ETV Bharat / offbeat

రంగురంగుల "రెయిన్​బో పూరీలు" - చూడ్డానికే కాదు తినడానికి భలే రుచిగా!

- మీరు ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని "పూరీ" రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Rainbow Poori Recipe
Rainbow Poori Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rainbow Poori Recipe in Telugu : "పూరీలు" పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టపడే టిఫెన్స్​లో ఒకటి. చక్కగా పొంగిన పూరీలు ఎదురుగా ఉన్నాయంటే కనీసం నాలుగైదు అయినా ఇష్టంగా తినేస్తుంటాం. అలాగని, ఎప్పుడూ గోధుమపిండితో చేసిన అవే పూరీలు తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్​గా ఉంటుంది. అందుకే, మీకోసం ​ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "రెయిన్​బో పూరీ".

ఇవి చూడ్డానికి కలర్​ఫుల్​గా కనిపించడమే కాకుండా తింటుంటే భలే రుచిగానూ ఉంటాయి. నూనె పీల్చకుండా చక్కగా పొంగుతాయి! అంతేకాదు, ఈ రంగురంగుల పూరీలు ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి! మరి, ఈ కలర్​ఫుల్ అండ్ వెరైటీ పూరీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Rainbow Poori Recipe
Rainbow Poori Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీట్​రూట్ - ఒకటి
  • పాలకూర - ఒక కట్ట
  • గోధుమపిండి - మూడు కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - మూడు చెంచాలు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - కొన్ని(ఆప్షనల్)
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

బంగాళాదుంపతో కరకరలాడే "చేగోడీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Rainbow Poori Recipe
Rainbow Poori Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం పాలక్, బీట్​రూట్ ప్యూరీలను రెడీ చేసుకోవాలి.
  • పాలక్ ప్యూరీ కోసం ఒక కట్ట పాలకూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత దాన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీ జార్​లో వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, అందులో రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి, మీకు నచ్చితే ఐదారు పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వాటర్ వేయకుండా మెత్తని ప్యూరీలా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బీట్​రూట్ ప్యూరీ కోసం మిక్సీ జార్​లో చెక్కు తీసి కట్ చేసిన బీట్​రూట్ ముక్కలు, రెండు మూడు చెంచాల వాటర్ వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
Rainbow Poori Recipe
Rainbow Poori Recipe (ETV Bharat)
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి బేషన్​లో గోధుమపిండి, బొంబాయిరవ్వ, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ పిండిని నాలుగు భాగాలుగా చేయాలి. అందులో ఒక భాగం పిండిని గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర ప్యూరీ ఉన్న గిన్నెలో వేసి చపాతీ పిండిలా ఆకుపచ్చ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ మరో భాగం పిండిని బీట్​రూట్ ప్యూరీలోకి తీసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా వాట్ వేసుకుని పింక్ కలర్ పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మూడో భాగం పిండిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో కాస్త పసుపు, తగినన్ని నీళ్లు వేసి యెల్లో కలర్ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • మిగిలిన నాలుగో భాగంలో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని తెల్లని పిండిని కలుపుకోవాలి.

కాల్చిన టమాటాలు, పచ్చిమిర్చితో "రసం" తయారీ - వేడివేడి అన్నంలో తింటే అద్భుతమే!

Rainbow Poori Recipe
Rainbow Poori Recipe (ETV Bharat)
  • అనంతరం అన్నీ కలర్స్ పిండి ముద్దలను ఒక్కొక్కటి చొప్పున చపాతీ పీటపై మందపాటి చపాతీలా వత్తుకోవాలి.
  • అలా అన్నీ చేసుకున్నాక ముందు తెల్లని చపాతీ, దానిపై గ్రీన్, పింక్, యెల్లో చపాతీలు ఉంచి వన్​ సైడ్ నుంచి మడతపెడుతూ ఒక రోల్​లా దగ్గరికి చుట్టుకోవాలి.
  • రోల్ చుట్టుకున్నాక చాకుతో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై కొద్దిగా పిండి వేసుకుని ఒక్కో దాన్ని చపాతీ రోలర్​తో మీకు కావాల్సిన సైజ్​లో పూరీలా వత్తుకోవాలి.
  • అలా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పిండి ఉండలను పూరీల్లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Rainbow Poori Recipe
Rainbow Poori Recipe (ETV BharatETV Bharat)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పూరీలను తగినన్ని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా రంగురంగుల కలర్స్​తో నోరూరించే "రెయిన్​బో పూరీలు" రెడీ!
  • వీటిని కూర లేదా కుర్మా వంటివి లేకుండానే నేరుగానే తినేయొచ్చు. పిల్లలైతే ఈ కలర్​ఫుల్ పూరీలను ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ పూరీలకు బదులుగా ఓసారి ఇవి ట్రై చేయండి. టేస్ట్​కి ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అయిపోతారు!

దుకాణంలో దొరికే "కారం బఠాణీ" ఇంట్లో! - చిన్న ట్రిక్​తో ఈజీగా చేసుకోండి!

TAGGED:

COLOURFUL PURI RECIPE
PURI RECIPE
HOW TO PREPARE RAINBOW POORI
రెయిన్​బో పూరీ తయారీ విధానం
RAINBOW POORI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.