"శ్రీరామనవమి పాయసం" మీకు తెలుసా? - ఇలా చేశారంటే కమ్మగా ఉంటుంది!
రామ నవమి పాయసం ప్రసాదం - రుచి చాలా బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 11:09 AM IST
Ram Navami Payasam : శ్రీరామ నవమి రోజు వడపప్పు, బెల్లం, మిరియాల పానకం తయారు చేయడం తెలుగు వారి సంప్రదాయం. వాటితో పాటు ఇలాంటి పాయసం ట్రై చేసి చూడండి. ఈ పాయసం తయారీ కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. నెయ్యి ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. పైగా పాయసంలో పాలు మాత్రమే వాడుతారు. నీళ్లు అస్సలు కలపరు. ఎంతో రుచిగా ఉండే ఈ పాయసం ఎలా తయారు చేయాలో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - అర కప్పు
- నెయ్యి - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పాలు - లీటరు
- బెల్లం పొడి - 1.5 కప్పు
- జీడిపప్పు - 8
- కిస్ మిస్ - 12
- పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
- జాజికాయ పొడి - అర చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
టిప్స్ :
- బియ్యం ఎన్ని తీసుకుంటే నెయ్యి కూడా అంత తీసుకోవాలి.
- పావు కేజీ బియ్యం తీసుకుంటే కనీసం లీటరున్నర పాలు అవసరం ఉంటుంది.
- బియ్యం కొలతకు బెల్లం పొడి మూడింతలు అదనంగా తీసుకోవాలి.
- జాజికాయ పొడి రుచి కోసం వాడుతుంటారు. మీకు అందుబాటులో లేకుంటే స్కిప్ చేయొచ్చు.
- పాలు మాత్రమే పోసుకోవాలి. నీళ్లు అస్సలు కలపకూడదు.
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అరకప్పు బియ్యం కనీసం 30 నిమిషాల పాటు నాబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ పై మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని 3 స్పూన్ల నెయ్యి, 3 స్పూన్ల పెసరపప్పు వేసుకుని వేయించాలి. పెసరపప్పు పొంగగానే పాలు పోసుకుని మరిగించాలి. పాలను బాగా కలుపుతూ మరిగించుకోవడం వల్ల అడుగు పట్టకుండా పాయసం రుచి కూడా బాగుంటుంది.
- పాలు ఓ పొంగు వచ్చిన తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యం వేసుకుని కలుపుతూ ఉండాలి. చాలా మంది పాలతో పాటు నీళ్లు కూడా పోస్తుంటారు. కానీ, ఇలాంటి పాయసంలో నీళ్లు అస్సలు కలపరు. నీళ్లు పోయకుండా అడుగు పట్టకుండా ఉడికించుకోవాలి. మూతపెట్టి సుమారు ముప్పావు గంట పాటు సన్నటి మంటపై ఉడికించుకుంటే చాలు. మధ్య మధ్యలో మూత తీసుకుని కలుపుతూ ఉండాలి.
- ఇపుడు మరో 4 స్పూన్ల నెయ్యి వేసి ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి సన్నగా తురిమిన 1.5కప్పు బెల్లం పొడి వేసి కలపాలి. బెల్లం పాయసంలో కలిసిపోయేలా కలుపుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ పై చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. జీడిపప్పు పలుకులు కూడా వేసుకుని దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి కిస్ మిస్ వేసుకుని దించేసి పాయసంలో కలుపుకుంటే చాలు!
- చిటికెడు పచ్చ కర్పూరం, అర చిటికెడు జాజికాయ పొడి, యాలకుల పొడి కూడా వేశామంటే ఆ రుచి, వాసన ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.
