బియ్యప్పిండి కాదు, రాగి పిండితో కరకరలాడే "వడియాలు" - ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

- కాల్షియం పుష్కలంగా లభించే రాగులతో వడియాలు - స్నాక్స్​, సైడ్​ డిష్​గా పర్ఫెక్ట్​ రెసిపీ

Ragi Vadiyalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 10:36 AM IST

Tasty and Crispy Ragi Vadiyalu: సమ్మర్​ అంటే వడియాల టైమ్​. అమ్మలైతే రకరకాల వడియాలు పెట్టి సంవత్సరంపాటు నిల్వ చేస్తుంటారు. వీటిని వేయించి పప్పు, సాంబార్​, రసం వంటి వాటిల్లోకి నంజుకుని తినొచ్చు. అయితే, ఎప్పుడూ చేసే వడియాలు కాకుండా కాల్షియం పుష్కలంగా ఉండే రాగి పిండితో కూడా చేసుకోవచ్చు. సూపర్​ క్రంచీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక వీటిని ఒక్కసారి చేసుకుని స్టోర్​ చేసుకుంటే సంవత్సరంపాటు నిల్వ ఉంటాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా రాగి పిండి వడియాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi Vadiyalu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - పావు కప్పు
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్​
Ragi Vadiyalu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • మిక్సీజార్​లోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • వెడల్పాటి బేషన్​లోకి సగ్గుబియ్యం పొడి, రాగి పిండి తీసుకుని అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం రెండు కప్పుల నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • మరోసారి మిక్సీజార్​లోకి పచ్చిమిర్చి తుంపలు, అల్లం ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Ragi Vadiyalu (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగుమందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన గిన్నెలోకి 9 కప్పుల వాటర్​ పోసి హై-ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
  • వాటర్​ మరుగుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్​లో పెట్టి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీలకర్ర, నువ్వులు, గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​, ఇంగువ వేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని కలుపుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి సుమారు 10 నుంచి 12 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ కుక్​ చేసుకోవాలి. పిండి ఉడికి కాస్త దగ్గరపడినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లార్చుకోవాలి.
Ragi Vadiyalu (ETV Bharat)
  • ఈలోపు కాటన్​ క్లాత్​ను తడిపి నీళ్లు లేకుండా పిండి చాప మీద పరుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని గుంట గరిటెతో కొద్దికొద్దిగా పోసుకుని అప్పడాలుగా పెట్టుకోవాలి.
  • పిండి మొత్తాన్ని వడియాలుగా పెట్టుకుని ఎండల్లో ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇవి పూర్తిగా ఆరబెట్టుకున్నాక తీసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే వడియాలు(అప్పడాలు) రెడీ.
  • వీటిని వేయించడానికి స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో వడియాలు వేసి వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Ragi Vadiyalu (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • కాటన్​ క్లాత్​ లేకపోతే ప్లాస్టిక్​ కవర్​ మీద వేసి ఎండ బెట్టుకోవచ్చు.
  • వడియాలను పూర్తిగా ఎండిపోయే వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి. లేదంటే తేమ ఉంటే బూజు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
  • మీరు ఉండే ప్లేస్​లో ఎండ ఉంటే చక్కగా ఆరబెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే ఫ్యాన్​ గాలికి ఓ రెండుమూడు రోజులు ఆరబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • రాగి పిండి సరిగ్గా ఉడకకపోతే అప్పడాలు మధ్యలోకి విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఈ వడియాల మొత్తంగా 11 కప్పుల నీరు అవసరమైంది. ఒక కప్పు రాగి పిండికి 11 కప్పుల నీరు. పిండి కలపడానికి 2 కప్పులు, ఉడికించడానికి 9 కప్పులు అవసరమవుతాయి.

