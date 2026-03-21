తక్కువ ధరల్లో "రైల్వే డోర్ డెలివరీ పార్సల్" సేవలు - నేరుగా ఇంటికే వచ్చేస్తారు!
పార్సల్ పంపాలనుకుంటున్నారా - రైల్వే సేవలు సద్వినియోగం చేసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 4:28 PM IST
Railway Parcel Booking : టికెట్ బుకింగ్ ఆన్లైన్ సేవలను సులభతరం చేసిన భారతీయ రైల్వే ఇపుడు మరో అడుగు ముందుకేసి పార్సిల్ సర్వీసులు అందిస్తోంది. ప్రైవేటు సంస్థలతో పోలిస్తే అతి తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దేశంలో తొలిసారి తెలుగురాష్ట్రాల కోసం 'డోర్-టు-డోర్ డెలివరీ పార్సల్ సర్వీసు'ని తెచ్చింది. బుక్ చేసిన వెంటనే మీ ఇంటికే వచ్చి తిరిగి చేర్చాల్సిన చిరునామాకు చేరుస్తోంది. అత్యాధునిక "రైల్ పార్సల్ యాప్" ద్వారా ప్రైవేటు సంస్థకన్నా 70 శాతం తక్కువ ధరలకే ఈ పనులు చేసిపెడుతోంది.
70శాతం తక్కువ ధరల్లో
విశాఖపట్నంలో జాబ్ చేసే రమకు హైదరాబాద్ బదిలీ కాగా ముఖ్యమైన పుస్తకాలను తాను వెళ్లడానికి ముందే వాటిని అక్కడున్న బంధువుల ఇంటికి చేరవేయాలనుకుంది. ఈ మేరకు ప్రైవేటు సంస్థలను ఆశ్రయించగా "మీరు ప్యాక్ చేసి తీసుకొస్తే మా బ్రాంచ్కి పంపిస్తాం అని చెప్పారు. పైగా హైదరాబాద్లో మీవాళ్లు పికప్ చేసుకోవాలి" ఐదున్నర వేలు ఖర్చవుతుందని చెప్పాయి. దీంతో ఆమె పునరాలోచనలో పడింది. అంత బరువున్న పార్సిల్ ఆఫీసుదాకా మోసుకెళ్లడం పెద్ద పని పైగా హైదరాబాద్లో ఉన్న బంధువులు ఆ సంస్థ ఆఫీసుకు వెళ్ళి ఇంటిదాకా తీసుకెళ్లడం మరో తలనొప్పి అని భావించి కొరియర్ సంస్థలను ఆశ్రయించింది.
ఇక కొరియర్ సంస్థలదీ అదే దారి! మీరే ప్యాకింగ్ చేసి తీసుకురావాలనడం, డోర్ డెలివరీ చేస్తామన్నా లాజిస్టిక్ సంస్థలకన్నా అదనపు చార్జీలు వేయడంతో పార్సిల్ పంపాలన్న ఆలోచన వదిలేసింది. అపుడే 'రైల్ పార్సల్ యాప్' గురించి తెలుసుకుని పుస్తకాలను చాలా సులువుగా పంపించగలిగింది. రమకు ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్లే పుస్తకాలను ప్యాకింగ్ చేసి తీసుకెళ్లారు. ఆమె ఎంచుకున్న సమయానికే పార్సిల్ చేరింది. అందుకు కేవలం రూ.1200 ఖర్చు కాగా, ప్రైవేటు రోడ్డు పార్సల్ సంస్థలూ, కొరియర్ సర్వీసులూ చెప్పిందానికన్నా 70 శాతం తక్కువ కావడం విశేషం.
బైక్ పంపించాలన్నా
హాస్టల్లో ఉంటున్న పిల్లలకు వంట సామగ్రి పంపాలన్నా, మీ బైక్ను వేరే ఊరికి చేరవేయాలన్నా, ఉద్యోగ బదిలీతో మీ ఇంటి సామాను మొత్తం తీసుకెళ్లాలన్నా రైల్వే పార్సల్ మొబైల్ యాప్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంటికే వచ్చి పికప్ చేసుకుని మీరు కోరుకున్న చోటకి డోర్ డెలివరీ చేసే అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. రైల్వే శాఖ పార్సిల్ సేవలను దక్షిణ మధ్య రైల్వే(ఎస్సీఆర్) ద్వారా హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, గుంటూరు ప్రాంతాలతో పాటు చెన్నై, బెంగళూరులోనూ సేవల్ని అందిస్తోంది.
గణనీయమైన మార్పు
ఒకప్పుడు రైల్వే పార్సల్ ద్వారా ఓ వస్తువుని రవాణా చేయాలంటే ముందుగా స్టేషన్కి వెళ్లి ఫారం నింపి క్యూలో నిలబడి ప్యాక్ చేయించి పంపాలి. సామాన్యులు ఆ ఇబ్బందులేవీ పడకుండా కేవలం యాప్ ద్వారానే - అదీ ఇంటికే తీసుకెళ్లేలా పార్సల్ సేవల్ని మార్చడం గణనీయమైన మార్పుగా చెప్పుకోవచ్చు. కొన్ని ప్రైవేటు లాజిస్టిక్ సంస్థల సహకారంతో రైల్వేశాఖ ఈ సేవలు అందిస్తోంది. మీరు ఎంచుకున్న ఆప్షన్, సేవల ఆధారంగా ప్రైవేటు లాజిస్టిక్ సంస్థల వివరాలూ వాటి ధరలు కనిపిస్తాయి. వాటిల్లో మీకు అవసరమైన ఆప్షన్ ఎంపికచేసుకుని యాప్లోనే డబ్బులు చెల్లించొచ్చు. ప్రైవేటు సంస్థలే అయినా రైల్వే పార్సల్ ధరలకే సేవలు అందించడం విశేషం.
ధరలు ఇలా
హైదరాబాద్లో ఉన్న మీ దగ్గర 60కేజీల బరువు తూగే వస్తువులు వైజాగ్కి చేరవేయడానికి ప్రైవేటు లాజిస్టిక్ సంస్థలు రూ.5500 తీసుకుంటాయి. ఈ రైల్ పార్సల్ యాప్ ద్వారా కేవలం రూ.1450 చెల్లిస్తే చాలు! డోర్ డెలివరీ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటో మరో రూ.200 ఎక్కువ కావచ్చు. బైకు తరలించడానికి ప్రైవేటు సంస్థలు రూ.6వేల నుంచి 8వేల వరకు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. కానీ, రైల్వే పార్సల్ యాప్ ద్వారా గరిష్టంగా రూ.2500 చెల్లిస్తే చాలు! రైల్వే శాఖ పార్సల్ సేవల్ని సామాన్యులకీ చేరువ చేయడంపై హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
