర్జూరాలు - 5
- చిరోంజి పప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- నెయ్యి - తగినంత
- సన్నని సేమియా - ఒకటిన్నర కప్పులు
- పాలు - 1 లీటర్
- కండెన్సెడ్ మిల్క్ - 1 టిన్
- యాలకుల గింజల పొడి - పావు టీస్పూన్
- రోజ్ వాటర్ - 1 టీస్పూన్
- కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- షీర్ ఖుర్మా చేయడానికి ముందు రోజు రాత్రే కొన్ని పప్పులు నానబెట్టాలి. అందుకోసం బాదం, జీడిపప్పులు, పిస్తా, ఎండు ఖర్జూరాలు, చిరోంజి పప్పులను విడివిడిగా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం ఈ పప్పుల్లోని నీటిని వంపేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బాదంపై పొట్టు, ఖర్జూరాల్లోని గింజలు తీసేయాలి.
- అనంతరం నానబెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ను ఒక్క చిరోంజి గింజలు మినహా మిగిలిన వాటిని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన పెనంలో 3 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి. ఆ తర్వాత అందులోకి కట్ చేసిన డ్రైఫ్రూట్స్, చిరోంజి పప్పులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- డ్రైఫ్రూట్స్ చక్కగా వేగాక ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అదే పాన్లోకి మరికొంచెం నెయ్యి వేసి సన్నని సేమియాను చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- వేగిన సేమియాను మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మరోసారి అదే పాన్లోకి చిక్కటి పాలు పోసి కలుపుతూ మరిగించాలి.
- పాలు ఓ పొంగు వచ్చిన మరుగుతున్నప్పుడు కండెన్సెడ్ మిల్క్ పోసి కలిపి బాయిల్ చేయాలి.
- కండెన్సెడ్ మిల్క్ వేసినాక మరో పొంగు రానిచ్చి వేయించిన సేమియా, యాలకుల గింజల పొడి, రోజ్ వాటర్ వేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి.
- సేమియా చక్కగా ఉడికిన తర్వాత వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్, కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. టేస్టీ టేస్టీ రంజాన్ స్పెషల్ షీర్ ఖుర్మా రెడీ.
చిట్కాలు:
- మార్కెట్లో సన్నని సేమియా పచ్చిది, వేయించినది రెండు రకాలుగా దొరుకుతుంది. అందులో మీకు నచ్చినది తీసుకోవచ్చు. వేయించినది తీసుకుంటే నెయ్యిలో ఓ రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే పచ్చిది తీసుకుంటే నెయ్యిలో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- షీర్ ఖుర్మా టేస్టీగా, చిక్కగా రావాలంటే కచ్చితంగా కండెన్సెడ్ మిల్క్ వాడాలి. అది లేదని దాని బదులు పంచదార వాడితే ఖుర్మా పల్చగా అవుతుంది.
- లీటర్ పాలకు కప్పున్నర సేమియా సరైన కొలత. సేమియా ఎక్కువ తీసుకుంటే చల్లారినాక గట్టి పడుతుంది.
