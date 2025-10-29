అప్పటికప్పుడు "స్వీట్ స్నాక్" కావాలనుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి! - 10 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకునే హెల్దీ స్నాక్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 11:00 AM IST
Ragi Pindi Sweet Recipe : రాగి పిండి ఉంటే చాలు! బెల్లం, కాస్త పచ్చి కొబ్బరి కలిపి చేసే స్వీట్ స్నాక్ ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా? మీరు ఓ సారి ఇంట్లోనే ఇలా ట్రై చేశారంటే ఇంకెప్పుడూ స్వీట్ షాప్కు వెళ్లరంటే నమ్మొచ్చు. టేస్ట్ మాత్రమే కాదు! అరోమా కూడా అద్దిరిపోతుంది. పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులు ఏవైనా స్వీట్ చేయమని అడిగినపుడు ఇలా ట్రై చేసి పెట్టండి! స్వీట్నే కాదు! మిమ్మల్ని కూడా ఇష్టపడతారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బెల్లం తురుము - కప్పు
- రాగి పిండి - అర కప్పు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చి కొబ్బరి - అర కప్పు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- డ్రై ఫ్రూట్స్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
ఇలా ట్రై చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకుని కప్పు బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదే కప్పుతో నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ కరిగించుకోవాలి. బెల్లం కరిగిపోతే సరిపోతుంది. పాకం వచ్చే దాగా మరిగించే పన్లేదు. బెల్లం కరగ్గానే పక్కన పెట్టుకుని అదే స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై వేడెక్కగానే అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్ల బొంబాయి రవ్వ వేసుకుని రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- రవ్వ ఫ్రై కాగానే అర కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకుని బాగా కలుపుతూ రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు రాగి పిండి వేసుకుని కలపాలి. సన్నటి మంటపైనే వేయిస్తే మంచి రంగు, అరోమా వస్తుంది. ఘుమఘుమలాడే వాసన వస్తున్నపుడు ముందుగా కరిగించుకున్న బెల్లం నీళ్లు జల్లెడతో వడగట్టి పోసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి మిశ్రమం ఉండలు కట్టకుండా సన్నటి మంటపై కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత మిశ్రమం దగ్గరపడుతుంది. ఈ సమయంలో వేయించిన పల్లీలు, నువ్వులు, డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా పలుకులుగా మిక్సీ పట్టుకుని కలుపుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. పిండి ప్యాన్ నుంచి సెపరేట్ అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఫ్లేవర్ కోసం యాలకుల పొడి వేసుకుని కలపాలి. ఇలా కలుపుతూనే మరో వైపు ఓ ప్లేట్ లేదా బాక్సులో నెయ్యి రాసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఉడికించిన పిండి మిశ్రమాన్ని వేసుకుని సర్దుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మనకు నచ్చిన విధంగా కట్ చేసుకోవచ్చు. రౌండ్ షేప్ కోసం ఓ గ్లాసుతో లేదా బాక్స్ షేప్ కోసం నిలువుగా, అడ్డుగా కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. రాగి పిండి, కొబ్బరి, బెల్లంతో తయారు చేసుకునే ఇలాంటి స్నాక్ ఎంతో హెల్దీగా ఉంటాయి.
