రంజాన్ స్పెషల్ "నోంబు కంజి" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
రంజాన్ మాసంలో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - నోటికి సరికొత్త రుచినిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 10:39 AM IST
Ramdan Special Nombu Kanji : ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే రంజాన్ మాసం నడుస్తోంది. ఈ నెల అనగానే ఉపవాస ప్రార్థనలతోపాటు నోరూరించే వంటకాలు గుర్తొస్తాయి. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోంబు కంజి. ఓసారి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ దీన్ని చేశారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - ఒక కప్పు
- బియ్యం - అర కప్పు
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- దాల్చినచెక్క - 2 అంగుళాలు
- యాలకులు - 4
- లవంగాలు - 4
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- టమోటా ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- చికెన్ కీమా - 200 గ్రాములు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- పుదీనా తరుగు - ముప్పావు కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కొబ్బరిపాలు - ఒక కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో అర కప్పు బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి. మరో గిన్నెలో కప్పు బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడిగి తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, టమోటా, పుదీనా, కొత్తిమీర, రెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు, రెండు అంగుళాల దాల్చినచెక్క, నాలుగు యాలకులు, నాలుగు లవంగాలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ సోంపు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక అర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆనియన్స్ వేగాక ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు టమోటా ముక్కలు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, 200 గ్రాముల చికెన్ కీమా వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- చికెన్ మిశ్రమం వేగాక ముప్పావు కప్పు పుదీనా తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యంపెసరపప్పు మిశ్రమం వేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నాలుగు కప్పుల వేడి నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కుక్కర్మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత అన్నాన్ని గరిటెతో బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలపాలి. అనంతరం రెండు కప్పుల వేడి నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- మూడు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఇప్పుడు కప్పు కొబ్బరిపాలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే నోరూరించే నోంబు కంజి రెడీ అయినట్లే!
