పాతకాలం నాటి 'రాగిపిండి సగ్గుబియ్యం కిచిడీ' - సరికొత్తగా బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
- రాగిపిండి, సగ్గుబియ్యంతో అద్భుతమైన టిఫెన్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : October 15, 2025 at 5:31 PM IST
Ragi Pindi Sabudana Kichidi Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో మెజార్టీ పీపుల్ దోశ, ఇడ్లీ, వడ, బోండా, పూరీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన టిఫెన్ తినాలన్నా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పాతకాలం నాటి "రాగిపిండి సగ్గుబియ్యం కిచిడీ". నెయ్యి ఫ్లేవర్తో మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ కిచిడీని పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే ఈ వెరైటీ టిఫెన్కు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి - మూడు చెంచాలు
- ఉడికించిన పెసరపప్పు - అర కప్పు
- సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
- నెయ్యి - మూడు చెంచాలు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- టమాటా - ఒకటి
- క్యారెట్ - ఒకటి
- సన్నని అల్లం ముక్కలు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- మిరియాలు - ఒకటీస్పూన్
- పసుపు - పావుటీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో సగ్గుబియ్యం తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఆలోపు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించాలి.
- పెసరపప్పు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, టమాటా, క్యారెట్లను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కిచిడీ తయారీ స్టవ్ మీద పాన్లో నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక మిరియాలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, సన్నని అల్లం ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, కరివేపాకు, పసుపు వేసుకుని ఆనియన్స్, టమాటాలు కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత ఉడికించుకున్న పెసరపప్పు, నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం, టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా కలిపి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి.
- అది మగ్గేలోపు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో మూడు చెంచాల రాగిపిండి, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని చిక్కని పేస్ట్లా ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- పెసరపప్పు మిశ్రమం చక్కగా మగ్గాక కలిపి పెట్టుకున్న రాగిపిండి పేస్ట్, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి కాస్త చిక్కబడే వరకు మగ్గించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. మరీ, దగ్గర అయ్యేంత వరకు కాకుండా కొద్దిగా పలుచగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నెయ్యి - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- మిరియాలు - పది
- జీడిపప్పులు - పది
- కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడెక్కాక మిరియాలు, జీడిపప్పు పలుకులు, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కిచిడీలో వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే "రాగిపిండి సగ్గుబియ్యం కిచిడీ" రెడీ అవుతుంది!
