నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "రాగిపిండి సేమియా పాయసం" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు!

రాగిపిండి, సేమియాతో ఇలా పాయసం చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Ragi Semiya Payasam
Ragi Semiya Payasam (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Ragi Semiya Payasam Making : పాయసం అనగానే మనకు బియ్యం, క్యారెట్​, సేమియాతో చేసేవి గుర్తుకొస్తాయి. అలా కాకుండా ఈసారి సేమియా, రాగిపిండితో పాయసం చేసి చూడండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. సింపుల్​గా దీనిని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో తయారవుతుంది. దీనికి సమయం కూడా పెద్దగా పట్టదు. ఈ పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేస్తే పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.

బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. అంతేకాక మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్వీట్​ను తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని చేసి తింటే మరోసారి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు! మరి టేస్టీటేస్టీ రాగిపిండి సేమియా పాయసం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ragi Semiya Payasam
రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • రాగిపిండి - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • పాలు - 1 కప్పు
  • సేమియా - 1 కప్పు
Ragi Semiya Payasam
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​లో కప్పు రాగిపిండి వేసి వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. ఇదే పాన్​లో కప్పు సేమియా వేసి ఫ్రై చేసి కప్పులో వేయాలి.
  • ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
Ragi Semiya Payasam
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇదే నెయ్యిలో ఫ్రై చేసిన సేమియా రాగిపిండి వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత కప్పు పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే కప్పు బెల్లం తురుము వేసి కలపాలి.
Ragi Semiya Payasam
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • అనంతరం వేయించి డ్రైఫ్రూట్స్​, రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. చివరన రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే రాగిపిండి సేమియా పాయసం రెడీ అయినట్లే!
Ragi Semiya Payasam
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు! మీరు రాగిపిండి సేమియా పాయసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే రాగిపిండి, పాలు, బెల్లంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

