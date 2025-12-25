నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే రాజస్థానీ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : December 25, 2025 at 2:08 PM IST
Mirapakaya Bajji Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్లో వేడివేడి టీ/ కాఫీలతో పాటు పునుగులు, బజ్జీలు, పకోడీలు వంటి స్నాక్స్ తినాలనిపిస్తుంది. అయితే ఇందులో ఎన్ని రకాలున్నా మిర్చి బజ్జీ టేస్ట్ వేరే లెవల్ ఉంటుంది. వేడివేడిగా అప్పుడే వేయించిన మిర్చి బజ్జీలను అలా ఉల్లిపాయలతో కలిపి తింటుంటే జిందగీ ఖుష్ అవుతుంది. వీటిని వివిధ రకాలుగా చేస్తారు. ఓసారి ఇలా రాజస్థానీ స్టైల్లో ఇవి చేశారంటే రెగ్యులర్గా తినే వాటి కన్నా భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే చాలా సింపుల్గా ఎవరైనా తయారు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి తయారీ విధానమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- సోంపు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆమ్చూర్ పౌడర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బజ్జీ మిరపకాయలు - 4
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వంటసోడా - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులోకి సరిపడా నీళ్లు పోసి గిన్నెను స్టవ్పై ఉంచి ఉడికించాలి.
- మరోవైపు స్టఫింగ్ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన బంగాళదుంపలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, చిటికెడు ఇంగువ యాడ్ చేయాలి. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం నూనె వేసి బాగా కలపాలి.
- ఇప్పుడు బజ్జీ మిరపకాయలను స్టఫింగ్ పెట్టేందుకు వీలుగా మధ్యలోకి కత్తితో కట్ చేసుకోవాలి. ఈ మిపరకాయల్లో బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని ఉంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో కప్పు శనగపిండి, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, చిటికెడు వంటసోడా, చిటికెడు ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు , తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. ఇప్పుడు మిర్చీలను రెడీ చేసుకున్న శనగపిండిలో ముంచి మరుగుతున్న నూనెలో సరిపడా వేయాలి.
- బజ్జీలు కడాయిలో వేసిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి. ఇప్పుడు వీటిని అన్ని వైపులా వేగేలా గరిటెతో అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేయాలి.
- ఇదే విధంగా మిగతా వాటిని కూడా పిండి మిశ్రమంలో ముంచి నూనెలో వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే రాజస్థానీ మిర్చీ బజ్జీలు రెడీ అయినట్లే!
