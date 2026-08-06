'ఓ వజ్రాల వ్యాపారి కల' - 50 ఏళ్ల ఆ పాత థియేటర్పై ఎందుకంత క్రేజ్?
హాలు పై కప్పులోనూ వజ్రాలు? - జైపుర్ రాజ్ మందిర్ ఘన చరిత్ర ఇదీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 4:40 PM IST
Single Screen Theatre : జైపుర్ వజ్రాల వ్యాపారి రజ్మల్ సురానా ముంబయిలోని ప్రఖ్యాత మరాఠా మందిర్కు దీటైన థియేటర్ను నెలకొల్పాలన్న సంకల్పంతో 'రాజ్ మందిర్' నిర్మాణం చేశారు. ఖర్చుకు వెనుకాడకుండా ఏర్పాటు చేసిన ఈ థియేటర్ను బయట నుంచి చూస్తే, తొలిచూపులోనే ప్రేమలో పడిపోతాం. ఆకృతి లేత గులాబీ వర్ణంలో రాజస్థాన్ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
లోపలికి వెళ్లగానే విశాలమైన వెయిటింగ్ హాల్, లాబీలో పైనుంచి వేలాడుతూ కాంతులు వెదజల్లే ఖరీదైన షాండ్లియర్లు, పరిమళ భరితమైన వాతావరణం ప్రేక్షకుల మనసును ఆహ్లాదపరుస్తాయి. గోడలు, పైకప్పునకు చేసిన వంపుల డిజైన్లు, తళుకులీనే దీపాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణ కాగా, పైకప్పులో కొన్ని వజ్రాలను పొదిగినట్లు రజ్మల్ వారసులు చెప్పారు.
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ఇక థియేటర్ లోపలికి వెళ్తే ఓ మాయా ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఒకేసారి సుమారు 1,300 మంది సినిమాను వీక్షించేలా నిర్మించారు. సుఖవంతమైన సీటింగ్, నేలపైన పరిచిన చక్కటి కార్పెట్, కరెంటు సాయంతో ఆటోమేటిగ్గా పైకి లేస్తూ వెండితెరను ఆవిష్కరించే కర్టెన్ సమ్మోహితులను చేస్తాయి. సాధారణంగా థియేటర్లలో బాల్కనీ, అప్పర్ సర్కిల్, లోయర్ క్లాస్ అనే పేర్లతో సెక్షన్లు ఉంటాయి. కానీ, ఇక్కడ మాత్రం తమ అభిరుచికి అనుగుణంగా పెరల్, రూబీ, ఎమరాల్డ్, డైమండ్ అని రత్నాల పేర్లు పెట్టడం విశేషం.
ముంబయి మహా నగరంలో ఉండే బాలీవుడ్ తారలు తమ సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం ఉన్న ఈ థియేటర్కు తరచూ వెళ్తుంటారు. ప్రముఖ కథానాయకుడు సన్నీ దేవోల్ కూడా తన తాజా చిత్రం ‘బట్వారా 1947’ ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్కు ఈ థియేటర్నే ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఇక సినిమాతో సంబంధం లేకుండా కేవలం థియేటర్ను ఎంజాయ్ చేయడానికే టికెట్లు బుక్ చేసుకొనే ప్రేక్షకులున్నారంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు.
50 ఏళ్ల నాటి ఆ సింగిల్ స్ర్కీన్ థియేటర్ రాజ్ మందిర్ స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే!సింగిల్ స్ర్కీన్ థియేటర్ల టాయ్లెట్స్ అంటేనే ప్రేక్షకులు భయపడే పరిస్థితి. చోట్ల వాటి నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది. భరించలేని దుర్గంధం వ్యాపిస్తుంది. లోపలికి వెళ్లాలంటే ముక్కు మూయాల్సిందే. సీట్లు కూడా సౌకర్యవంతంగా ఉండవు. కానీ 50 ఏళ్ల కిందట ఈ థియేటర్లో మరుగుదొడ్డిని పరిశుభ్రంగా ఉంచడంతో పాటు, ప్రేక్షకులు చేతులు క్లీన్ చేసుకోవడానికి తువాళ్లు సైతం అందుబాటులో పెట్టారంటే ఆశ్చర్యంగా లేదూ?
అంతే కాదు ఆరోజుల్లోనే ప్రేక్షకుల సౌకర్యం కోసం ఇందులో ఏసీన ఏర్పాటు చేసారు. రాజ్ మందిర్ థియేటర్ 1976 జూన్ 1న ప్రారంభమైంది. తొలి రోజుల నుంచే ప్రత్యేకత చాటుకుంటూ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసింది. పేరుకు తగ్గట్లే రాజ్ మందిర్ ఓ రాజభవనాన్ని తలపించేలా అబ్బురపరిచే నిర్మాణ శైలి, అడుగడుగునా దర్శనమిచ్చే కళాత్మకత, పరిశుభ్రత ఆశ్చర్యపరుస్తాయి.
హిట్టు బొమ్మలకు చిరునామా
దీవార్, డాన్, నసీబ్, షరాబీ, మైనే ప్యార్ కియా, హమ్ ఆప్కే హై కౌన్ లాంటి బాలీవుడ్ హిట్ చిత్రాలెన్నో ఇక్కడ ప్రదర్శితమయ్యాయి. బాలీవుడ్ షోమ్యాన్, అలనాటి సూపర్స్టార్ రాజ్కపూర్ 'రామ్ తేరీ గంగా మైలీ' ఇక్కడ 74 వారాల పాటు విజయవంతంగా ప్రదర్శితమైంది. ఆ సందర్భంగా థియేటర్ను సందర్శించిన రాజకపూర్ అందులోని సౌకర్యాలను చూసి ఆశ్చర్యపోయారట. దేశంలోని ప్రతి ఒక్క థియేటర్ రాజ్ మందిర్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా విజిటర్స్ బుక్లో రాశారు.
మల్టీప్లెక్స్ల రాకతో ఎన్నో సింగిల్ థియేటర్లు కనుమరుగవుతున్న ఈ రోజుల్లో ఈ థియేటర్కు మాత్రం ఆదరణ తగ్గలేదంటే అందుకు కారణం రజ్మల్ సురానా లక్ష్యాన్ని ఆయన వారసులు కొనసాగిస్తుండడమే.
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