రోజూ ఒకే టిఫిన్ బోర్ కొడుతోందా? - రాగిపిండితో "అప్పచ్చులు​" చేసేయండిలా!

రాగిపిండితో సింపుల్​గా చేసుకునే బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!

Ragi Appachulu
Ragi Appachulu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Ragi Appachulu Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో మెజార్టీ పీపుల్ ఇడ్లీ, వడ, బోండా, పూరీ, దోసె వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన టిఫెన్ తినాలన్నా బోరింగ్​ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓకొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే రాగిపిండితో అప్పచ్చులు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు దీన్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంతేకాక సాయంత్రం స్నాక్స్​గానూ చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్​ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Ragi Pindi Appachulu
రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగిపిండి - 1 కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
  • క్యారెట్ తురుము - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • నూనె - సరిపడా
Ragi Pindi Appachulu
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు రాగిపిండి, ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి.
  • ఇందులోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు, కొంచెం కరివేపాకు, పావు కప్పు క్యారెట్ తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని బటర్ పేపర్​పై తీసుకొని వడల్లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి.
Ragi Pindi Appachulu
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్​లో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న అప్పచులను వేయాలి. ఆ తర్వాత రెండువైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
  • అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Ragi Pindi Appachulu
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే రాగి అప్పచులు రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
Ragi Pindi Appachulu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మీరు అప్పచ్చులను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే రాగిపిండి, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

