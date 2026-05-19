రాగి, జొన్న పిండితో కరకరలాడే "రవ్వ దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
-రాగి పిండి, జొన్న పిండితో విడివిడిగా రెసిపీలు చేసుకుంటున్నారా? - అయితే ఇలా ఓసారి కలిపి చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Published : May 19, 2026 at 8:25 PM IST
Ragi Jonna Rava Dosa: రాగులు, జొన్నలు ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది వీటిని తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు. అయితే నార్మల్గా వీటితో విడివిడిగా రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. కానీ ఈ రెండూ కలిపి క్రిస్పీ రవ్వ దోశలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటాయి. పైగా ఈ దోశల కోసం ముందే ఎటువంటి ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదు. పావుగంటలో తయారు చేసుకునే వీటిని పల్లీ చట్నీ లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే కిర్రాక్ ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా రాగి జొన్న పిండితో రవ్వ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి - అర కప్పు
- జొన్నపిండి - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- ఉప్మా రవ్వ - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నీళ్లు - 4 కప్పులు
- ఉల్లిపాయ -1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- అల్లం తురుము - 1 టీస్పూన్
- క్యారెట్ - 1
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రాగి పిండి, జొన్న పిండి, ఉప్మా రవ్వ, బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం నాలుగు కప్పుల నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి ఓ పావు గంట సేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అల్లాన్ని కూడా తురుముకుని లేదా సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- రవ్వ మిశ్రమం నానినాక అందులోకి కట్ చేసి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, క్యారెట్ తురుము, మిరియాల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది రవ్వ దోశకు సరిపడేలా పల్చగా ఉండాలి. కాబట్టి ఆ మేరకు అవసరమైన నీటిని మరికొంచెం పోసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న పిండిలో ఉప్పు ఏమైనా తక్కువైనట్లు అనిపిస్తే మరికాస్త యాడ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం బాగా కాలినాక లైట్గా నీళ్లు చిలకరించి కాటన్ క్లాత్తో తుడవాలి.
- అనంతరం పిండిని గుంట గరిటెతో తీసుకుని పెనం మీద రవ్వ దోశ మాదిరి పోసుకోవాలి.
- పెనం మీద పిండిని పోసినాక అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి పెనాన్ని చుట్టూ తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
- రవ్వ దోశ క్రిస్పీగా, ఎర్రగా కాలినాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిగిలిన పిండితో సరిపడా దోశలు వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి జొన్న రవ్వ దోశ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
