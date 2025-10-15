ETV Bharat / offbeat

పాతకాలం నాటి 'రాగిపిండి సగ్గుబియ్యం కిచిడీ' - సరికొత్తగా బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అద్దిరిపోతుంది!

- రాగిపిండి, సగ్గుబియ్యంతో అద్భుతమైన టిఫెన్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Ragi Pindi Sabudana Kichidi
Ragi Pindi Sabudana Kichidi (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ragi Pindi Sabudana Kichidi Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో మెజార్టీ పీపుల్ దోశ, ఇడ్లీ, వడ, బోండా, పూరీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన టిఫెన్ తినాలన్నా బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పాతకాలం నాటి "రాగిపిండి సగ్గుబియ్యం కిచిడీ". నెయ్యి ఫ్లేవర్​తో మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ కిచిడీని పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే ఈ వెరైటీ టిఫెన్​కు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Ragi Pindi Sabudana Kichidi
ఇంగ్రీడియంట్స్ (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి - మూడు చెంచాలు
  • ఉడికించిన పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
  • నెయ్యి - మూడు చెంచాలు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • టమాటా - ఒకటి
  • క్యారెట్ - ఒకటి
  • సన్నని అల్లం ముక్కలు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • మిరియాలు - ఒకటీస్పూన్
  • పసుపు - పావుటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా

పండక్కి పెద్ద కష్టపడకుండా - సేమియాతో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కమ్మని "స్వీట్"!

Ragi Pindi Sabudana Kichidi
రాగిపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో సగ్గుబియ్యం తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆలోపు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • పెసరపప్పు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, టమాటా, క్యారెట్​లను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Ragi Pindi Sabudana Kichidi
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)
  • అనంతరం కిచిడీ తయారీ స్టవ్ మీద పాన్​లో నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక మిరియాలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, సన్నని అల్లం ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, కరివేపాకు, పసుపు వేసుకుని ఆనియన్స్, టమాటాలు కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా వేగిన తర్వాత ఉడికించుకున్న పెసరపప్పు, నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం, టేస్ట్​కి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా కలిపి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి.

చుక్క నూనె లేకుండానే - కరకరలాడే "పోహా కట్​లెట్స్"​ - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

Ragi Pindi Sabudana Kichidi
నెయ్యి (Getty Images)
  • అది మగ్గేలోపు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో మూడు చెంచాల రాగిపిండి, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని చిక్కని పేస్ట్​లా ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు మిశ్రమం చక్కగా మగ్గాక కలిపి పెట్టుకున్న రాగిపిండి పేస్ట్, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి కాస్త చిక్కబడే వరకు మగ్గించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. మరీ, దగ్గర అయ్యేంత వరకు కాకుండా కొద్దిగా పలుచగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Ragi Pindi Sabudana Kichidi
జీడిపప్పులు (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • నెయ్యి - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • మిరియాలు - పది
  • జీడిపప్పులు - పది
  • కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడెక్కాక మిరియాలు, జీడిపప్పు పలుకులు, కరివేపాకు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసుకున్న కిచిడీలో వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే "రాగిపిండి సగ్గుబియ్యం కిచిడీ" రెడీ అవుతుంది!
Ragi Pindi Sabudana Kichidi
కిచిడీ (ETV Abhiruchi)

తక్కువ నూనెతో కరకరలాడే "సగ్గుబియ్యం వడలు" - ఆలూ ఉడికించకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

TAGGED:

BREAKFAST RECIPES IN TELUGU
TASTY RAGI KICHIDI WITH SABUDANA
HEALTHY BREAKFAST RECIPE
రాగిపిండి సగ్గుబియ్యం కిచిడీ తయారీ
RAGI PINDI SABUDANA KICHIDI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.