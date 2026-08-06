ట్రెండింగ్లో గోమయం "రాఖీలు" - చేనేత సమ్మేళనంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా!
ఈ ఏడాది రక్షాబంధన్ ఎప్పుడు? - రాఖీ కట్టేటప్పుడు పఠించాల్సిన మంత్రమిదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 4:52 PM IST
Rakshabandhan 2026 Date : అన్నా-చెల్లెళ్లు, అక్కా-తమ్ముళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీకగా జరుపుకొనే పండుగ 'రక్షాబంధన్'. దీనికే 'రాఖీ పౌర్ణమి' అని కూడా పేరు. ఈ రోజున అక్కాచెల్లెళ్లు తమ సోదరులు జీవితాంతం తమకు రక్షగా ఉండాలని వారి చేతికి రాఖీ కడతారు. మిఠాయిలు తినిపించి ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటారు. రాఖీ పండగ వస్తుందంటే చాలు నెల రోజుల ముందు నుంచే తీరొక్క డిజైన్ల రాఖీలతో మార్కెట్లు కళకళలాడుతుంటాయి. అయితే, ప్రస్తుతం ఎకో-ఫ్రెండ్లీ రాఖీలకు జనాలలో ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే విజయవాడలో జరిగిన చేనేత సమ్మేళనంలో గోమయంతో చేసిన రాఖీలు ప్రదర్శనకు ఉంచారు. అవి జనాలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రక్షాబంధన్ వస్తుందంటే రంగురంగుల రాఖీలతో చాలా రోజుల ముందు నుంచే మార్కెట్లు సందడిగా మారుతాయి. ఏటా సరికొత్త డిజైన్లు, ట్రెండ్స్ మార్కెట్లోకి వస్తుంటాయి. అయితే, ప్రస్తుతం గోమయంతో తయారైన అనేక ప్రకృతి హితమై ఉత్పత్తులకు మంచి డిమాండ్ ఉంటోంది. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది పర్యావరణ హితమైన వస్తువులను తయారు చేసే పనిలో పడ్డారు. అందులో భాగంగానే గోమయంతో రాఖీలు, ప్రమిదలు తయారుచేసి విక్రయిస్తున్నారు. తాజాగా విజయవాడలో జరిగిన చేనేత సమ్మేళనంలో లలిత అనే మహిళ ఆవుపేడతో తయారు చేసిన రాఖీలు, దీపాంతలు ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఇవి చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నానికి చెందిన లలిత అనే మహిళ గోమయంతో వివిధ రకాల విభిన్నమైన వస్తువులు తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే గోమయంతో చేసిన రాఖీలు, ప్రమిదలను చేనేత సమ్మేళనంలో ప్రదర్శనకు పెట్టారు. ఇలా తయారు చేసిన వస్తువులను విక్రయించడం ద్వారా వచ్చిన డబ్బును గోసేవకే ఉపయోగిస్తామని తెలిపారు లలిత.
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పర్యావరణానికి మేలు :
రాఖీలలో చాలా వరకు ప్లాస్టిక్, నైలాన్ దారాలు, కెమికల్ రంగులను వాడుతుంటారు. వాటితో పోల్చితే గోమయంతో చేసిన ఈ రాఖీలు పర్యావరణానికి మేలు చేస్తాయంటున్నారు. పండగ తర్వాత ఈ రాఖీలను నీటిలో నానబెట్టి కుండీలో వేస్తే, ఇవి పూర్తిగా కరిగిపోయి మొక్కలకు మంచి ఎరువుగా మారుతాయని చెబుతున్నారు.
ఈ ఏడాది రాఖీ ఎప్పుడంటే?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఏటా శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున రాఖీ పండగ జరుపుకొంటారు. ఈ ఏడాది(2026) రక్షాబంధన్ను ఆగస్టు 28వ తేదీన వస్తోంది. రాఖీ పూర్ణిమ సందర్భంగా అక్కాచెల్లెళ్లు తన సోదరుని చేతికి రక్షాసూత్రాన్ని కట్టి అతను ఆయురారోగ్యాలతో క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. సోదరుడు ఆమెకు రక్షణ, ప్రేమ, ఎల్లప్పుడూ ఆదరణ అందిస్తానని సంకల్పిస్తాడు. రక్షాబంధనం కేవలం సోదరసోదరీమణుల సంబంధానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. ప్రేమ, బాధ్యత, పరస్పర విశ్వాసం, ధర్మరక్షణ అనే విశాలమైన భావాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది రక్షాసూత్రం.
రాఖీ కట్టేటప్పుడు పఠించే మంత్రం :
యేన బద్ధో బలీ రాజా
దానవేంద్రో మహాబలః|
తేన త్వాం ప్రతిబధ్నామి
రక్షే మా చల మా చల||
ఈ మంత్రం అర్థమేమిటంటే?
ఏ రక్షాసూత్రంతో మహాబలవంతుడైన దానవేంద్రుడు బలిచక్రవర్తి బంధింపబడ్డాడో, అదే రక్షాసూత్రంతో నిన్ను బంధిస్తున్నాను. ఓ రక్షా! నీవు స్థిరంగా ఉండి, నిన్ను ధరించిన వ్యక్తిని ఎల్లప్పుడూ రక్షించు. ఈ మంత్రాన్ని పఠిస్తూ రక్షాసూత్రాన్ని కట్టడం వల్ల అది కేవలం అలంకార దారంగా కాకుండా, దైవసంకల్పం, పరస్పర రక్షణ, ధర్మబద్ధమైన అనుబంధానికి ప్రతీకగా మారుతుంది.
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