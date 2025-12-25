ETV Bharat / offbeat

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే రాజస్థానీ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Rajasthani Mirchi Bajji
Rajasthani Mirchi Bajji (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Mirapakaya Bajji Recipe : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో వేడివేడి టీ/ కాఫీలతో పాటు పునుగులు, బజ్జీలు, పకోడీలు వంటి స్నాక్స్ తినాలనిపిస్తుంది. అయితే ఇందులో ఎన్ని రకాలున్నా మిర్చి బజ్జీ టేస్ట్​ వేరే లెవల్​ ఉంటుంది. వేడివేడిగా అప్పుడే వేయించిన మిర్చి బజ్జీలను అలా ఉల్లిపాయలతో కలిపి తింటుంటే జిందగీ ఖుష్ అవుతుంది. వీటిని వివిధ రకాలుగా చేస్తారు. ఓసారి ఇలా రాజస్థానీ స్టైల్లో ఇవి చేశారంటే రెగ్యులర్​గా తినే వాటి కన్నా భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే చాలా సింపుల్​గా ఎవరైనా తయారు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి తయారీ విధానమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Rajasthani Mirchi Bajji
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • సోంపు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆమ్​చూర్ పౌడర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బజ్జీ మిరపకాయలు - 4
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంటసోడా - చిటికెడు
Rajasthani Mirchi Bajji
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసి గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులోకి సరిపడా నీళ్లు పోసి గిన్నెను స్టవ్​పై ఉంచి ఉడికించాలి.
  • మరోవైపు స్టఫింగ్​ కోసం మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన బంగాళదుంపలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆమ్​చూర్ పౌడర్, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, చిటికెడు ఇంగువ యాడ్ చేయాలి. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం నూనె వేసి బాగా కలపాలి.
Rajasthani Mirchi Bajji
బజ్జీ మిరపకాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు బజ్జీ మిరపకాయలను స్టఫింగ్ పెట్టేందుకు వీలుగా మధ్యలోకి కత్తితో కట్ చేసుకోవాలి. ఈ మిపరకాయల్లో బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని ఉంచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో కప్పు శనగపిండి, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, చిటికెడు వంటసోడా, చిటికెడు ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు , తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Rajasthani Mirchi Bajji
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. ఇప్పుడు మిర్చీలను రెడీ చేసుకున్న శనగపిండిలో ముంచి మరుగుతున్న నూనెలో సరిపడా వేయాలి.
  • బజ్జీలు కడాయిలో వేసిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచాలి. ఇప్పుడు వీటిని అన్ని వైపులా వేగేలా గరిటెతో అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేయాలి.
Rajasthani Mirchi Bajji
కారం (Getty Images)
  • ఇదే విధంగా మిగతా వాటిని కూడా పిండి మిశ్రమంలో ముంచి నూనెలో వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే కరకరలాడే రాజస్థానీ మిర్చీ బజ్జీలు రెడీ అయినట్లే!

