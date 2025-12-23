రాగిపిండితో "పునుగులు" - నూనె పీల్చకుండా, టేస్టీగా ఇలా ట్రై చేయండి!
Ragi Punugulu Recipe in Telugu : సాయంత్రం వేళ మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే స్నాక్ ఐటమ్స్లో పునుగులు ఒకటి. వేడివేడి పునుగులను టమోటా చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీ ఉల్లిపాయల కాంబినేషన్తో తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. వీటిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో చేస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. దీనికోసం మినపప్పు, రాగిపిండి ఉంటే సరిపోతుంది. ఇవి తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే.
ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారుతుంది. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! అదేవిధంగా మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని చేసి తింటే మరోసారి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా రాగిపిండితో కరకరలాడే పునుగులను ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినపప్పు - 2 కప్పులు
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- వంటసోడా - చిటికెడు
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- ఉల్లిపాయలు - అర కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల మినపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూడు గంటల పాటు నానబెట్టాలి. 3 గంటల తర్వాత మినపప్పును మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న మినప్పిండి, కప్పు రాగిపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, చిటికెడు వంటసోడా వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని జారుడుగా కలపాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె కాగిన తర్వాత చేతులు తడి చేసుకుంటూ పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరి వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా పునుగులను వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి.
- పునుగులు వేగాక తీసి ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే నూనెలో వేసి వేయించి తీసుకోవాలి.
- వేడివేడి రాగిపిండి పునుగులను టమోటా కెచప్ లేదా టమోటా చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- మీరు ఈ పునుగులను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే రాగిపిండి, మినపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
