"రాజమండ్రి-కాకినాడ" ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై నిత్యం "MEMU" రాకపోకలు!

'మెము'ను రెగ్యులర్ చేసిన రైల్వేశాఖ - కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఎంపీ పురందేశ్వరి

kakinada_rajahmundry_trains
kakinada_rajahmundry_trains (ETV Bharat)
Published : March 28, 2026 at 2:29 PM IST

MEMU kakinada town : భారతీయ రైల్వే విశాఖ నుంచి తిరుపతి, చర్లపల్లి(హైదరాబాద్) వెళ్లే ప్రత్యేక రైళ్లను రెగ్యులరైజ్ చేయడం తెలిసిందే. తాజాగా మరో రైలు(MEMU)ను సైతం రెగ్యులర్ చేసింది. రాజమండ్రి-కాకినాడ మధ్య నడిచే ఈ రైలు ఇకపై రెగ్యులర్​గా సేవలు అందించనుంది. ప్రస్తుతం తాత్కాలిక సేవలు అందిస్తున్న ఈ (MEMU) రైలును శాశ్వత సర్వీసుగా మార్చడంపై ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్​కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం "X" వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.

"రైల్వే రిజర్వేషన్ టికెట్" క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారా? - కొత్త రూల్స్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే!

రాజమండ్రి - కాకినాడ పోర్ట్ మధ్య ప్రస్తుతం MEMU రైలు నంబర్ 07523/07524 కొనసాగుతోంది. తన విజ్ఞప్తి మరేకు శాశ్వత సర్వీస్‌గా రైలు నంబర్ 67301/67302గా మార్చినట్లు ఎంపీ పేర్కొన్నారు. రైల్వే తాజా నిర్ణయంతో రాజమండ్రి - కాకినాడ మధ్య రోజువారీ ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యంగా ఉంటుందన్నారు. తక్కువ చార్జీలతో ప్రయాణం అందుబాటులో ఉంటుందని పురందేశ్వరి పేర్కొన్నారు.

ఈ రైలు కాకినాడలో ప్రారంభమై కాకినాడ టౌన్, సామర్లకోట, మేడిపాడు, బిక్కవోలు, అనపర్తి, ద్వారపూడి మీదుగా రాజమహేంద్రవరం వెళ్తుంది. పర్మినెంట్ చేస్తున్నందున పాత షెడ్యూల్ కొనసాగుతుందో లేక కొత్త వేళలు ప్రకటిస్తారో వేచి చూడాలి.

MEMU రైలు అంటే ఏంటి?

ప్రముఖ నగరాల మధ్య, నగరాలకు సమీపంలోని పట్టణాల మధ్య DEMU లేదా MEMU రైళ్లు నడపడం తెలిసిందే. వాటికి ఆ పేర్లు ఎందుకు వచ్చాయి? వాటి అర్థాలేమిటో తెలుసా?

మెము (MEMU) అంటే మెయిన్ ఎలక్ట్రిక్ మల్టిపుల్ యూనిట్ అని అర్థం. ఇలాంటి రైళ్లు రెండు ప్రధాన నగరాలు, పెద్ద పెద్ద పట్టణాల మధ్య అంటే 200 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తాయి. ఈ రైళ్లలో నాలుగు బోగీల తర్వాత ఒక పవర్ సెక్షన్ ఉంటుంది. దీని సహాయంతో మోటార్ నడుస్తుంది. ఇవే గాకుండా ఎము (EMU) ఎలక్ట్రిక్ మల్టిపుల్ యూనిట్ రైళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, కోల్‌కతా, ముంబై, ఢిల్లీ, చెన్నై వంటి మెట్రో నగరాల్లో సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఇవి గంటకు 60 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి.

డెము (DEMU) అంటే డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ మల్టిపుల్ యూనిట్ అని అర్థం. ఇవి కూడా 200 కిలోమీటర్ల వరకు దూరం ప్రయాణిస్తాయి. రైల్వే లైన్లు విద్యుదీకరించని ప్రాంతాలకు వీటిని నడిపిస్తుంటారు. విద్యుత్ ఆధారంగా కాకుండా డీజిల్ ఇంధనంతో పని చేస్తుంటాయి. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వేగాన్ని అందుకోవడం వీటి ప్రత్యేకత.

రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త - "విశాఖ-చర్లపల్లి" రైలు ఇక రెగ్యులర్!

"విశాఖపట్నం-తిరుపతి ఎక్స్​ప్రెస్" ఇక రెగ్యులర్ - వెల్లడించిన రైల్వే శాఖ!

