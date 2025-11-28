రాగిపిండితో తియ్యతియ్యని "దోశలు" - స్వీట్ లవర్స్​ ఫుల్ ఖుష్!

ETV Bharat / offbeat

Ragi Sweet Dosa Recipe
Ragi Sweet Dosa Recipe (ETV Bharat)
Ragi Sweet Dosa Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఎక్కువ మంది దోశను ఇష్టపడుతుంటారు. అందుకే ఎక్కువమంది మసాలా, ఆనియన్, ఎగ్ దోశ వంటివి ఎక్కువగా తింటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, రాగిపిండితో తియ్యతియ్యని "దోశలు". ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగిపిండితో చేసుకునే ఈ స్వీట్ దోశలు మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే వీటిని ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.

అలాగే, వీటి తయారీ కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన అక్కర్లేదు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ దోశలను మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్​గానూ తయారు చేసుకుని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. సాఫ్ట్​గా, టేస్టీగా ఉండే ఇవి పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి. మరి, రాగిపిండితో నోరూరించే ఈ స్వీట్ దోశలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ragi Sweet Dosa Recipe
Ragi Sweet Dosa Recipe (Getty images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
  • రాగి పిండి - రెండు కప్పులు
  • గోధుమపిండి - అర కప్పు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • యాలకుల పొడి - కొద్దిగా
  • నూనె లేదా నెయ్యి - కొద్దిగా (దోశపై వేసుకోవడానికి)

Ragi Sweet Dosa Recipe
Ragi Sweet Dosa Recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక బౌల్​లో బెల్లం తురుము తీసుకుని అందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి గరిటెతో కలుపుతూ పూర్తిగా కరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం మొత్తం కరిగిన తర్వాత దాన్ని మరో మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి జాలిగరిటెతో వడకట్టి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం వడకట్టుకున్న బెల్లం వాటర్​లో రాగిపిండి, గోధుమపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, యాలకులపొడి వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా గరిటెతో కలియతిప్పుతూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Ragi Sweet Dosa Recipe
Ragi Sweet Dosa Recipe (Getty images)
  • ఆ విధంగా కలిపిన పిండి మిశ్రమం చిక్కగా అనిపిస్తే పావు కప్పు నుంచి అర కప్పు వరకు నీళ్లు పోసుకుని పిండిని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కాస్త పలుచగా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్​పై మూత ఉంచి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • అరగంట తర్వాత స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె లేదా నెయ్యి అప్లై చేయాలి.
  • తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి అందులో నుంచి గరిటెడు పిండిని పాన్​పై అట్టులా పోసుకుని వీలైతే పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
Ragi Sweet Dosa Recipe
Ragi Sweet Dosa Recipe (Getty images)
  • ఆ అట్టు కాస్త కాలిన తర్వాత దానిపై వైట్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని అంతా ఈక్వల్​గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
  • అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపు కూడా మీడియం ఫ్లేమ్​లో చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
  • రెండు వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని దోశల్లా వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, రాగిపిండితో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా నోరూరించే "స్వీట్ దోశలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా రాగి స్వీట్ దోశలు ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

