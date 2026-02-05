రాగి పిండితో కమ్మని "రవ్వ లడ్డూలు" - పాకం లేకుండానే చేసుకోవచ్చు - చాలా టేస్టీ కూడా!
- ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
Published : February 5, 2026 at 4:12 PM IST
Ragi Rava Laddu Recipe: స్వీట్స్లో రవ్వ లడ్డూకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. తక్కువ టైమ్లో రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మెజార్టీ పీపుల్ పండగలు, ఫంక్షన్లు, శుభకార్యాలప్పుడు వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే రవ్వ లడ్డూలను ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి రాగి పిండి యూజ్ చేసి చేయండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. పాలు, పంచదార, పాకం అవసరం లేకుండానే చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని రాగి రవ్వ లడ్డూలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - తగినంత
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- ఎండు కొబ్బరి పొడి - అర కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- బాదం పలుకులు - కొన్ని
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొన్ని
- నువ్వులు - 1 టీస్పూన్
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 3 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేడి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో బొంబాయి రవ్వ వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ దోరగా వేయించాలి.
- రవ్వ మంచిగా వేగి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక రాగి పిండి వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- రాగి పిండి కూడా చక్కగా వేగి పచ్చి వాసన పోయి మంచి కలర్లోకి మారినాక ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు వేయించి వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- అదే స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి ఉంచి మరో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి.
- డ్రైఫ్రూట్స్ సగం మేర ఫ్రై అయ్యాక నువ్వులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఇలా డ్రైఫ్రూట్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గై వేగిన తర్వాత దింపి పక్కన ఉంచాలి. అదే స్టవ్ మీద మరో పాన్ పెట్టి బెల్లం తురుము, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ఓ పొంగు వచ్చినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వెంటనే వడకట్టి రాగి పిండి మిశ్రమంలోకి పోసుకోవాలి.
- చివరగా అందులోకి వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ను నెయ్యితో సహా వేసుకుని గరిటెతో నిధానంగా కలుపుకోవాలి.
- పదార్థాలు అన్ని కలిసిన తర్వాత కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి. రాగి మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని లడ్డూలుగా చుట్టుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా మిశ్రమం మొత్తాన్ని లడ్డూలుగా చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- లడ్డూలు చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే కమ్మటి రాగి రవ్వ లడ్డూలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రాగి పిండి, రవ్వ, కొబ్బరి పొడి సువాసన వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఇవి ఏ మాత్రం మాడినా లడ్డూల రుచి మారుతుంది కాబట్టి లో-ఫ్లేమ్లోనే వేయించాలి.
- బెల్లం నీటిని కరిగించి లడ్డూలు చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే బెల్లం తురుమును మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసి రాగి పిండిలో కలిపి కొద్దికొద్దిగా నెయ్యి పోసుకుంటూ లడ్డూలుగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- బెల్లం నీటిని రాగిపిండిలో పోసిన తర్వాత పిండి లూజుగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ కొద్దిసేపటి తర్వాత రవ్వ నీటిని పీల్చుకుని గట్టిపడుతుంది. ఒకవేళ లడ్డూలు చుట్టుకునేటప్పుడు పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే గోరువెచ్చటి పాలను కొద్దికొద్దిగా చల్లుకుంటూ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా రవ్వ నానిన తర్వాత కూడా పిండి ఏమైనా లూజుగా అనిపిస్తే మరికొంచెం రవ్వ లేదా రాగి పిండిని దోరగా వేయించి కలుపుకోవచ్చు.
