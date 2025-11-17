రాగి పిండి, అటుకుల కాంబోలో "రొట్టెలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలూ వంక పెట్టకుండా తింటారు!

ETV Bharat / offbeat

Ragi Rotte Recipe
Ragi Rotte Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 2:39 PM IST

Ragi Rotte Recipe: రాగులు ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు గురించి చాలా మందికి తెలుసు. అందుకే నేటి జనరేషన్​లో మెజార్టీ పీపుల్​ తమ డైట్​లో రాగులను చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రాగి పిండితో జావ, ఇడ్లీలు, పొంగనాలు, బోండాలు, దోశలు సహా ఇతర రకాల వంటలు ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ అవేకాకుండా రాగిపిండి, అటుకుల కాంబినేషన్​లో ఓసారి రాగి రొట్టె చేసుకోండి. చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు కూడా వంకలు పెట్టకుండా తినేస్తారు. టిఫెన్​, స్నాక్స్​, డిన్నర్​లోకి సులువుగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా రాగి రొట్టె ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi Flour
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • క్యారెట్​లు - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Poha
అటుకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • గిన్నెలోకి అటుకులు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఆ నీటిని పారబోయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అటుకులపై ఉండే దుమ్ము పోయి ఫ్రెష్​గా ఉంటాయి.
  • అటుకులను కడిగి నీటిని పూర్తిగా వంపేసిన తర్వాత మంచి నీళ్లను లైట్​గా స్ప్రింకిల్​ చేసుకుని ఓ 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు ఈ రొట్టెకు కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​లపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అటుకులు నానిన తర్వాత వాటిని చేతితో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. అనంతరం అందులోకి రాగి పిండి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, క్యారెట్​ తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం వాటర్​ను కొద్దికొద్దిగా చల్లుకుంటూ చపాతీ పిండి మాదిరి సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. పిండిని ఎంత సాఫ్ట్​గా కలుపుకుంటే రొట్టెలు అంత పర్ఫెక్ట్​ అండ్​ టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • ఇప్పుడు బటర్​ పేపర్​ తీసుకుని లైట్​గా ఆయిల్​ అప్లై చేసుకోవాలి. అనంతరం కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని పేపర్​ మీద ఉంచి లైట్​గా చేతి వేళ్లతో ప్రెస్​ చేస్తూ వత్తుకోవాలి. మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా రొట్టెను చేసుకోవాలి.
Carrot
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత లైట్​గా నూనె అప్లై చేసి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న రొట్టెను నిధానంగా వేయాలి. అనంతరం రొట్టె చుట్టూ ఆయిల్​ అప్లై చేసి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో ఓ నిమిషం పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి రొట్టెను వేరే వైపుకు తిప్పి మరో నిమిషం కాల్చుకోవాలి. ఇలా రొట్టెను రెండు వైపులా లైట్​గా ప్రెస్​ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
  • రొట్టె పర్ఫెక్ట్​గా కాలిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే రొట్టెల మాదిరి చేసి కాల్చుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి రొట్టెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Rotte
రాగి రొట్టె (ETV Bharat)

