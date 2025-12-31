జనవరి 1 నుంచి మారనున్న ట్రైన్ టైం టేబుల్- లిస్టులో వందే భారత్ సహా 25 రైళ్లు!
- నూతన ఏడాది నుంచి కొత్త టైం టేబుల్ అమలు చేయనున్నట్టు ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
Published : December 31, 2025 at 12:23 PM IST
Railway New Time Table 2026 : కొత్త ఏడాదిలో రైలు ప్రయాణాలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి కీలక సూచన చేసింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే. 2026లో రైళ్ల రాకపోకలకు సంబంధించి కొత్త రూల్స్ అమల్లోకి రానున్నాయి. సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరే వందేభారత్తో సహా మొత్తం 25 రైళ్ల రాకపోకల సమయాల్లో మార్పులు జరగనున్నాయి. కొత్త టైం టేబుల్ జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని తెలిపింది. మరి, అందుకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం, రైల్వే నెట్వర్క్ ఆధునీకరణలో భాగంగా పలు రైళ్ల రాకపోకల్లో మార్పులు చేసి కొత్త టైమ్ టేబుల్ను రూపొందించినట్లు తెలిపింది రైల్వే శాఖ. 2026 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) పరిధిలో వందేభారత్తో సహా 25 రైళ్ల రాకపోకల వేళల్లో 5 నుంచి 30 నిమిషాల వరకు వ్యత్యాసం ఉండనున్నట్లు వెల్లడించింది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 2026లో ట్రైన్ జర్నీ ప్లాన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు ప్రయాణానికి ముందే రైలు సమయాలను సరిచూసుకోవాలని సూచించింది.
ఐదు నిమిషాలు ముందుగానే వందే భారత్ :
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి జనాదరణ పొందిన సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం(20707) వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్ బయల్దేరే టైమ్లో స్వల్ఫ మార్పు జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ ట్రైన్ సికింద్రాబాద్ నుంచి ఉదయం 5 గంటల 5 నిమిషాలకు బయల్దేరుతుండగా జనవరి 1వ తేదీ నుంచి ఐదు నిమిషాలు ముందుగానే స్టార్ట్ కానుంది. అంటే, ఉదయం 5 గంటలకు సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం(20707) వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రయాణం మొదలవుతుంది. రైల్వే ప్రయాణికులు ఇది గమనించి ముందుగానే స్టేషన్కు చేరుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు అధికారులు. వందే భారత్తో పాటు మరికొన్ని సూపర్ ఫాస్ట్, ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్స్ టైమింగ్స్ కూడా మారాయి.
రైలు ప్రయాణికులకు బంపర్ ఆఫర్- అన్రిజర్వ్డ్ టికెట్లపై 3% డిస్కౌంట్!
ఈ రైళ్లు బయల్దేరే వేళల్లోనూ మార్పులు :
సికింద్రాబాద్-సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ ఎక్స్ప్రెస్ (12757) రైలు బయల్దేరే సమయం మారింది. ప్రస్తుతం ఈ రైలు సికింద్రాబాద్ నుంచి ఉదయం 8:20కి బయల్దేరుతోంది. అయితే, జనవరి 1 నుంచి పది నిమిషాలు ముందుగానే అంటే ఉదయం 8:10 నిమిషాలకే ఈ ట్రైన్ సికింద్రాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది.
సికింద్రాబాద్ నుంచి బయల్దేరే మరో కాకతీయ ఎక్స్ప్రెస్ టైమింగ్ కూడా మారింది.. ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్ - భద్రాచలం (17659) కాకతీయ ఎక్స్ప్రెస్ ఉదయం 5:25 గంటలకు బయల్దేరుతుండగా.. కొత్త ఏడాది జనవరి 1 నుంచి ఉదయం 5 గంటలకే సికింద్రాబాద్ నుంచి బయల్దేరుతుంది. అంటే, ప్రయాణికులు పాత సమయాని కంటే 25 నిమిషాల ముందే స్టేషన్ చేరుకుని రెడీగా ఉండాలి. వీటితో పాటు మరికొన్ని రైళ్ల రాకపోకల సమయ వేళల్లో మార్పులు జరిగినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఎ.శ్రీధర్ తెలిపారు. మారిన మిగతా ట్రైన్స్ వివరాలను ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్లో చూడొచ్చని పేర్కొన్నారు.
నార్మల్గా ట్రైన్ జర్నీ చేసే ప్రయాణికులు పాత సమయాల ప్రకారం స్టేషన్కు చేరుకుంటే ఇబ్బంది పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి, కొత్త ఏడాదిలో జనవరి 1 నుంచి మారబోతున్న పలు రైళ్ల సమయాలను ముందుగానే తెలుసుకోవడం బెటర్. అందుకోసం నూతన సంవత్సరంలో రైలు ప్రయాణాలు చేసే వారు ప్రయాణానికి ముందుగానే ఐఆర్సీటీసీ(IRCTC) వెబ్సైట్, మరికొన్ని రైల్వే అధికారిక యాప్స్లో మీరు ప్రయాణించే రైలు కచ్చితమైన సమయాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు రైల్వే అధికారులు. వీలైనంత వరకు మీ ట్రైన్ టికెట్పై ఉన్న సమయాని కంటే అరగంట ముందుగానే స్టేషన్కు చేరుకోవడం ఉత్తమం అని సూచిస్తున్నారు.
న్యూఇయర్ వేళ హైదరాబాద్ వాసులకు గుడ్న్యూస్ - అర్ధరాత్రి 1 గంట వరకు మెట్రో రైళ్లు
రైళ్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి - లేదంటే అంతే సంగతులు!