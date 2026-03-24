"రైల్వే రిజర్వేషన్ టికెట్" క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారా? - కొత్త రూల్స్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే!

రిజర్వేషన్ కన్ఫామ్ టికెట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే రిఫండ్ - వేళలు మార్చిన భారతీయ రైల్వే

Published : March 24, 2026 at 3:13 PM IST

Train Ticket Cancellation Fee : భారతీయ రైల్వే టికెట్‌ క్యాన్సిలేషన్‌ ఛార్జీల విషయంలో కీలక మార్పులు తీసుకువచ్చింది. రైలు బయల్దేరే సమయం ఆధారంగా టికెట్‌ మొత్తం రిఫండ్‌ చేసే విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. తాజా నిబంధనల ప్రకారం 72 గంటల ముందు ఎవరైనా కన్ఫామ్‌ టికెట్‌ను రద్దు చేసుకుంటే పూర్తి మొత్తం రిఫండ్‌ చేసేలా మార్పులు చేసింది. అదే విధంగా బోర్డింగ్‌ పాయింట్‌ నిబంధనలను కూడా సవరించింది. ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి 15 మధ్య దశలవారీగా ఈ నిబంధనలను అమలు చేయనుంది. కొత్త నిబంధనలు ఎలా ఉన్నాయంటే!

తక్కువ ధరల్లో "రైల్వే డోర్ డెలివరీ పార్సల్" సేవలు - నేరుగా ఇంటికే వచ్చేస్తాయి!

కొత్త రూల్స్‌ ఇలా

  • ప్రయాణానికి 72 గంటల ముందు టికెట్‌ రద్దు చేసుకుంటే దాదాపు పూర్తిస్థాయిలో రిఫండ్‌ ఇస్తారు. క్యాన్సిలేషన్‌ ఛార్జీల కింద కొద్ది మొత్తాన్ని మినహాయించి మిగిలిన మొత్తాన్ని రిఫండ్‌ చేస్తారు.
  • రైలు బయల్దేరడానికి 72 గంటల నుంచి 24 గంటల మధ్య టికెట్‌ రద్దు చేస్తే "స్టాండర్డ్‌ పెనాల్టీ" విధిస్తారు. టికెట్‌ ధరలో 25 శాతం మినహాయించుకుని మిగిలిన మొత్తాన్ని రిఫండ్‌ చేస్తారు.
  • రైలు బయల్దేరడానికి 24 గంటల ముందు నుంచి 8 గంటల మధ్య టికెట్‌ రద్దు చేసుకుంటే "ట్‌ క్యాన్సిలేషన్‌" కింద 50 శాతం చార్జీ మినహాయించి మిగిలిన మొత్తం రిఫండ్‌ చేయనున్నారు.
  • ప్రయాణానికి 8 గంటల ముందు లేదా రైలు బయల్దేరిన తర్వాత టికెట్‌ రద్దు చేసుకుంటే ఎలాంటి రిఫండ్‌ వర్తించదు.
  • టికెట్ రీఫండ్ మాత్రమే గాకుండా బోర్డింగ్ విషయంలోనూ మార్పులు చేసింది. రైలు బయల్దేరడానికి 30 నిమిషాల ముందు వరకు బోర్డింగ్‌ పాయింట్‌ మార్చుకునే సదుపాయాన్నీ కల్పించింది. ముఖ్యంగా నగరాల్లో ఎక్కువ స్టేషన్లు ఉన్నప్పుడు ప్రయాణికులు ఈ వెసులుబాటును ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికి చార్ట్‌ ప్రిపేర్‌ చేయడానికి ముందు వరకు మాత్రమే బోర్డింగ్ మార్చుకునేందుకు అనుమతిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ఇలా

ప్రస్తుతం రైలు బయల్దేరడానికి 48 గంటల ముందు టికెట్‌ రద్దు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఏసీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌, ఏసీ ఫస్ట్‌ ప్రయాణికుల నుంచి రూ.240+ జీఎస్టీ, ఏసీ ఛైర్‌కార్‌కు రూ.180+ జీఎస్టీ చొప్పున క్యాన్సిలేషన్‌ ఛార్జీలు విధిస్తున్నారు. స్లీపర్‌ క్లాస్‌కు రూ.120, సెకండ్‌ క్లాస్‌కు రూ.60 చొప్పున కోత విధిస్తున్నారు.

అదే ప్రయాణానికి 48 గంటల నుంచి 12 గంటల ముందు 25 శాతం, 12 గంటల నుంచి 4 గంటల మధ్య 50 శాతం టికెట్‌ ధరను మినహాయించుకుని మిగిలినది రిఫండ్‌ ఇస్తున్నారు. ప్రయాణానికి 4 గంటల కంటే ముందుగా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే రిఫండ్‌ను అనుమతించడం లేదు.

ట్రెయిన్ రిజర్వేషన్ టికెట్ వేరొకరికి బదిలీ చేసుకోవచ్చు - ఎలా సాధ్యమంటే!

ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేస్తున్నారా? - ఈ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే బెర్త్ ఖాయం!

