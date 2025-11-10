రాగి పిండితో "పూరీలు" - నూనె పీల్చకుండానే పొంగుతాయి - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- రుచికరమైన, హెల్దీ టిఫెన్ రెడీ - బొంబాయి చట్నీతో తింటే అద్దిరిపోతుంది!
Published : November 10, 2025 at 4:30 PM IST
Ragi Poori Recipe in Telugu: చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే రెసిపీలలో పూరీలు ఒకటి. సమయం, సందర్భంతో పని లేకుండా ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు ఇంట్లో చేసుకోవడమో, హోటల్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టుకోవడమో చేస్తుంటారు. అయితే నార్మల్గా ఇంట్లో పూరీలు చేయాలంటే మైదా కచ్చితం. కానీ ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా డేంజర్. అందుకే అటు హెల్దీగా, ఇటు టేస్టీగా ఉండేలా రాగి పిండి పూరీలు రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా ఎటువంటి మైదా లేకుండా చేసుకోవచ్చు. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా రాగి పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయచ్చు.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - డీప్ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రాగి పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. అలాగే గోధుమపిండిని కూడా జల్లించి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి బొంబాయి రవ్వ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మొత్తం కలపాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని ముందుగా చేతి వేళ్లతో కలుపుకోవాలి.
- వాటర్ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత పిండిని చపాతీ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. అయితే పిండిని మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత ఓ అర టీస్పూన్ నూనె వేసి మరోసారి పిండి మొత్తానికి పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం నూనె వేసి మొత్తానికి అప్లై చేసి మూత పెట్టి పావుగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పిండి నానిన తర్వాత మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగేలోపు ఓ ఉండను తీసుకుని చపాతీ పీట మీద ఉంచి పొడి పిండితో రుద్దుకోవాలి.
- పూరీలాగా వత్తుకున్న తర్వాత కాగుతున్న నూనెలో వేసి లైట్గా ప్రెస్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. పూరీ ఓవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపుకు తిప్పి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా పూరీను రెండు వైపులా కాల్చుకున్న తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన ఉండలను కూడా పూరీలుగా వత్తుకుని బొంబాయి చట్నీతో వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే రాగి పూరీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రాగి పిండి ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే గోధుమపిండి అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. బొంబాయి రవ్వ వేయడం వల్ల పూరీలుగా పర్ఫెక్ట్గా కాలడంతోపాటు టేస్టీగా ఉంటాయి.
- పూరీ పిండిని మరీ మెత్తగా కలుపుకోవాల్సిన పనిలేదు. కాస్త గట్టిగా మిక్స్ చేసుకుంటేనే నూనె పీల్చకుండా ఉంటాయి.
- ఇక పూరీలను కూడా మరీ పల్చగా చేసుకోవద్దు. కాస్త మందంగా ఉంటేనే నూనెలో వేసినప్పుడు పూరీలు పొంగుతాయి. పల్చగా చేసుకుంటే నూనె పీల్చుకుంటాయి.
- నూనె బాగా కాగిన తర్వాత మాత్రమే పూరీలను వేసుకోవాలి. కాబట్టి బాగా కాలిన తర్వాత మాత్రమే పూరీలు వేసుకోవాలి.
