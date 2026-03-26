రామయ్య మెచ్చే తియ్యని "అటుకుల పొంగలి" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్కు అందరూ ఫిదా!
- రేపే శ్రీరామనవమి పర్వదినం - అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కమ్మని ప్రసాదం రెసిపీ మీకోసం!
Published : March 26, 2026 at 12:12 PM IST
Ram Navami 2026 Prasadam Recipe : ప్రతి సంవత్సరమూ చైత్ర మాసం శుక్ల పక్షం నవమి రోజున "శ్రీరామనవమి" పర్వదినాన్ని భక్తులు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున భక్త జనమంతా కోదండరాముడి కల్యాణాన్ని కళ్లారా చూసి తరిస్తారు. ఈ ఏడాది మార్చి 27న రాములోరి పండగ వస్తోంది. అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జగదభిరాముడిని పూజించి రామచంద్రమూర్తికి ఇష్టమైన బెల్లం పానకం, వడపప్పు, చలిమిడి వంటి నైవేద్యాలను భక్తులు సమర్పిస్తుంటారు. అయితే, అవి మాత్రమే కాకుండా ఈ రామనవమికి కాస్త వెరైటీగా ఏదైనా ప్రసాదం ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, అటుకులతో అద్దిరిపోయే "పొంగలి". దీన్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ నైవేద్యం రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక పెద్ద కప్పు - మందంగా ఉండే అటుకులు
- ముప్పావు కప్పు - బెల్లంపొడి
- అర కప్పు - పాలు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నెయ్యి
- పది - జీడిపప్పులు
- పది - కిస్మిస్లు
- పావు కప్పు - పెసరపప్పు
- అర చెంచా - యాలకులపొడి
- అర కప్పు - నీళ్లు
గ్యాస్ అవసరం లేని "శ్రీరామనవమి నైవేద్యాలు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
తయారీ విధానం :
- రామయ్యకు ఇష్టమైన ఈ ప్రసాదం రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి స్టవ్ మీద ఉంచి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి
- పప్పు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన బెల్లంపొడి, యాలకులపొడిని సిద్ధం చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఉడికిన పెసరపప్పును వాటర్ వంపేసి లైట్గా మెదుపుకొని పక్కనుంచాలి
- అనంతరం స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టి పావుకప్పు నీళ్లు పోసి బెల్లంపొడి వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగి లేతపాకంగా మారుతున్నప్పుడు గిన్నెను దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇక్కడ బెల్లంపొడిని మీరు తినే తీపిని బట్టి తగినంత అడ్జస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ తీపి ఎక్కువగా తినేవారైతే కాస్త పెంచి తీసుకోవచ్చు.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద మరో కడాయిని పెట్టి చెంచా నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి లైట్గా వేడయ్యాక జీడిపప్పులు, కిస్మిస్ను వేసి వేయించుకోవాలి. అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అదే కడాయిలో మరో చెంచా నెయ్యి వేసి లైట్గా వేడయ్యాక మందపాటి అటుకులను వేసి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక అటుకుల్లో మిగిలిన నీళ్లు, పాలు పోసి కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- అటుకులు కాస్త మెత్తగా అవుతున్నప్పుడు ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న లేత బెల్లంపాకం, ఉడికించి లైట్గా మాష్ చేసుకున్న పెసరపప్పు ముద్ద, యాలకులపొడి, మిగిలిన నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పదార్థాలన్నీ కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలిపి స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించుకోవాలి.
- అటుకుల మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి దగ్గరకు అవుతున్నప్పుడు చివరగా అందులో ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న జీడిపప్పులు, కిస్మిస్ పలుకులు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "అటుకుల పొంగలి" నైవేద్యం అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, శ్రీరామనవమి వేళ మీరూ సింపుల్గా ఇలా ప్రిపేర్ చేసి రామయ్యకు నైవేద్యంగా సమర్పించండి. ఆపై ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా ఆస్వాదించండి.
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ ప్రసాదాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
మార్చి 27న శ్రీరామనవమి - రాములోరికి నచ్చే "రవ్వ పాయసం" చేసి పెట్టండి!
పుచ్చకాయతో అద్దిరిపోయే "ఐస్క్రీమ్" - టేస్ట్ అదుర్స్ - బయట వాటి జోలికి పోరు!