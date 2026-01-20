"రాగి జావ కాదు రాగి సూప్" ట్రై చేయండి - రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది!

ETV Bharat / offbeat

RAGI SOUP : ఆరోగ్యం దృష్ట్యా ఇటీవల రాగి జావ వాడకం పెరిగిపోయింది. కానీ, చాలా మంది ఇష్టం లేకున్నా బలవంతంగా రాగి జావ తాగుతూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలాంటి వారికి రాగి సూప్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తాగినా కొద్దీ తాగాలనిపిస్తుంది. ఇలాంటి సూప్ రోజంతా ఉత్సాహాన్నిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

ragi_soup
ragi_soup (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి - అర కప్పు
  • నీళ్లు - 1 కప్పు
  • బటర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • లేదా
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి తరుగు - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి తరుగు - 1
  • అల్లం తరుగు - 1 స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 స్పూన్
  • క్యారెట్ తరుగు - 1 స్పూన్
  • బీన్స్ - 1 స్పూన్
  • స్వీట్ కార్న్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చి బఠానీ - 1 స్పూన్
  • క్యాబేజీ తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
  • నీళ్లు - 4 కప్పులు
  • సొంటి పొడి - అర స్పూన్
  • బెల్లం ముక్క - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • స్ప్రింగ్ ఆనియన్ - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
ragi_soup
ragi_soup (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లో అర కప్పు రాగి పిండి తీసుకుని 1 కప్పు నీళ్లు కలపాలి. పిండి ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. మీరు పిండి ఎంత మొత్తంలో తీసుకుంటారో అంతకు రెట్టింపు నీళ్లు కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోండి.
ragi_soup
ragi_soup (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని కొద్దిగా బటర్ లేదా నూనె వేసుకుని సన్నటి వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు కూడా వేసి వేయించాలి. ఇపుడు క్యారెట్ తరుగు, బీన్స్, స్వీట్ కార్న్, పచ్చి బఠానీ, క్యాబేజీ తరుగు వేసుకుని వేయించాలి. అన్ని పదార్థాలు పచ్చి వాసన పోయేలా వేయించుకున్న తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత 4 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి.
ragi_soup
ragi_soup (Getty images)
  • నీళ్లు బాగా మరుగుతున్న టైంలో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండిని మరో సారి కలుపుకొని మరుగుతున్న నీళ్లలో పోసుకోవాలి. ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. మరో 2 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించి కాస్త దగ్గర పడిన తర్వాత కొద్దిగా సొంటి పొడి, కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
ragi_soup
ragi_soup (Getty images)
  • మరో ఐదు నిమిషాల పాటు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకుని కొత్తిమీర తరుగు, స్ప్రింగ్ ఆనియన్, కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుంటే చాలు! అంతే ! ఈ సూప్ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.

