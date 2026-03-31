రాజస్థానీ స్టైల్ "అప్పడాల మజ్జిగ పులుసు" - జిందగీ ఖుష్ అయిపోతుంది!
అప్పడాలు, పెరుగుతో సింపుల్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 12:25 PM IST
Papad Ki Sabzi Prepare : మనలో చాలా మంది మజ్జిగ పులుసు ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని ప్రాంతాల వారీగా వివిధ రకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి కొత్తగా రాజస్థానీ స్టైల్ అప్పడాల మజ్జిగ పులుసు ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెడితే మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. అంత బాగుంటుంది దీని టేస్ట్. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
- శనగపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అప్పడాలు - 3
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- లవంగాలు - 4
- బిర్యానీఆకు - 1
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- వాము - 2 చిటికెడ్లు
- అల్లంతరుగు - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- కసూరిమేతి - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కప్పు పెరుగు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం వేయాలి. అదేవిధంగా అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నూనె వేయకుండా మూడు అప్పడాలను వేసి కాల్చుకోవాలి. అప్పడాలు కాలాక ఓ ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి, నాలుగు లవంగాలు, ఒక బిర్యానీఆకు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగాక అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు చిటికెడ్ల వాము వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంతరుగు, కొద్దిగా ఇంగువ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆనియన్స్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు మిశ్రమం వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆయిల్ పైకి తేలెంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆయిల్ పైకి తేలిన అనంతరం అర లీటర్ నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి మరిగించాలి.
- నాలుగు నిమిషాల తర్వాత వేయించిన అప్పడాలను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా చేసి వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ కసూరిమేతి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరో 4 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే అప్పడాల మజ్జిగ పులుసు రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే.
