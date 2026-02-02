ETV Bharat / offbeat

ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే "రైల్వే టమాటా సూప్" - చల్లని క్లైమేట్​లో టేస్టీ టేస్టీగా అద్దిరిపోతుంది!

- ఎన్నడూ ట్రై చేయని కొత్తరకం 'సూప్' - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే ఫిదా అవాల్సిందే!

Railway Tomato Soup Recipe
Railway Tomato Soup Recipe (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Railway Tomato Soup Recipe : సీజన్ ఏదైనా చాలా మంది తేలికగా జీర్ణమయ్యే సూప్​లను ఇష్టంగా లాగించేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా చలికాలం అయితే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ వీటిని తాగడానికి తెగ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది చికెన్, మటన్ వంటి వాటితో పాటు రకరకాల వెజ్ సూప్​లు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. ఇవి శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని ఇవ్వడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక నయా సూప్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "రైల్వే టమటా సూప్". ఇది మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసి పెడితే తాగిన వారేవరైనా సరే సూప్ సూపరహో అనాల్సిందే! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ కమ్మని రైల్వే సూప్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Railway Tomato Soup Recipe
Railway Tomato Soup Recipe (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - కొద్దిగా
  • లవంగాలు - నాలుగు
  • యాలకులు - మూడు
  • దాల్చిన చెక్క - చిన్న ముక్క
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదారు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • బీట్ రూట్ - ఒకటి (చిన్న సైజ్)
  • కొత్తిమీర కాడలు - పన్నెండు
  • టమాటాలు - ఆరేడు
  • బ్రెడ్ స్లైసులు - రెండు
  • కారం - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ధనియాలపొడి - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక చెంచాట
  • మిరియాల పొడి - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • బటర్ - కొద్దిగా
  • టమాటా కెచప్ - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

బంగాళాదుంపతో ఫ్రై, కర్రీ రొటీన్ - ఇలా "పచ్చడి" పెట్టండి! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​!

Railway Tomato Soup Recipe
టమాటా మిశ్రమం (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ సూప్ కోసం ముందుగా కాస్త పండిన టమాటాలను శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత ఒక్కో టమాటాను నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, బీట్​రూట్​ను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైసులను చాకుతో చుట్టూ ఉండే బ్రౌన్​ పార్ట్​ను కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని క్యూబ్స్​లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక పాన్​లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను వేసి సన్నని సెగ మీద గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Railway Tomato Soup Recipe
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కుక్కర్​ గిన్నెలో తగినన్ని నీళ్లు పోసి సన్నని సెగ మీద మరిగించుకోవాలి.
  • ఆ వాటర్ మరిగేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద పాన్​లో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చినచెక్క, బిర్యానీ ఆకులు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, బీట్​రూట్ ముక్కలు, కొత్తిమీర కాడలు వేసుకుని వేయించాలి.
  • తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
Railway Tomato Soup Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • టమాటాలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని మరో బర్నర్ మీద కుక్కర్​లో మసులుతున్న నీటిలో వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత కారం, కాస్త పసుపు, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, మిరియాలపొడి, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె మూతపెట్టుకుని ఐదారు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Railway Tomato Soup Recipe
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • టమాటా మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిన తర్వాత కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి గరిటె లేదా పప్పుగుత్తితో మెత్తగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఒక గిన్నెలో స్టెయినర్ ఉంచి దానిలో బ్లెండ్ చేసుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వడకట్టుకోవాలి.
  • వడకట్టిన తర్వాత సూప్ కన్సిస్టెన్సీ మరీ చిక్కగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో బటర్, టమాటా కెచప్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలిపి ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి టమాటా మిశ్రమం ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి.
Railway Tomato Soup Recipe
టమాటా సూప్ (Getty Images)
  • ఆవిధంగా కుక్ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, కమ్మ కమ్మగా నోరూరించే "రైల్వే టమాటా సూప్" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో టమాటా సూప్ చేసుకుని చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా ఉందంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తాగేస్తారు!

తెలంగాణ స్టైల్​లో నోరూరించే "చేపల పులుసు" - టేస్ట్ సూపర్!

టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ "రాగి ముద్ద" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​లోకి పర్ఫెక్ట్​! - తయారీ ఈజీ!

TAGGED:

WINTER SPECIAL SOUP RECIPES
TOMATO SOUP RECIPE
HOW TO MAKE TASTY TOMATO SOUP
టమాటా సూప్ తయారీ విధానం
RAILWAY TOMATO SOUP RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.