"శ్రీరామనవమి 2026" పానకం, వడపప్పు రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే అందరూ ఇష్టంగా తాగేస్తారు!
శ్రీరామ నవమి ప్రసాదాలు - భక్తులు మెచ్చే పానకం, వడపప్పు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 12:00 PM IST
Ram Navami Panakam Recipe : ఉగాది వేళ షడ్రుచుల పచ్చడి, శ్రీరామనవమి రోజు వడపప్పు, పానకం తీసుకోవడం హిందూ సంప్రదాయం. సీతారాముల కల్యాణోత్సవం సందర్భంగా ఊరూ, వాడా అంతటా పందిళ్లు వేసి వడపప్పు, పానకం పంపిణీ చేస్తుంటారు. ఈ సమయంలో వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా శరీర ఆరోగ్యం దృష్ట్యా వీటిని తీసుకోవాలని పెద్దలు చెప్తుంటారు. వసంతంలో భానుడు ప్రతాపం చూపించే సమయంలో శ్రీరామనవమి పండుగ వస్తుంది. ఈ పరాభవనామ సంవత్సరంలో మరో రెండ్రోజుల్లో సీతారాముల కల్యాణం జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో పానకం తయారీ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
పానకం తయారీకి అవసరమైన పదార్థాలు
- బెల్లం - అరకప్పు
- యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
- మిరియాల పొడి - పావు స్పూన్
- పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
- తులసి ఆకులు - ఐదారు
- శొంఠి పొడి - పావు స్పూన్
- నిమ్మరసం - 2 కాయలు
పానకం తయారీ విధానం
- ముందుగా గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకుని బెల్లం తరుగు వేసి నానబెట్టుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మలినాలు రాకుండా జల్లెడ లేదా క్లాత్ పెట్టి వడకట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- బెల్లం పానకంలో యాలకుల పొడి, మిరియాల పొడి, శొంఠిపొడితో పాటు నిమ్మరసం వేసి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత చిటికెడు ఉప్పు, పచ్చ కర్పూరం వేసుకుని కలపాలి. చివరగా తులసి ఆకులు కూడా వేసి కలిపారంటే పానకం రెడీగా ఉన్నట్టే. ఈ పానకం ఎంతో రుచిగా ఇంకా, ఇంకా తాగాలనిపిస్తుంది.
- వేసవిలో పానకం సేవించడం వల్ల వేడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. అందులో ఉపయోగించే పదార్థాల్లో ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్నాయని వెల్లడిస్తున్నారు. బెల్లం, యాలకుల పొడి, మిరియాల పొడి, తులసి ఆకులు, శొంఠి పొడిలో ఐరన్, పాస్ఫరస్, పొటాషియం లభిస్తాయని అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
- రక్తహీనత లోపాన్ని అధిగమించడంతో పాటు రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుందని, కాలేయాన్ని శుభ్రం చేస్తుందని, ఎసిడిటీ, జీర్ణసమస్యలు సైతం తగ్గిపోతాయని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి. బెల్లం కలిపిన నీళ్లు తాగడం వల్ల నీరసం, అలసట తగ్గుతుందట.
- పానకంలో వేసే మిరియాల పొడి, తులసి ఆకులు దగ్గు, కఫం తగ్గించే ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉంటుందని పలు అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
- అదే విధంగా పెసరపప్పు, కొబ్బరి తురుము, బెల్లం తురుము, నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసుకుని వడపప్పు తయారు చేసుకోవాలి. ముందుగా ఓ గిన్నెలో గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసుకుని పెసరపప్పు నానబెట్టుకోవాలి. అరగంట తర్వాత నీళ్లు వడబోసుకుని అందులోకి కొబ్బరి తురుము వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన బెల్లం, నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
