భారతీయ చిత్రకారుడి ఘనత - "రూ.167కోట్లు పలికిన పెయింటింగ్"
ముంబయిలో రాజా రవి వర్మ పెయింటింగ్ వేలం - కొనుగోలు చేసిన సైరస్ పూనావాలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 2:45 PM IST
Raja Ravi Varma : ప్రముఖ భారతీయ చిత్రకారుడు రాజా రవివర్మ పెయింటింగ్ అరుదైన రికార్డును సృష్టించింది. గోవు పాలు పితికే యశోద, చిన్ని కృష్ణుడు ఉన్న ఆయిల్ పెయింటింగ్ వేలంలో రూ.167.2 కోట్ల ధర పలికింది. ముంబయిలో సాఫ్రాన్ ఆర్ట్స్ స్ప్రింగ్ లైవ్ ఆక్షన్ను నిర్వహించగా రాజా రవివర్మ గీసిన ఈ చిత్రాన్ని దక్కించుకొనేందుకు అనేకమంది పోటీపడ్డారు. 1890లలో గీసిన దీన్ని పారిశ్రామిక వేత్త, సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా వ్యవస్థాపకులు సైరస్ పూనావాలా రూ.167 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు. గతేడాది ప్రముఖ భారతీయ చిత్రకారుడు ఎంఎఫ్ హుస్సేన్ గీసిన ఓ పెయింటింగ్ రూ.118 కోట్లు పలకడం తెలిసిందే. అత్యంత ఖరీదైన భారతీయ కళాకృతిగా ఇప్పటివరకు ఇదే కొనసాగగా తాజాగా ఆ రికార్డును రాజా రవివర్మ పెయింటింగ్ బద్దలుకొట్టింది. పెయింటింగ్ కొనుగోలు చేయడం తనకు ఎంతో గౌరవంగా ఉందని, ఇది తన కర్తవ్యం అని సైరస్ మీడియాకు వెల్లడించారు.
"జీమెయిల్ ఐడీ" మీకు నచ్చట్లేదా? - మీరు కోరుకున్న పేరుతో ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు!
ఎవరీ రాజా రవి వర్మ?
చిత్రకళ పట్ల ఆకర్షణను సృష్టించడంతో పాటు వర్గం, భాష, ప్రాంత విభేదాలు లేకుండా సామాన్యుడికి సైతం చేరేలా చేసిన ఘనత రాజా రవివర్మదే! చిత్రకళను విలాసవంతం చేసిన తొలి కళాకారుడు కూడా ఆయనే కావడం విశేషం. రవివర్మ వర్ణచిత్రాలను అటు బ్రిటిష్వారు, ఇటు రాజాస్థానాలవారు ఆత్రంగా అందుకొనేవారంటే అతిశయోక్తి కాదు. రాజారవివర్మను ఒకరు తిరువాన్కూర్ మహారాజాకు పరిచయం చేయగా ఆస్థాన చిత్రకారుడి ద్వారా చిత్రకళలో మెళకువలు నేర్పాలని మహారాజు భావించారట. ఆ ఆస్థాన విద్వాంసుడు కానీ, ఆస్థానంలోని డచ్ కళాకారుడు థియోడర్ జెన్సెన్కానీ రవివర్మకు చిత్రకళ నేర్పడానికి ఇష్టపడలేదట. ఈ క్రమంలో తైలవర్ణాలతో వారు చిత్రాలు గీయడాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించి రవివర్మ చిత్రకళ నేర్చుకున్నారట. మద్రాసు గవర్నర్ చిత్రపటాన్ని గీసినప్పుడు రవవర్మ ప్రతిభ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తరువాత మద్రాసు చిత్రకళా ప్రదర్శనలో ఆయన చిత్రించిన "నాయర్ ఉమన్ విత్ జాస్మిన్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ హర్ హెయిర్" వర్ణచిత్రం బంగారు పతకాన్ని సంపాదించి పెట్టింది. ఆ తర్వాత 1887లో వియన్నా చిత్రకళా పోటీలోనూ పతకం దక్కించుకున్నారు. తైలం ఉపయోగించడం ద్వారా ఆయన తన మోడల్ స్త్రీలను అందంగా చిత్రించగలిగారు. అందులో "మలబార్ బ్యూటీ" చిత్రం భారతదేశ ప్రతీకగా నిలిచింది.
తాను గీసిన చారిత్రక వర్ణ చిత్రాలు రవివర్మకు విస్తృతంగా పేరు తెచ్చిపెట్టాయి. రామాయణం, మహాభారతం, తదితర పురాణ గాథలకు ఆయన వేసిన చిత్రాలు ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కించుకున్నాయి. దేశ విదేశాల్లో తన చిత్రాలకు లభించిన ప్రాచుర్యం వల్ల బరోడా, మైసూర్, త్రివేండ్రం లాంటి రాజాస్థానాలు రవి వర్మతో భారీస్థాయిలో పౌరాణిక వర్ణ చిత్రాలను గీయించాయి.
ఒక పక్క పాశ్చాత్య విద్యా సంప్రదాయాన్ని వినియోగిస్తూనే, మరోపక్క తంజావూరు వర్ణచిత్రాల ప్రభావాన్ని మిళితం చేసి తనదైన శైలిని ఆ చిత్రాల్లో చూపారని కళాఖండాల సంరక్షకులు యశోధరా దాల్మియా తెలిపారు. "1892లో బొంబాయిలో లిథోగ్రాఫిక్ ప్రెస్ స్థాపించిన రవి వర్మ 1899లో ప్లేగు వ్యాధి ప్రబలడంతో తిరిగి అక్కడి నుంచి కర్లాకు ప్రెస్ను మార్చారు. చివరకు జర్మనీ దేశస్థుల్లో ఒకరికి దానిని అమ్మేశారని, అప్పటికే ప్రతి ఇంటా రవివర్మ చిత్రాలు చేరాయి" అని దాల్మియా వివరించారు.
"హైదరాబాద్-అరకు టూర్" - IRCTC బంపర్ ఆఫర్!
పులులు తిరిగే ప్రాంతంలో మూడు రోజుల జాతర - సాహసయాత్ర "సలేశ్వరం" వెళ్దామా!