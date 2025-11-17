రాగి పిండి, అటుకుల కాంబోలో "రొట్టెలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలూ వంక పెట్టకుండా తింటారు!
Published : November 17, 2025 at 2:39 PM IST
Ragi Rotte Recipe: రాగులు ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు గురించి చాలా మందికి తెలుసు. అందుకే నేటి జనరేషన్లో మెజార్టీ పీపుల్ తమ డైట్లో రాగులను చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాగి పిండితో జావ, ఇడ్లీలు, పొంగనాలు, బోండాలు, దోశలు సహా ఇతర రకాల వంటలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవేకాకుండా రాగిపిండి, అటుకుల కాంబినేషన్లో ఓసారి రాగి రొట్టె చేసుకోండి. చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు కూడా వంకలు పెట్టకుండా తినేస్తారు. టిఫెన్, స్నాక్స్, డిన్నర్లోకి సులువుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా రాగి రొట్టె ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- అటుకులు - అర కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- క్యారెట్లు - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- గిన్నెలోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఆ నీటిని పారబోయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అటుకులపై ఉండే దుమ్ము పోయి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి.
- అటుకులను కడిగి నీటిని పూర్తిగా వంపేసిన తర్వాత మంచి నీళ్లను లైట్గా స్ప్రింకిల్ చేసుకుని ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు ఈ రొట్టెకు కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్లపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- అటుకులు నానిన తర్వాత వాటిని చేతితో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి రాగి పిండి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యారెట్ తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వాటర్ను కొద్దికొద్దిగా చల్లుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరి సాఫ్ట్ ముద్దలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండిని ఎంత సాఫ్ట్గా కలుపుకుంటే రొట్టెలు అంత పర్ఫెక్ట్ అండ్ టేస్టీగా ఉంటాయి.
- ఇప్పుడు బటర్ పేపర్ తీసుకుని లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. అనంతరం కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని పేపర్ మీద ఉంచి లైట్గా చేతి వేళ్లతో ప్రెస్ చేస్తూ వత్తుకోవాలి. మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా రొట్టెను చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్గా నూనె అప్లై చేసి ప్రిపేర్ చేసుకున్న రొట్టెను నిధానంగా వేయాలి. అనంతరం రొట్టె చుట్టూ ఆయిల్ అప్లై చేసి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఓ నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి రొట్టెను వేరే వైపుకు తిప్పి మరో నిమిషం కాల్చుకోవాలి. ఇలా రొట్టెను రెండు వైపులా లైట్గా ప్రెస్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
- రొట్టె పర్ఫెక్ట్గా కాలిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే రొట్టెల మాదిరి చేసి కాల్చుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి రొట్టెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
