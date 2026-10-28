రైలు ప్రయాణికులకు బ్యాడ్ న్యూస్ - 11నుంచి 5గంటల వరకు మొబైల్ ఛార్జింగ్ బ్యాన్!
రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం - ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:32 PM IST
MOBILE CHARGING BAN IN TRAINS : సుదీర్ఘ రైలు ప్రయాణంలో మొబైల్ సేవలకు ఆటంకం కలగకుండా చార్జింగ్ పోర్టులు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీంతో చార్జింగ్ గురించి బెంగ లేకుండా ప్రయాణిస్తుంటాం. కానీ, కొంత మంది ప్రయాణికులు మొబైళ్లు కాకుండా రాత్రంతా పవర్ బ్యాంకులు చార్జింగ్ పెట్టి వదిలేస్తున్నారు. దీంతో అవి పేలిపోయి మంటలు వ్యాపించి ఊహించని పెను ప్రమాదాలకు దారి తీస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాత్రి 11 నుంచి ఉదయం ఐదు గంటల మధ్యలో అన్ని ఛార్జింగ్ పాయింట్లు మూసివేసి ఉంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నిబంధనను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని అన్ని జోన్లకు స్పష్టం చేసింది.
ఇటీవల ముంబయి లోకల్ రైలులో ప్రయాణికుడి పవర్ బ్యాంక్ పేలిపోయి కోచ్ అంతా దట్టమైన పొగ నిండిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అప్రమత్తమైన రైల్వే అధికారులు ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా నిబంధనలు రూపొందించారు. రాత్రి 11 గంటల నుంచి ఆరు గంటల పాటు బోగీల్లో మొబైల్, ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు స్విచ్ఛాఫ్ చేసేలా సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వాలని అన్ని జోన్లకు సూచించారు. అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించాలని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేస్తూ ఈ భద్రతా చర్యలను అమలు చేయడంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదని హెచ్చరించారు.
రాత్రి సమయంలో ప్రయాణికులు నిద్రలో ఉండటం వల్ల ఓవర్ హీటింగ్, షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగితే గుర్తించడం ఆలస్యం అవుతోంది. ఈ లోగాపొగలు కమ్ముకోవడం, మంటలు వ్యాపించడం వంటివి వేగంగా జరిగిపోతున్నాయి. వాస్తవానికి రైళ్లలో రాత్రి వేళల్లో మొబైల్ ఛార్జింగ్పై 2014లోనే ఆంక్షలు తీసుకువచ్చినా అమలు చేయడంలో చూసీచూడనట్లుగా ఉంటున్నారు. ఇటీవలి ప్రమాదాల నేపథ్యంలో కట్టుదిట్టంగా అమలు చేసేలా రైల్వే బోర్డ్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
అదనపు లగేజీపై సమాచారం
ప్రయాణికులు ఎక్కువ సామగ్రి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తే ముందుగానే వివరాలు అందించాలి. లగేజీ బుకింగ్ కార్యాలయానికి వెళ్లి నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించి బుక్ చేసుకోవాలి. ఉచితానికి మించి తీసుకువెళ్తే రైల్లో సిబ్బంది తనిఖీ చేసి జరిమానా విధించే అవకాశాలున్నాయి. అందుకే ప్రయాణికులు ముందుగా స్టేషన్కు వెళ్లి బుకింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి వచ్చేది. దీని వల్ల చాలా సమయం వృథా అవుతున్న నేపథ్యంలో ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది.
ప్రయాణికులు జులై 31 నుంచి ఆన్లైన్ లో రిజర్వేషన్ టికెట్ బుక్ చేసే సమయంలోనే లగేజీ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. పరిమితి, బరువు, అనుమతించని వస్తువులు, అదనపు లగేజీ తీసుకెళితే జరిమానాలు ఉంటుంది. అందుకే నిర్దేశించిన పరిమితులకు అనుగుణంగా లగేజీని ప్లాన్ చేసుకొని ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించే ముందు బుకింగ్ పూర్తి చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఫస్ట్, సెకెండ్, థర్డ్ ఏసీల్లో ప్రయాణికులు పరిమితికి మించి తమ వెంట లగేజీ తీసుకెళితే అనుమతించరు. టికెట్తో పాటు ఆన్లైన్ లగేజీ బుకింగ్ ఒకేసారి చేయడం వల్ల సమయం కలిసొస్తుంది. పైగా ప్రయాణికులకు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఇవీ చదవండి :
ఒక్కొక్కరిపై రూ.41 లక్షల అప్పు - రుణాలపై చెల్లిస్తున్న వడ్డీలే అధికం!
'అక్షరాభ్యాసం' చేయిస్తే సరిపోతుందా? - మీ చిన్నారి స్కూల్లో ఇవి చెక్ చేయండి!
రూ. 7లక్షల్లోనే ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చేస్తారు! - ప్లాస్టింగ్ అవసరం లేకుండానే రంగులు వేసుకోవచ్చు!