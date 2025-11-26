రోజూ ఒకే టిఫిన్ బోర్ కొడుతోందా? - రాగిపిండితో "అప్పచ్చులు" చేసేయండిలా!
రాగిపిండితో సింపుల్గా చేసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 3:04 PM IST
Ragi Appachulu Recipe in Telugu : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో మెజార్టీ పీపుల్ ఇడ్లీ, వడ, బోండా, పూరీ, దోసె వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన టిఫెన్ తినాలన్నా బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓకొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే రాగిపిండితో అప్పచ్చులు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు దీన్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంతేకాక సాయంత్రం స్నాక్స్గానూ చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
పసందైన "క్యారెట్ డిలైట్" - కమ్మగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగిపిండి - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 3
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
- క్యారెట్ తురుము - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- నూనె - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు రాగిపిండి, ఒక కప్పు బియ్యప్పిండి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి.
- ఇందులోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు, కొంచెం కరివేపాకు, పావు కప్పు క్యారెట్ తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని బటర్ పేపర్పై తీసుకొని వడల్లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్లో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న అప్పచులను వేయాలి. ఆ తర్వాత రెండువైపులా టర్న్ చేస్తూ కాల్చుకోవాలి.
- అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే రాగి అప్పచులు రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
- మీరు అప్పచ్చులను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే రాగిపిండి, బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
"వింటర్ స్పెషల్ లడ్డూలు" - గోధుమ పిండితో సింపుల్గా ఇలా చేసేయొచ్చు!
పల్లెటూరు స్టైల్ "టమోటా పచ్చిమిర్చి రోటి పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే కర్రీస్ పక్కన పెట్టేస్తారు!