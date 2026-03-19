రంజాన్ 2026 స్పెషల్ "దూద్ దూలారి" - నోటికి సరికొత్త రుచిని ఇస్తుంది!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 3:56 PM IST

Iftar 2026 Doodh Dulari Making : ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే రంజాన్ మాసం కొనసాగుతోంది. తెల్లవారుజామున సెహరి, సాయంత్రం ఇఫ్తార్‌ విందులతో కోలాహలం నెలకొంది. ఈ నెల​ అనగానే ఉపవాస ప్రార్థనలతోపాటు నోరూరించే వంటకాలు గుర్తొస్తాయి. ఇందులో హలీమ్​ స్పెషల్​ అని చెప్పొచ్చు. ఇది​ మాత్రమే కాకుండా టేస్ట్​ చేయాల్సిన ఫుడ్​ మరొకటి ఉంది. అదే దూద్ దూలారి. ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - సరిపడా
  • సేమియా - అర కప్పు
  • కండెన్సడ్ మిల్క్ - ముప్పావు కప్పు
  • రోజ్ వాటర్ - 1 టీ స్పూన్
  • వెనీలా ఎసెన్స్ - 1 టీ స్పూన్
  • కార్న్​స్టార్చ్​ (మొక్కజొన్నపిండి) - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఫ్రెష్​క్రీమ్ - అర కప్పు
  • జెల్లీ మిక్స్ - అర కప్పు
  • పండ్ల ముక్కలు - కొన్ని
  • బాదం, పిస్తా పలుకులు - ముప్పావు కప్పు
  • అంగూరీ రసగుల్లాలు - 15
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్​స్టార్చ్​లో పావు కప్పు పాలు పోసి గడ్డలు లేకుండా బాగా కలపాలి. అలాగే కావాల్సి పరిమాణంలో పండ్లను, బాదం, పిస్తా పలుకులను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో లీటర్ పాలు పోసి కలుపుతూ మరిగించాలి. పాలు రెండు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత అర కప్పు సేమియా వేసి ఉడికించాలి.
  • సేమియా ఉడికిన తర్వాత ముప్పావు కప్పు కండెన్సడ్​ మిల్క్ వేసి కలపాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ రోజ్ వాటర్, ఒక టీ స్పూన్ టీ స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్​ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం రెడీ చేసుకున్న కార్న్​స్టార్చ్​ పాలను కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. 4 నిమిషాల తర్వాత అర కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్​ వేసి యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీనిని రెండు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో కప్పు నీళ్లు పోయాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పపుడు అర కప్పు జెల్లీ మిక్స్​ వేసి కరిగించాలి. దీనిని ఓ ప్లేట్​లో వేయాలి. రెండు గంటల తర్వాత క్యూబ్స్​గా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచిన పాలమిశ్రమాన్ని బయటకు తీసి కట్ చేసుకున్న పండ్ల ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆపైన ముప్పావు కప్పు బాదం, పిస్తా పలుకులు, తరిగి ఉంచిన జెల్లీ ముక్కలు, 15 అంగూరీ రసగుల్లాలు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే నోరూరించే దూద్ దూలారి మీ ముందుంటుంది!
  • మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

