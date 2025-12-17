ETV Bharat / offbeat

"IRCTC వ్యాలెట్"​లో డబ్బు విత్​డ్రా చేయొచ్చా? - కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఏమన్నారంటే!

ఇక ముందుగానే రైల్వే రిజర్వేషన్ చార్టు - రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం

irctc_ewallet_deposit_withdrawal
irctc_ewallet_deposit_withdrawal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

irctc ewallet deposit withdrawal : ఇక ఐఆర్‌సీటీసీ వాలెట్‌లో డిపాజిట్‌ చేసిన డబ్బు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చా? లేక టికెట్లు మాత్రమే కొనగలమా? అనే విషయమై రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌ స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్రీపెయిడ్‌ పేమెంట్‌ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌కు సంబంధించి ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన నిబంధనలు విత్‌డ్రాకు అంగీకరించవని పేర్కొన్నారు.

సంక్రాంతి సెలవుల్లో IRCTC కర్ణాటక టూర్ - ఉడుపి, శృంగేరి, మురుడేశ్వర్ చుట్టేయొచ్చు!

రైలు టికెట్ రిజర్వేషన్ మొదలుకుని వెయిటింగ్ లిస్ట్, ఆర్​ఏసీ, బెర్త్ కన్ఫార్మ్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణాల్లో అనిశ్చితి తొలగించడానికి రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైలు బయల్దేరడానికి కేవలం 4 గంటల ముందుగా వెల్లడించే రిజర్వేషన్‌ చార్టును ఇకపై దాదాపు 10 గంటల ముందుగానే ఖరారు చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించి చార్ట్‌ ప్రిపరేషన్‌ షెడ్యూల్‌ను రైల్వే బోర్డు అప్‌డేట్‌ చేయడంపై ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దాదాపు 10 గంటల ముందే టికెట్‌ స్టేటస్‌ను చెక్‌ చేసుకోవడం ద్వారా ప్రత్యామ్నాయ ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి వీలు కలుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

మారిన టైమింగ్స్‌ ప్రకారం ఉదయం 5 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు బయల్దేరే రైళ్ల చార్టును ముందు రోజు రాత్రి 8 గంటలకల్లా రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 2.01 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు బయల్దేరే రైళ్ల తొలి చార్టును కనీసం 10 గంటల ముందు రూపొందించాలని రైల్వే బోర్డు తెలిపింది. కొత్త షెడ్యూల్‌ ప్రకారం చార్టుల తయారీకి సత్వరమే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తూ అన్ని జోనల్‌ కార్యాలయాలకు లేఖ రాసింది. చార్టు సమయం మార్చడం వల్ల చివరి నిమిషంలో ప్రయాణికులు కంగారుపడాల్సిన అవసరం ఉండదని రైల్వే వర్గాలు చెప్తున్నాయి.

వాలెట్‌ డబ్బులు విత్‌డ్రా కుదరదు : అశ్వినీ వైష్ణవ్

IRCTC వాలెట్‌లో డిపాజిట్‌ చేసిన సొమ్మును విత్‌డ్రా చేయడం కుదరదని రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌ స్పష్టం చేశారు. ఆ మొత్తంతో కేవలం టికెట్లు మాత్రమే కొనుగోలు చేయగలమని, ఖాతా పూర్తిగా క్లోజ్‌ చేసిన సందర్భంలో మాత్రమే అందులో ఉన్న మొత్తం బ్యాంక్‌ ఖాతాకు బదిలీ అవుతుందని వివరించారు. ఈ మేరకు లోక్‌సభలో ఓ సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇస్తూ ప్రీపెయిడ్‌ పేమెంట్‌ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌కు సంబంధించి ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన నిబంధనలు విత్‌డ్రాకు అంగీకరించవని మంత్రి తెలిపారు.

IRCTC "కేరళ టూర్" - మున్నార్, అలెప్పీ చూసి రావొచ్చు!

కుటుంబంతో రైలు ప్రయాణం చేయాలనుకుంటున్నారా? ఐఆర్‌సీటీసీలో గ్రూప్‌ బుకింగ్‌ సౌకర్యం

TAGGED:

IRCTC EWALLET DEPOSIT WITHDRAWAL
RESERVATION CHART TIMINGS
RAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAW
IRCTC RESERVATION
IRCTC E WALLET WITHDRAWAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.