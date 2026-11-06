శ్రీవారికి 'రూపాయి నాణేల హారతి' - 'దీపావళి వేళ తిరుమలలో ఆస్థానం ఎంతో ప్రత్యేకం'
ఇల వైకుంఠంలో ఏళ్లనాటి ఆచారం! - సంప్రదాయానికి ప్రతీక రాజదర్బారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 12:26 PM IST
Diwali in tirumala tirupati : తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో దీపావళి పర్వదినాన నిర్వహించే ఆస్థానానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యముంది. పూర్వం రాజులు పర్వదినాల్లో ప్రత్యేకంగా నిర్వహించే దర్బారును తలపించేలా ఈ వేడుక ఉంటుంది. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీవారిని సర్వలోక చక్రవర్తిగా భావించి ఈ ఆస్థాన క్రతువును వైభవంగా జరుపుతారు. ఆగమ సంప్రదాయాల ప్రకారం నిర్వహించే ఈ వేడుకలో ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు, హారతులు సమర్పిస్తారు. తిరుమలలో దీపావళి సంప్రదాయానికి కనీసం 15వ శతాబ్దం చివరి నాటికే శాసనాధారాలు కనిపిస్తున్నాయి. క్రీ.శ.1491 నాటి శాసనం దీపావళి రోజున శ్రీవారి అలంకరణను ప్రస్తావించగా, క్రీ.శ.1542 నాటి శాసనం పండుగ నైవేద్య వివరాలను తెలియజేస్తోంది. కానీ, ఈ ఆచారం ఏ సంవత్సరం ప్రారంభమైందనే విషయంపై నిర్దిష్ట ఆధారం అందుబాటులో లేదు. టీటీడీ అధికారిక రికార్డుల్లో కనీసం 2017 నుంచి ఈ కార్యక్రమం ప్రస్తావన కనిపిస్తోంది.
తిరుమల ఆలయ చరిత్రను తెలిపే శాసనాలు ఈ సంప్రదాయాల ప్రాచీనతను చాటుతున్నాయి. ఆలయ ప్రాకారంలోని 16వ శతాబ్దపు తమిళ శాసనంలో దీపావళిని 'దీపళికై'గా పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ రోజున స్వామివారికి 'అతిరసప్పడి' పేరుతో తీపి పిండివంటను సమర్పించిన వివరాలూ ఉన్నాయి. పల్లవులు, చోళులు, విజయనగర పాలకుల కాలానికి చెందిన శాసనాలు ఆలయ పూజలు, నైవేద్యాలు, దీపారాధనకు రాజులు, భక్తులు అందించిన సేవలను వివరిస్తున్నాయి.
నిర్వహణా విధానం
దీపావళి రోజున ఉదయం మూలవిరాట్టుకు నూతన పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన అనంతరం, శ్రీ మలయప్పస్వామివారిని శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా బంగారు వాకిలి ఎదుటి ఘంటా మండపంలో కొలువుదీరుస్తారు. స్వామివారి సేనాధిపతి విష్వక్సేనులవారికి సైతం ప్రత్యేక స్థానం కల్పిస్తారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించే రూపాయి నాణేల హారతి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. దీపావళి ఆస్థానానికి ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కొన్ని ఆర్జిత సేవలను ఈ రోజున నిర్వహించరు. సాయంత్రం స్వామివారు దేవేరులతో కలిసి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలో పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆలయ అర్చకులు ఆగమోక్తంగా నిర్వహిస్తారు. తిరుమల జీయంగార్లు, టీటీడీ అధికారులు పాల్గొంటారు.
సంపదకు ప్రతీకలైన నాణేలకు హారతి సమర్పించడం ద్వారా లోకంలో సిరిసంపదలు, సౌభాగ్యం వెల్లివిరియాలని భక్తులు ఆకాంక్షిస్తారు. వేలాది దీపాల వెలుగుల నడుమ జరిగే ఈ సేవ భక్తులకు కనువిందు చేస్తుంది. చీకటిపై వెలుగు, అజ్ఞానంపై జ్ఞానం సాధించిన విజయానికి దీపావళి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.ఆధ్యాత్మికతను, చారిత్రక వారసత్వాన్ని మేళవించిన దీపావళి ఆస్థానం తిరుమల క్షేత్ర ప్రత్యేకతను చాటుతోంది.
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