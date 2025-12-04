నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "రాగిపిండి సేమియా పాయసం" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
రాగిపిండి, సేమియాతో ఇలా పాయసం చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 11:03 AM IST
Ragi Semiya Payasam Making : పాయసం అనగానే మనకు బియ్యం, క్యారెట్, సేమియాతో చేసేవి గుర్తుకొస్తాయి. అలా కాకుండా ఈసారి సేమియా, రాగిపిండితో పాయసం చేసి చూడండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. సింపుల్గా దీనిని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో తయారవుతుంది. దీనికి సమయం కూడా పెద్దగా పట్టదు. ఈ పద్ధతిలో ఈ రెసిపీని చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. అంతేకాక మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్వీట్ను తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని చేసి తింటే మరోసారి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు! మరి టేస్టీటేస్టీ రాగిపిండి సేమియా పాయసం చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- రాగిపిండి - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- పాలు - 1 కప్పు
- సేమియా - 1 కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కప్పు రాగిపిండి వేసి వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఇదే పాన్లో కప్పు సేమియా వేసి ఫ్రై చేసి కప్పులో వేయాలి.
- ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల డ్రైఫ్రూట్స్ వేసి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో ఫ్రై చేసిన సేమియా రాగిపిండి వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత కప్పు పాలు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే కప్పు బెల్లం తురుము వేసి కలపాలి.
- అనంతరం వేయించి డ్రైఫ్రూట్స్, రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి. చివరన రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే రాగిపిండి సేమియా పాయసం రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు! మీరు రాగిపిండి సేమియా పాయసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే రాగిపిండి, పాలు, బెల్లంతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
