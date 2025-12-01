రంగురంగుల "రెయిన్బో పూరీలు" - చూడ్డానికే కాదు తినడానికి భలే రుచిగా!
- మీరు ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని "పూరీ" రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : December 1, 2025 at 1:45 PM IST
Rainbow Poori Recipe in Telugu : "పూరీలు" పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టపడే టిఫెన్స్లో ఒకటి. చక్కగా పొంగిన పూరీలు ఎదురుగా ఉన్నాయంటే కనీసం నాలుగైదు అయినా ఇష్టంగా తినేస్తుంటాం. అలాగని, ఎప్పుడూ గోధుమపిండితో చేసిన అవే పూరీలు తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్గా ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "రెయిన్బో పూరీ".
ఇవి చూడ్డానికి కలర్ఫుల్గా కనిపించడమే కాకుండా తింటుంటే భలే రుచిగానూ ఉంటాయి. నూనె పీల్చకుండా చక్కగా పొంగుతాయి! అంతేకాదు, ఈ రంగురంగుల పూరీలు ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి! మరి, ఈ కలర్ఫుల్ అండ్ వెరైటీ పూరీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీట్రూట్ - ఒకటి
- పాలకూర - ఒక కట్ట
- గోధుమపిండి - మూడు కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - మూడు చెంచాలు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - కొన్ని(ఆప్షనల్)
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం పాలక్, బీట్రూట్ ప్యూరీలను రెడీ చేసుకోవాలి.
- పాలక్ ప్యూరీ కోసం ఒక కట్ట పాలకూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత దాన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి.
- అలాగే, అందులో రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి, మీకు నచ్చితే ఐదారు పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వాటర్ వేయకుండా మెత్తని ప్యూరీలా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బీట్రూట్ ప్యూరీ కోసం మిక్సీ జార్లో చెక్కు తీసి కట్ చేసిన బీట్రూట్ ముక్కలు, రెండు మూడు చెంచాల వాటర్ వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి బేషన్లో గోధుమపిండి, బొంబాయిరవ్వ, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ పిండిని నాలుగు భాగాలుగా చేయాలి. అందులో ఒక భాగం పిండిని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర ప్యూరీ ఉన్న గిన్నెలో వేసి చపాతీ పిండిలా ఆకుపచ్చ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ మరో భాగం పిండిని బీట్రూట్ ప్యూరీలోకి తీసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా వాట్ వేసుకుని పింక్ కలర్ పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత మూడో భాగం పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో కాస్త పసుపు, తగినన్ని నీళ్లు వేసి యెల్లో కలర్ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- మిగిలిన నాలుగో భాగంలో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని తెల్లని పిండిని కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం అన్నీ కలర్స్ పిండి ముద్దలను ఒక్కొక్కటి చొప్పున చపాతీ పీటపై మందపాటి చపాతీలా వత్తుకోవాలి.
- అలా అన్నీ చేసుకున్నాక ముందు తెల్లని చపాతీ, దానిపై గ్రీన్, పింక్, యెల్లో చపాతీలు ఉంచి వన్ సైడ్ నుంచి మడతపెడుతూ ఒక రోల్లా దగ్గరికి చుట్టుకోవాలి.
- రోల్ చుట్టుకున్నాక చాకుతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై కొద్దిగా పిండి వేసుకుని ఒక్కో దాన్ని చపాతీ రోలర్తో మీకు కావాల్సిన సైజ్లో పూరీలా వత్తుకోవాలి.
- అలా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పిండి ఉండలను పూరీల్లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను తగినన్ని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో చక్కగా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా రంగురంగుల కలర్స్తో నోరూరించే "రెయిన్బో పూరీలు" రెడీ!
- వీటిని కూర లేదా కుర్మా వంటివి లేకుండానే నేరుగానే తినేయొచ్చు. పిల్లలైతే ఈ కలర్ఫుల్ పూరీలను ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పూరీలకు బదులుగా ఓసారి ఇవి ట్రై చేయండి. టేస్ట్కి ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అయిపోతారు!
