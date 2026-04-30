"ఏపీ To గోవా" పెరగనున్న కనెక్టివిటీ - గుంతకల్ వరకు 'తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్'

తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్ గుంతకల్ జంక్షన్ వరకు పొడిగింపు - రైల్వే బోర్డు ఆమోదం

tirumala_express
Published : April 30, 2026 at 3:12 PM IST

Tirumala Express : ఇప్పటి వరకు విశాఖపట్నం-కడప-విశాఖపట్నం మధ్య నడుస్తున్న తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్​ (18522/18521)ను ప్రయాణికుల డిమాండ్ మేరకు గుంతకల్ వరకు పొడిగిస్తూ రైల్వేబోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. గుంతకల్లు- విశాఖపట్నం-తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్​ (18522) మే 12 నుంచి, విశాఖపట్నం - గుంతకల్లు తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్​ (18521) మే 13 నుంచి రెగ్యులర్ సర్వీసుగా ప్రకటించారు.

రైలు షెడ్యూల్ ఇదీ

విశాఖపట్నం-గుంతకల్లు (18521) (ఎక్స్​ప్రెస్​ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విశాఖపట్నంలో బయలుదేరి 2.33కి గుంతకల్లు చేరుకుంటుంది. అక్కడ నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం 7.03కి కడప, 7.38కి యర్రగుంట్ల, 8.10కి కొండాపురం, 8.33కి తాడిపర్తి, 9.13కి గుత్తి అక్కడ నుంచి 11.30 గంటలకు గుంతకల్లు చేరుకుంటుంది.

తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్ తిరుగు ప్రయాణంలో (18522) మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు గుంతకల్లులో బయల్దేరుతుంది. అక్కడ నుంచి 1.55కి గుత్తి, 2.50కి తాడిపర్తి, 3.13కు కొండాపురం, సాయంత్రం 5.38గంటలకు కడప చేరుకుని మరుసటి రోజు ఉదయం 11గంటలకు దువ్వాడ, 11.30గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుతుంది.

విశాఖపట్నం - కడప మధ్య నడుస్తున్న తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్​ను గుంతకల్ వరకు పొడిగించడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి.

ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ మధ్య రైల్వే కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది. అనంతపురం, గుంతకల్ పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు కడపలో రైలు మారాల్సిన అవసరం లేకుండా నేరుగా ప్రయాణించే వీలుంది. దీంతో సమయంతో పాటు టిక్కెట్లు కలిసి వస్తాయి.

తిరుమల తిరుపతి - అన్నవరం మధ్య వారధిగా నిలుస్తుంది. భక్తులకు ఎంతో అనువుగా ఉంటుంది. ఈ రైలు వారాంతంలో కాకుండా రెగ్యులర్​గా నడపడం వల్ల కరువుకు కేరాఫ్​ అడ్రస్​గా మారిన అనంతపురం వాసులకు ఉత్తరాంధ్రతో కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది. విశాఖ, విజయవాడ, తిరుపతి మీదుగా నడపడం వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి.

విశాఖ, రాజమండ్రి, విజయవాడ, నెల్లూరు ప్రాంతాల నుంచి ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన గోవా వెళ్లడానికి కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం అమరావతి ఎక్స్​ప్రెస్ రైలు గోవా వెళ్తుండగా తాజాగా తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్ గుంతకల్ వరకు పొడిగించడంతో అక్కడి నుంచి ఇతర రైళ్లలో గోవా చేరుకోవచ్చు. గోవాతో పాటు పశ్చిమ తీరంలోని పలు పర్యాటక, ఆథ్యాత్మిక, సందర్శనీయ స్థలాలను చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

