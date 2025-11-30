ETV Bharat / offbeat

తియ్యతియ్యని "రాగి కుడుములు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - పిల్లలూ లాగిస్తారు!

- రాగి పిండితో ఇడ్లీలు, దోశలు కామన్​ - ఇలా స్వీట్​గా కుడుములు చేసుకోండి!

Ragi Kudumulu Recipe
Ragi Kudumulu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 11:41 AM IST

3 Min Read
Ragi Kudumulu Recipe: కాల్షియం రిచ్​ఫుడ్స్​లో రాగులు ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటాయి. ఇందులోని పోషకాలు ఎముకలు సహా ఇతర ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది రాగులను తమ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రాగి పిండితో ఇడ్లీలు, దోశలు, పొంగనాలు, పాయసం, జావా ఇలా ఎన్ని వీలైతే అన్నీ చేస్తున్నారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా రాగి పిండితో తియ్యతియ్యని కుడుములు కూడా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటాయి. స్వీట్​గా ఉండటంతో పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటుంటారు. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. స్వీట్​ తినాలనిపించినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా పండగలప్పుడు కూడా నైవేద్యంగా పెట్టొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా రాగి కుడుములు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi Kudumulu
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • పెసరపప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - తగినంత
  • పచ్చికొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - చిటికెడు
Ragi Kudumulu
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • పెసరపప్పును ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా వాష్​ చేయాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు పక్కన పెట్టాలి. పెసరపపప్పు బదులు శనగపప్పు కూడా వాడొచ్చు.
  • ఈలోపు పచ్చి కొబ్బరిని, బెల్లాన్ని తురుమి రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేయాలి. కాగిన నెయ్యిలో రాగి పిండి వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
Ragi Kudumulu
కొబ్బరి తురుము (Getty Images)
  • రాగి పిండి మగ్గి పచ్చి వాసన పోయి లైట్​గా కలర్​ మారిన తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించి పాన్​ను పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. అందులోకి పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి. ఇక్కడ బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది. ఎటువంటి పాకమూ రావాల్సిన అవసరం లేదు.
Ragi Kudumulu
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేయించిన రాగి పిండి వేసుకోవాలి. అందులోకి నానబెట్టిన పెసరపప్పు, యాలకుల పొడి, ఉప్పు, 1 టీస్పూన్​ నెయ్యి వేసుకోవాలి. చివరగా బెల్లం నీటిని వడకడుతూ కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. నీటిని ఒకేసారి పోస్తే పిండి లూజ్​ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
  • నీరు సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలిపి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ తీసుకుని నెయ్యి గ్రీజ్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాగి పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని కుడుముల షేప్​లో చేసుకుని ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లో ఉంచాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. ఆపై కుడుములపై లైట్​గా నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
Ragi Kudumulu
నెయ్యి (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి రెండు గ్లాసుల నీరు పోసి మూత పెట్టి మరిగించాలి. వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు కుడుములు ఉన్న ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఇవి కుక్​ కావడానికి 20 నుంచి 30 నిమిషాల టైమ్​ పడుతుంది. కాబట్టి దానిని బేస్​ చేసుకుని కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా 20 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చాకు గుచ్చి చూస్తే క్లీన్​గా ఉంటే పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయినట్లు. అప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవచ్చు. అలాకాకుండా చాకుకు పిండి ఏమైనా అంటుకున్నట్టు ఉంటే మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసిన తర్వాత మూత తీసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ను బయటి ఉంచాలి. కాస్త వేడి తగ్గినప్పుడు తీసి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉండే రాగి కుడుములు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Kudumulu
రాగి కుడుములు (ETV Bharat)

