తియ్యతియ్యని "రాగి కుడుములు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలూ లాగిస్తారు!
- రాగి పిండితో ఇడ్లీలు, దోశలు కామన్ - ఇలా స్వీట్గా కుడుములు చేసుకోండి!
Published : November 30, 2025 at 11:41 AM IST
Ragi Kudumulu Recipe: కాల్షియం రిచ్ఫుడ్స్లో రాగులు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. ఇందులోని పోషకాలు ఎముకలు సహా ఇతర ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది రాగులను తమ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రాగి పిండితో ఇడ్లీలు, దోశలు, పొంగనాలు, పాయసం, జావా ఇలా ఎన్ని వీలైతే అన్నీ చేస్తున్నారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా రాగి పిండితో తియ్యతియ్యని కుడుములు కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి. స్వీట్గా ఉండటంతో పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా పండగలప్పుడు కూడా నైవేద్యంగా పెట్టొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా రాగి కుడుములు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- పెసరపప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- నెయ్యి - తగినంత
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- పెసరపప్పును ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా వాష్ చేయాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు పక్కన పెట్టాలి. పెసరపపప్పు బదులు శనగపప్పు కూడా వాడొచ్చు.
- ఈలోపు పచ్చి కొబ్బరిని, బెల్లాన్ని తురుమి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేయాలి. కాగిన నెయ్యిలో రాగి పిండి వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- రాగి పిండి మగ్గి పచ్చి వాసన పోయి లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించి పాన్ను పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. అందులోకి పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టాలి. ఇక్కడ బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది. ఎటువంటి పాకమూ రావాల్సిన అవసరం లేదు.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేయించిన రాగి పిండి వేసుకోవాలి. అందులోకి నానబెట్టిన పెసరపప్పు, యాలకుల పొడి, ఉప్పు, 1 టీస్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. చివరగా బెల్లం నీటిని వడకడుతూ కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. నీటిని ఒకేసారి పోస్తే పిండి లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
- నీరు సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలిపి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకుని నెయ్యి గ్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాగి పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని కుడుముల షేప్లో చేసుకుని ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో ఉంచాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఆపై కుడుములపై లైట్గా నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి రెండు గ్లాసుల నీరు పోసి మూత పెట్టి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కుడుములు ఉన్న ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. ఇవి కుక్ కావడానికి 20 నుంచి 30 నిమిషాల టైమ్ పడుతుంది. కాబట్టి దానిని బేస్ చేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి.
- ముందుగా 20 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చాకు గుచ్చి చూస్తే క్లీన్గా ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్లు. అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అలాకాకుండా చాకుకు పిండి ఏమైనా అంటుకున్నట్టు ఉంటే మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మూత తీసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ను బయటి ఉంచాలి. కాస్త వేడి తగ్గినప్పుడు తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉండే రాగి కుడుములు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
