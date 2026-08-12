రైళ్లలో 'ఆర్ఏసీ' ప్రయాణికులకూ బెడ్ రోల్ - ఇవ్వకుంటే రిఫండ్ చెల్లించాల్సిందే!
ఏసీ బోగీల్లో దుప్పటి, బెడ్షీట్, దిండు, టవల్ - టికెట్ ధరల్లోనే బెడ్ రోల్ చార్జీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 5:05 PM IST
TRAIN BED ROLL : రైళ్లలో ఏసీ బోగీల్లో ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరికీ నిబంధనల ప్రకారం బెడ్రోల్ ఇస్తారు. ఇందులో దుప్పటి, బెడ్షీట్, దిండుతో పాటు టవల్ కూడా ఉంటుంది. టికెట్ ధరలోనే ఈ బెడ్రోల్ ఛార్జీలు కలిపి ఉంటాయి. సాధారణంగా ఏసీ బోగీలో టికెట్ బుక్ చేసినప్పుడే టికెట్ ధరలోనే ఇమిడి ఉంటాయి. తీరా ట్రైన్ ఎక్కాక బెడ్రోల్ అందించకపోతే ఏం చేయాలి? ఆర్ఏసీ ప్రయాణికులకు బెడ్రోల్ నిరాకరించొచ్చా? ఇవ్వకపోతే రిఫండ్కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చా?
రిఫండ్ పొందొచ్చు
భారతీయ రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ, 2 ఏసీ, 3 ఏసీ బోగీల్లో ప్రయాణించే వారికి బెడ్రోల్ (Train Bed roll) ఇవ్వాల్సిందే. స్లీపర్ క్లాస్లో ప్రయాణించే వారు ప్రత్యేకంగా డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ అవకాశం ఎంపిక చేసి కొన్ని రైళ్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న స్టాకును బట్టి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏసీ బోగీలో ప్రయాణిస్తున్నా బెడ్రోల్ అందకపోతే పరిహారం పొందే హక్కు ఉంది. ఇందుకోసం ముందుగా బెడ్రోల్ కోసం కోచ్ అటెండెంట్ను సంప్రదించి, అక్కడ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే నిర్ణీత గడువులోపు ఫిర్యాదు చేయాలి. నిబంధనల ప్రకారం మీరు దిగాల్సిన స్టేషన్ వద్ద రూ.20 రిఫండ్ పొందేందుకు అర్హత ఉంటుంది. చిన్న మొత్తమే అయినా ప్రయాణికులకు కల్పించిన హక్కు ఇది. టికెట్ ధరల్లో వసూలు చేసిన మీ నగదును తిరిగి పొందేందుకు రైల్వే నిబంధనలు వీలు కల్పిస్తున్నాయి.
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ఆర్ఏసీ ప్రయాణికులందరికీ బెడ్రోల్
రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం ఏసీ బోగీల్లో ప్రయాణికులందరికీ పూర్తి బెడ్రోల్ కిట్ అందించాలి. అయితే, రిజర్వేషన్ అగనిస్ట్ క్యాన్సిలేషన్ (RAC) ప్రయాణికులకు బెడ్రోల్ నిరాకరిస్తున్నట్లు తరచూ ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే బోర్డు అన్ని జోన్లకు తాజాగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. టికెట్ ధరలోనే బెడ్రోల్ ఛార్జీలు కూడా కలిసి ఉన్నందున కన్ఫామ్ టికెట్ ప్రయాణికులతో సమానంగా ఆర్ఏసీ ప్రయాణికులకు సైతం పూర్తి కిట్ను అందించాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఆదేశాలను అన్ని జోన్లూ పాటించాలని పేర్కొంది. ఇదిలా ఉంటే కొంత మంది ప్రయాణికులు రైల్వే సిబ్బంది తమకు అందించిన బెడ్ రోల్స్ కూడా వెంట తీసుకెళ్తుంటారు. కానీ, ఇలా చేయడం నేరం. గమ్యస్థానం చేరగానే బెడ్ రోల్స్ అక్కడే వదిలేసి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
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