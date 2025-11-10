ETV Bharat / offbeat

రాగి పిండితో "పూరీలు" - నూనె పీల్చకుండానే పొంగుతాయి - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- రుచికరమైన, హెల్దీ టిఫెన్​ రెడీ - బొంబాయి చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతుంది!

Ragi Poori Recipe in Telugu
Ragi Poori Recipe in Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ragi Poori Recipe in Telugu: చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే రెసిపీలలో పూరీలు ఒకటి. సమయం, సందర్భంతో పని లేకుండా ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు ఇంట్లో చేసుకోవడమో, హోటల్​ నుంచి ఆర్డర్​ పెట్టుకోవడమో చేస్తుంటారు. అయితే నార్మల్​గా ఇంట్లో పూరీలు చేయాలంటే మైదా కచ్చితం. కానీ ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా డేంజర్​. అందుకే అటు హెల్దీగా, ఇటు టేస్టీగా ఉండేలా రాగి పిండి పూరీలు రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా ఎటువంటి మైదా లేకుండా చేసుకోవచ్చు. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా రాగి పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయచ్చు.

Ragi Poori Recipe in Telugu
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా
Ragi Poori Recipe in Telugu
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి రాగి పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అలాగే గోధుమపిండిని కూడా జల్లించి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మొత్తం కలపాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పిండిని ముందుగా చేతి వేళ్లతో కలుపుకోవాలి.
  • వాటర్​ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత పిండిని చపాతీ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. అయితే పిండిని మరీ సాఫ్ట్​గా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి.
Ragi Poori Recipe in Telugu
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత ఓ అర టీస్పూన్​ నూనె వేసి మరోసారి పిండి మొత్తానికి పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం నూనె వేసి మొత్తానికి అప్లై చేసి మూత పెట్టి పావుగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • పిండి నానిన తర్వాత మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
Ragi Poori Recipe in Telugu
రాగి పూరీలు (ETV Bharat)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగేలోపు ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండితో రుద్దుకోవాలి.
  • పూరీలాగా వత్తుకున్న తర్వాత కాగుతున్న నూనెలో వేసి లైట్​గా ప్రెస్​ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. పూరీ ఓవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా పూరీను రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన ఉండలను కూడా పూరీలుగా వత్తుకుని బొంబాయి చట్నీతో వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే రాగి పూరీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Poori Recipe in Telugu
రాగి పూరీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రాగి పిండి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే గోధుమపిండి అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. బొంబాయి రవ్వ వేయడం వల్ల పూరీలుగా పర్ఫెక్ట్​గా కాలడంతోపాటు టేస్టీగా ఉంటాయి.
  • పూరీ పిండిని మరీ మెత్తగా కలుపుకోవాల్సిన పనిలేదు. కాస్త గట్టిగా మిక్స్​ చేసుకుంటేనే నూనె పీల్చకుండా ఉంటాయి.
  • ఇక పూరీలను కూడా మరీ పల్చగా చేసుకోవద్దు. కాస్త మందంగా ఉంటేనే నూనెలో వేసినప్పుడు పూరీలు పొంగుతాయి. పల్చగా చేసుకుంటే నూనె పీల్చుకుంటాయి.
  • నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మాత్రమే పూరీలను వేసుకోవాలి. కాబట్టి బాగా కాలిన తర్వాత మాత్రమే పూరీలు వేసుకోవాలి.

మిగిలిన ఇడ్లీలతో మనసు దోచే "గులాబ్ ​జామ్" - ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​ను సర్​ఫ్రైజ్​ చేయండి!

మరమరాలతో కరకరలాడే "గారెలు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

TAGGED:

RAGI POORI RECIPE IN TELUGU
RAGI POORI RECIPE AT HOME
HOW TO MAKE RAGI PURI
రాగి పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలి
RAGI POORI RECIPE IN TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.