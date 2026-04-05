సరికొత్త పద్ధతిలో "రాగి వడలు" - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
వడలను ఈసారి ఇలా ట్రై చేయండి - చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 2:12 PM IST
Ragi Vada Recipe in Telugu : టిఫిన్స్లోకి వేడివేడిగా వడలు తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఇవి బయట క్రిస్పీగా, లోపల మెత్తగా ఉంటాయి. వీటిని కొబ్బరి చట్నీ లేదా పల్లి చట్నీతో తింటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అయితే ఇవి చేయాలంటే ముందు రోజు రాత్రే మినపప్పు నానబెట్టి ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పులియబెట్టాలి. కానీ పప్పు రుబ్బకుండానే ఇన్స్టంట్గా ఇవి చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే క్షణాల్లోనే రాగి వడలను ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా వస్తాయి. ఇందుకోసం ఎక్కువగా శ్రమ పడాల్సిన పనేలేదు. మరి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "కోడిగుడ్డు పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో నెల రోజులు నిల్వ!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగిపిండి - 3 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ- 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పెరుగు - 3 కప్పులు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీరను సన్నగా తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో రెండు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ వేసి మెత్తని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా బొంబాయి రవ్వను మిక్సీ పట్టడం వల్ల గారెలు మెత్తగా వస్తాయి.
- ఆ తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్లో మూడు కప్పుల రాగిపిండి, గ్రైండ్ చేసుకున్న బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు, మూడు కప్పుల పెరుగు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం కరివేపాకు వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని కలపాలి. ఇక్కడ పిండి అనేది మరీ జారుగా కాకుండా, కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చేతిని తడి చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వడల ఆకారంలో చేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన అనంతరం కడాయికి సరిపడా వడలను వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి చిల్లుల గరిటెతో వడలను గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే కరకరలాడే రాగి వడలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ వడలను మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటే ఆహా అనాల్సిందే! వీటిని బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు సాయంత్రం స్నాక్స్లోకి కూడా రెడీ చేసి తినొచ్చు.
- అంతే ఇలా సింపుల్గా ఎలాంటి పప్పు రుబ్బకుండానే, అప్పటికప్పడు వీటిని చేసుకోవచ్చు. నచ్చితే మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి.
కర్ణాటక స్పెషల్ "నిమ్మకాయ కొబ్బరి పచ్చడి" చేయండి - "మైండ్ బ్లోయింగ్" టేస్ట్ ఖాయం!
నీచు వాసన లేకుండా "షిష్ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్కు అవుతారు ఫిదా!