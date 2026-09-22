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'నీ చదువుకి ఏ ఉద్యోగం వస్తుంది, పొమ్మన్నారు' - కట్ చేస్తే కుండ పెరుగుతో రూ.50కోట్ల వ్యాపారం!

నాడు పశువుల కాపరి, నేడు రూ.50 కోట్లకు అధిపతి! - 'రైతన్న మిల్క్ డెయిరీ' వ్యవస్థాపకుడి సక్సెస్ స్టోరీ!

Dairy Farming Success Story
కమ్మ నాగమల్లేశ్వర్రావు (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 4:33 PM IST

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Dairy Farming Success Story : నెలకు కేవలం రూ.1,300 జీతం వస్తుంటే జీవితం ఎలా గడుస్తుంది? చాలా మంది అయితే సర్దుకుపోతారు. కానీ, కమ్మ నాగమల్లేశ్వర్రావు 'సేఫ్​ జోన్​' బతకడం కంటే, రిస్క్​ తీసుకునైనా సొంత సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకోవడమే మేలు అని నమ్మారు. ఆ నమ్మకమే నేడు ఆయనను రూ.50 కోట్ల టర్నోవర్ సాధించిన 'రైతన్న మిల్క్ డెయిరీ' అధినేతగా నిలబెట్టింది. కార్పొరేట్ ప్యాకింగ్​ల కాలంలో సంప్రదాయ 'కుండ పెరుగు' రుచి, నాణ్యతతో మార్కెట్లో అద్భుత విజయం సాధించాడు. తాను సాధించిన విజయంతోనే ఆగిపోకుండా, తనలాగే పైకి ఎదగాలనే కసి ఉన్న గ్రామీణ యువతకు తన డెయిరీ స్కూల్ ద్వారా ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. వ్యాపారంతో పాటు సామాజిక బాధ్యతను నెరవేరుస్తున్న ఈ గ్రామీణ పారిశ్రామికవేత్త సక్సెస్ స్టోరీపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు మండలంలోని రాజుపాలెం గ్రామానికి చెందిన కమ్మ నాగమల్లేశ్వర్రావుది సామాన్య రైతు కుటుంబం. వీళ్ల నాన్నకు అరెకరం భూమి ఉండేది. తమ ఊరైన రాజుపాలంలో పాలకేంద్రం లేకపోవడంతో తెల్లవారుజామున నాలుగింటికి లేచి తనలాంటి పిల్లలూ, చిన్నాచితకా రైతులూ 15 మందిమి చీకట్లో నడిచెళ్లి పక్క ఊరులో ఉన్న పాలకేంద్రంలో పాలుపోసి వచ్చేవాళ్లు. ఫ్యామిలీకి అండగా ఉండటం కోసం ఆరో తరగతిలోనే చదువు మానేశాడు. గేదెలు కాయడం, చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వెళ్లి పాలుపోయడం వంటివి చేసేవాడు. అప్పుడే నాగమల్లేశ్వర్రావుకు వాళ్ల ఊరికి దగ్గర్లోని ఎడ్లపాడు గ్రామంలో ఉన్న పాల కేంద్రంలో సూపర్‌వైజర్‌గా జాబ్ వచ్చింది.

చదువునుబట్టి కాకుండా, పాల క్వాలిటీని గుర్తించడంలో అతనికి ఉన్న అనుభవంతోనే ఆ ఉద్యోగం వచ్చింది. అక్కడి ఫ్యాట్‌ ల్యాబులో రూ.1300 జీతానికి ఆరు సంవత్సరాలు పనిచేశాడు. ఇంట్లో పెళ్లిచేసుకొమ్మని ఒత్తిడి చేయడంతో, తన యజమాన్ని శాలరీ పెంచమని అడిగితే 'చేస్తే చెయ్‌, లేకపోతే వెళ్లిపో' అన్నాడు. అప్పుడు మరో డెయిరీ ఫాంకెళ్లి ఉద్యోగం అడిగితే, 'నీ చదువుకి ఏ ఉద్యోగం వస్తుంది పొమ్మన్నారు'. ఏ జాబ్ లేకుండా సొంతూరు వెళ్తే, ఎగతాళి చేస్తారని మళ్లీ పాత యజమాని దగ్గరకే వెళ్లి, బతిమలాడి అదే జాబ్​లో చేరాడు కమ్మ నాగమల్లేశ్వర్రావు. ఇక్కడే తన ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకున్నాడు. ఈసారి ఒక ఉద్యోగిగా ఉండిపోవాలనుకోకుండా, సొంతంగా ఎదగాలన్న ఉద్దేశంతో, అన్నదాతల నుంచి పాలు సేకరించడం, నాణ్యత పరీక్షించడం, మార్కెటింగ్‌ వంటివన్నీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడంతో పాటు ఆయా విషయాలపై అవగాహన పెంచుకున్నాడు. కాస్త ధైర్యం వచ్చిన తర్వాత, ఆ ఉద్యోగం వదిలి బయటకు వచ్చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే ఒక వ్యక్తిని నమ్మి మోసపోయాడు. 'నువ్వు డెయిరీ చూసుకో, లాభాలు ఇస్తానని చెప్పడంతో నమ్మి అతనితో అడుగులు వేశాడు'. కానీ ఆ వ్యక్తి కంపెనీ లాభాలబాట పట్టాక నాగమల్లేశ్వర్రావును మోసం చేశాడు.

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రూ.20లక్షలతో చిల్లింగ్ సెంటర్ స్టార్ట్ :

చిలకలూరిపేట దగ్గర ఉన్న కావూరులో ఒక డెయిరీని క్లోజ్ చేస్తున్నారని తెలిసి అక్కడకు వెళ్లాడు నాగమల్లేశ్వర్రావు. సొంతంగా డెయిరీ పెట్టాలంటే చాలా డబ్బు అవసరమవుతుంది. తన దగ్గర అంత మొత్తం లేదు. కానీ లీజుకి తీసుకుని నిర్వహిస్తే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచన వచ్చింది. దాంతో శక్తినంతా కూడదీసుకుని, దాచిపెట్టుకున్న రూ.20లక్షల రూపాయలతో ఒక చిల్లింగ్‌ సెంటర్‌ను మొదలుపెట్టాడు. రైతుల నుంచి పాలను కొనుగోలు చేసి, పెద్ద బ్రాండ్‌లకు విక్రయించేవాడు. అందులో వచ్చిన లాభాలతో చుట్టుపక్కల ఉన్న కొన్ని చిల్లింగ్‌ సెంటర్లను నడిపేవారు లేక క్లోజ్ చేస్తున్నారని తెలుసుకుని వాటిని కూడా ఇదే పద్ధతిలో లీజుకు తీసుకున్నాడు మల్లేశ్వర్రావు. అలా, నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధిలో 13 చిల్లింగ్‌ సెంటర్లను ప్రారంభించాడు. కానీ, తనకంటూ ఒక సొంత బ్రాండ్‌ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో 2021లో మార్టూరులో "రైతన్న డెయిరీ"ని ప్రారంభించాడు.

కుండ పెరుగు ఆలోచనకు ఇక్కడే బీజం!

రైతన్న డెయిరీ మొదలుపెట్టాకే నాగమల్లేశ్వర్రావుకు అసలైన సవాల్‌ ఎదురయ్యింది. ఎన్నో పాల బ్రాండ్‌లు ఉండగా తన దగ్గరకే వచ్చి కొనాలంటే ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలని ఆలోచించాడు. ఈ క్రమంలోనే 'కుండ పెరుగు'ను ప్రత్యేకంగా అమ్ముదాం అనుకున్నాడు. ఆలోచన మంచిగానే ఉన్నా, దగ్గరలో కుండలు తయారు చేసేవాళ్లు లేకపోవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. దాంతో ఒక ఫ్యామిలీకి అడ్వాన్స్‌ ఇచ్చి కుండలు చేయించడం స్టార్ట్ చేశాడు. వాళ్లు నెమ్మదిగా చేసి ఇచ్చే సమయానికి తమ దగ్గర ఆర్డర్లు లేకపోయేవి. ఇలా, సంవత్సరం పాటు బాగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. తాను మంచి ధర ఇవ్వడంతో మరికొన్ని ఫ్యామిలీలు కుండలు చేయడానికి ముందుకొచ్చాయి. అలాగే, కుండ పెరుగు టేస్ట్ కూడా అందరికీ నచ్చడంతో పాలు, వెన్న, పనీర్‌ వంటివాటితో పాటు తమ పెరుగుకి మార్కెట్లో డిమాండ్‌ పెరిగింది.

50 కోట్లకు చేరిన టర్నోవర్, యువతకు శిక్షణ :

'ప్రస్తుతం మేం ఏటా రూ.7 కోట్ల విలువ చేసే కుండలను కొనుగోలు చేస్తున్నాం. వెలగలేరు, కొలకలూరు, మంగళగిరి, రాజమహేంద్రవరం, కొల్లూరు, వీరవల్లు తదితర ప్రదేశాల్లోని 110 కుటుంబాల వాళ్లు మాకు కుండలని సిద్ధం చేసి ఇస్తున్నారు. డైలీ 20 వేల కేజీల వరకూ కుండ పెరుగును అమ్ముతున్నాం' అని నాగమల్లేశ్వర్రావు తెలిపారు. 'ప్రస్తుతం మా బిజినెస్ విలువ రూ.50 కోట్లకి చేరుకుంది. దానిలో సింహభాగం కుండ పెరుగుదే. మా ఫ్యామిలీ మాత్రమే ఎదిగితే సరిపోతుందా, గ్రామాల్లో ఉన్న యూత్ కూడా తమ కలలని నిజం చేసుకోవాలి కదా, అందుకే వాళ్లకి ఫ్రీగా డెయిరీ నిర్వహణ పాఠాలు చెప్పాలనుకున్నాను. మూడు నెలల నుంచి ఆరు నెలలపాటు కుండల తయారీ, కుండ పెరుగు, ఇతర పాల ఉత్పత్తుల తయారీ, మార్కెటింగ్‌పైన ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం' అని ఆయన వెల్లడించారు. ట్రైనింగ్ పీరియడ్​లో రూ.7,500 జీతం అందిస్తూ, ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యం కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వ్యవసాయ కాలేజీల నుంచి, ఇంజినీరింగ్, MBA చదివే విద్యార్థులంతా కలిపి మా దగ్గర ఐదువేలమంది శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. అందులో 500 మంది సొంతంగా డెయిరీలు పెట్టుకుని రాణిస్తున్నట్లు తెలిపారు కమ్మ నాగమల్లేశ్వర్రావు.

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DAIRY FARMING SUCCESS STORY

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