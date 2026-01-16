ETV Bharat / offbeat

"ఇంకో లడ్డూ కావాలి" అంటారు - నోరూరించే "రాగి లడ్డూ రెసిపీ"

రాగి లడ్డూ రెసిపీ - స్వీట్ షాప్ స్టైల్​లో ఇలా ట్రై చేయండి

ragi_laddu_recipe
ragi_laddu_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RAGI LADDU RECIPE : తొక్కుడు లడ్డూ, రవ్వ లడ్డూ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. కానీ, రాగి పిండి లడ్డూ ఎపుడైనా కొబ్బరి పొడి కలిపి ఇలా ట్రై చేశారంటే ఒక్కదానితో సరిపెట్టుకోరు! ఇంకా కావాలని అడుగుతారు. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపించే రాగి లడ్డూలు తయారు చేయడం చాలా ఈజీ. సింపుల్​గా అర గంటలో రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి బయట షాపులో కొన్నట్టుగానే అనిపిస్తాయి.

అరగంటలో అద్దిరిపోయే "రవ్వ లడ్డూలు" - పాకం లేకుండానే పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి!

ragi_laddu_recipe
ragi_laddu_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగిపిండి - 2 కప్పులు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండు కొబ్బరి - పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు - 6
  • బాదం పప్పు - 6
  • యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
  • జాజికాయ పొడి - కొద్దిగా
  • బెల్లం - కప్పున్నర
ragi_laddu_recipe
ragi_laddu_recipe (Getty images)

ఇలా ట్రై చేయండి :

  1. ముందుగా రాగి పిండి, కొబ్బరి పొడిని మంచి అరోమా వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  2. బెల్లం పాకం అవసరం లేకుండా కేవల కరిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  3. వేడి వేడి బెల్లం నీళ్లు రాగి పిండిలో పోసి వేడి పైనే లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి.
  4. చివరగా లడ్డూల్లోకి జీడిపప్పు, బాదం పొడిని కలుపుకోవాలి.
ragi_laddu_recipe
ragi_laddu_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి మందపాటి కడాయి పెట్టుకోవాలి. అందులో 2 కప్పుల రాగిపిండి, నెయ్యి వేసుకుని సన్నటి సెగపై మంచి వాసన వచ్చే వరకు వేయించాలి.
ragi_laddu_recipe
ragi_laddu_recipe (Getty images)
  • పిండి అడుగు పట్టకుండా, మాడకుండా సన్నటి మంటపై బాగా కలుపుతూ వేయించాలి. మంట ఏ మాత్రం ఎక్కువైనా పిండి మాడిపోతుంది.
  • ఆ తర్వాత పిండిలో పావు కప్పు ఎండు కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. కొబ్బరి చక్కగా వేగిపోయి మంచి వాసన వచ్చాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇపుడు అదే కడాయిలో జీడిపప్పు, బాదం పప్పు ఎర్రగా మారే వరకు వేయించాలి. ఇపుడు వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ పొడి చేసుకుని రాగిపిండిలో వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత యాలకుల పొడి, జాజికాయ పొడి వేసుకుని కలపాలి.
ragi_laddu_recipe
ragi_laddu_recipe (Getty images)
  • చివరగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని కప్పున్నర బెల్లం తరుగు వేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కరిగించుకోవాలి. బెల్లం పాకం అవసరం లేకుండా కేవలం కరిగిపోయే వరకు ఉంచి ఆ తర్వాత పిండిలో కలపాలి. కాస్త గోరు వెచ్చగా మారే వరకు ఎదురు చూడాలి. లేదా చేతులకు కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని లడ్డూలు తయారు చేసుకుంటే చాలు! అంతే! ఇలా రెడీ చేసుకున్న లడ్డూలు వారం పది రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి.

TAGGED:

LADDU RECIPE
RAGI LADDU MAKING PROCESS
SIMPLE LADDU RECIPE
రాగిలడ్డూ ఎలా చేయాలి
RAGI LADDU RECIPE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

