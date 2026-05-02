బియ్యప్పిండి కాదు, రాగి పిండితో కరకరలాడే "వడియాలు" - ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
- కాల్షియం పుష్కలంగా లభించే రాగులతో వడియాలు - స్నాక్స్, సైడ్ డిష్గా పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ
Published : May 2, 2026 at 10:36 AM IST
Tasty and Crispy Ragi Vadiyalu: సమ్మర్ అంటే వడియాల టైమ్. అమ్మలైతే రకరకాల వడియాలు పెట్టి సంవత్సరంపాటు నిల్వ చేస్తుంటారు. వీటిని వేయించి పప్పు, సాంబార్, రసం వంటి వాటిల్లోకి నంజుకుని తినొచ్చు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసే వడియాలు కాకుండా కాల్షియం పుష్కలంగా ఉండే రాగి పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చు. సూపర్ క్రంచీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే సంవత్సరంపాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా రాగి పిండి వడియాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- నువ్వులు - పావు కప్పు
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- మిక్సీజార్లోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి బేషన్లోకి సగ్గుబియ్యం పొడి, రాగి పిండి తీసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం రెండు కప్పుల నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మరోసారి మిక్సీజార్లోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు, అల్లం ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగుమందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన గిన్నెలోకి 9 కప్పుల వాటర్ పోసి హై-ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్లో పెట్టి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, నువ్వులు, గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, ఇంగువ వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని కలుపుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి సుమారు 10 నుంచి 12 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి. పిండి ఉడికి కాస్త దగ్గరపడినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
- ఈలోపు కాటన్ క్లాత్ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా పిండి చాప మీద పరుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని గుంట గరిటెతో కొద్దికొద్దిగా పోసుకుని అప్పడాలుగా పెట్టుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని వడియాలుగా పెట్టుకుని ఎండల్లో ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇవి పూర్తిగా ఆరబెట్టుకున్నాక తీసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వడియాలు(అప్పడాలు) రెడీ.
- వీటిని వేయించడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో వడియాలు వేసి వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
చిట్కాలు :
- కాటన్ క్లాత్ లేకపోతే ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద వేసి ఎండ బెట్టుకోవచ్చు.
- వడియాలను పూర్తిగా ఎండిపోయే వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. లేదంటే తేమ ఉంటే బూజు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- మీరు ఉండే ప్లేస్లో ఎండ ఉంటే చక్కగా ఆరబెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే ఫ్యాన్ గాలికి ఓ రెండుమూడు రోజులు ఆరబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- రాగి పిండి సరిగ్గా ఉడకకపోతే అప్పడాలు మధ్యలోకి విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఈ వడియాల మొత్తంగా 11 కప్పుల నీరు అవసరమైంది. ఒక కప్పు రాగి పిండికి 11 కప్పుల నీరు. పిండి కలపడానికి 2 కప్పులు, ఉడికించడానికి 9 కప్పులు అవసరమవుతాయి.
మినప్పప్పుతో కరకరలాడే "చెక్కలు" - 20 రోజుల వరకు ఫ్రెష్ - స్నాక్స్కు సూపర్ ఆప్షన్!
క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పొటాటో చీజ్ బాల్స్" - ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు అస్సలు వదిలిపెట్టరు!