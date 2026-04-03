రాజమండ్రి స్పెషల్​ "కాజు చికెన్ పకోడీ" - ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ హ్యాపీ!

చికెన్​, కాజుతో కరకరలాడే కమ్మని పకోడీ - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Cashew Chicken Pakodi
Cashew Chicken Pakodi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 4:32 PM IST

Cashew Chicken Pakodi Prepare : చికెన్ పకోడీని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు! దీనిని ఇంట్లో వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అందుకే ఇవాళ మీకోసం రాజమండ్రి స్పెషల్ కాజు చికెన్ పకోడి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేసి తింటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకుంటారు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలే కాదు పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మొదటిసారి చేసే వారు కూడా ఈ కొలతలతో పర్ఫెక్ట్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి దీనిని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Cashew Chicken Pakodi
చికెన్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బోన్​లెస్​ చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • పచ్చిమిర్చి - 14
  • వెల్లుల్లిరెబ్బలు - 10
  • అల్లం ముక్కలు - కొద్దిగా
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • గరం మసాలా - ముప్పావు టీ స్పూన్
  • కారం - ఒకటింపావు టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కసూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కోడిగుడ్డు - 1
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మైదాపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కాజు - 100 గ్రాములు
Cashew Chicken Pakodi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మసాలా పేస్ట్​ కోసం మిక్సీజార్​లో ఆరు పచ్చిమిర్చి, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ముప్పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒకటింపావు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కసూరిమెంతి వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు అర కిలో బోన్​లెస్ చికెన్ ముక్కలు తీసుకొని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక ఎగ్​ను పగలగొట్టి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి రెండు గంటల పాటు పక్కనుంచాలి.
Cashew Chicken Pakodi
కాజు (Getty Images)
  • రెండు గంటల తర్వాత ఈ మిశ్రమంలో కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్​, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదాపిండి వేసి కలపాలి. ఇందులోనే 100 గ్రాముల కాజు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 12 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
Cashew Chicken Pakodi
కారం (Getty Images)
  • 12 నిమిషాల అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చికెన్ ముక్కలను దోరగా ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో 8 పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
Cashew Chicken Pakodi
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయించిన చికెన్ ముక్కలు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు మిశ్రమాన్ని వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే రాజమండ్రి స్పెషల్​ కాజు చికెన్ పకోడీ రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ చికెన్ పకోడీలో కొద్దిగా నిమ్మరసం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!

