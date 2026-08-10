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రైల్వే అవసరాలన్నింటికీ ఒకే యాప్ - రియల్ టైం సమాచారం దొరికేది ఇక్కడే!

టికెట్ బుకింగ్, ఫుడ్ ఆర్డర్ - అన్ని సేవలు ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చిన రైల్వే!

rail_one_app
rail_one_app (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 10:04 AM IST

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Rail One app : టికెట్ బుకింగ్ మొదలుకుని, రైలు ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో తెలుసుకునే సమాచారంతో పాటు ఫుడ్ ఆర్డర్ కూడా చేసే వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది 'రైల్ వన్' యాప్. ఒకే వేదికపై అన్ని సౌకర్యాలను ఈ యాప్ అందిస్తోంది. "డిజిటల్ పేమెంట్స్, టికెట్ హబ్, లైవ్ ట్రాకింగ్, ఇన్​స్టెంట్ అసిస్టెన్స్, ఫుడ్ ఆన్ ట్రాక్" వంటి ప్రత్యేక సేవలు ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ యాప్ గూగుల్ ప్లే, యాప్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంది.

అన్నింటికీ ఒకే యాప్

ఏ రైలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? టికెట్ బుకింగ్, బెర్త్ రిజర్వేషన్, మీరు వెళ్లాల్సిన రైలు ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? ప్రయాణంలో ఏమైనా సమస్యలున్నాయా? ఆకలేస్తే అప్పటికప్పుడు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసే అవకాశం! ఇలా రైలు ప్రయాణం మొత్తం మీ అరచేతిలోకి తీసుకువస్తోంది రైల్ వన్ యాప్.

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ప్రధాన సేవలు

  1. డిజిటల్ పేమెంట్స్
  2. టికెట్ హబ్
  3. లైవ్ ట్రాకింగ్
  4. ఇన్​స్టెంట్ అసిస్టెన్స్
  5. ఫుడ్ ఆన్ ట్రాక్

గూగుల్ ప్లే, యాప్ స్టోర్​లో అందుబాటులో

గతంలో ప్రయాణికులు రిజర్వ్డ్ టిక్కెట్ల బుకింగ్ కోసం ఐఆర్‌సీటీసీ యాప్, జనరల్ టిక్కెట్ల కోసం మొబైల్‌లో యూటీఎస్, రైలు సమాచారం కోసం 'వేర్ ఈజ్ మై ట్రైన్', ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కోసం 'రైల్ మదద్', భోజనం బుకింగ్ కోసం ఐఆర్‌సీటీసీ పోర్టల్ వంటి పలు ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల మధ్య మారాల్సి వచ్చేది. కానీ, నేడు ఆ సేవలన్నీ రైల్ యాప్ లో ఉన్నాయి. అన్ని సేవలను ఒకే యూజర్-ఫ్రెండ్లీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ వేదికగా తీసుకురావడం వల్ల సమయంతో పాటు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

వాస్తవానికి RailOne, IRCTC వేర్వేరు సేవలకు ఉద్దేశించినవి. ముఖ్యంగా సమీకృత రైల్వే సేవా అనుభవాన్ని అందించడం రైల్ వన్ లక్ష్యం కాగా, ఐఆర్‌సీటీసీ యాప్ విస్తృత శ్రేణి ప్రయాణ సేవలను అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు రైల్వే, బస్సులు, విమానాల టిక్కెట్ బుకింగ్‌ ఇతర ప్రయాణ ఫీచర్లు ఐఆర్​సీటీసీ యాప్​లో ఉంటాయి.

బండిల్ ఆఫర్లు

రైల్ వన్ ద్వారా రిజర్వ్, అన్ రిజర్వ్ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్లాట్‌ఫాం టిక్కెట్లను కొనుగోలు చేయడంతో పాటు రైలు నడుస్తున్న స్థితి (Real Time) PNR, రిజర్వేషన్ వివరాలను ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. టిక్కెట్లను రద్దు చేయడంతో పాటు ఫిర్యాదులకూ అవకాశం ఉంది.

రియల్ టైమ్ సమాచారం

ఎన్ని టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయనే సమాచారానికి తోడు, మీరు బుక్ చేసిన రిజర్వేషన్ తాలూకూ సమాచారం కూడా ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తుంది. వెయిటింగ్ లిస్ట్ తో పాటు టిక్కెట్ కన్ఫర్మ్, RAC స్టేటస్‌ ట్రాక్ చేయవచ్చు. ఇక రద్దు చేసిన టికెట్ల రీఫండ్ స్టేటస్‌ను పర్యవేక్షించడానికి కూడా వీలు కల్పిస్తుంది.

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WHERE IS MY TRAIN
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