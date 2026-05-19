ETV Bharat / offbeat

రాగి, జొన్న పిండితో కరకరలాడే "రవ్వ దోశలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

-రాగి పిండి, జొన్న పిండితో విడివిడిగా రెసిపీలు చేసుకుంటున్నారా? - అయితే ఇలా ఓసారి కలిపి చేసుకోండి, కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

Ragi Jonna Rava Dosa
Ragi Jonna Rava Dosa (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ragi Jonna Rava Dosa: రాగులు, జొన్నలు ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది వీటిని తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటున్నారు. అయితే నార్మల్​గా వీటితో విడివిడిగా రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. కానీ ఈ రెండూ కలిపి క్రిస్పీ రవ్వ దోశలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అయితే సూపర్​గా ఉంటాయి. పైగా ఈ దోశల కోసం ముందే ఎటువంటి ప్రిపరేషన్​ అవసరం లేదు. పావుగంటలో తయారు చేసుకునే వీటిని పల్లీ చట్నీ లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే కిర్రాక్​ ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా రాగి జొన్న పిండితో రవ్వ దోశలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Ragi Jonna Rava Dosa
Ragi Jonna Rava Dosa (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - అర కప్పు
  • జొన్నపిండి - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • ఉప్మా రవ్వ - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నీళ్లు - 4 కప్పులు
  • ఉల్లిపాయ -1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం తురుము - 1 టీస్పూన్​
  • క్యారెట్​ - 1
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
Ragi Jonna Rava Dosa
Ragi Jonna Rava Dosa (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి రాగి పిండి, జొన్న పిండి, ఉప్మా రవ్వ, బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం నాలుగు కప్పుల నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి ఓ పావు గంట సేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అల్లాన్ని కూడా తురుముకుని లేదా సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
Ragi Jonna Rava Dosa
Ragi Jonna Rava Dosa (Getty Images)
  • రవ్వ మిశ్రమం నానినాక అందులోకి కట్​ చేసి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, క్యారెట్​ తురుము, మిరియాల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మరోసారి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది రవ్వ దోశకు సరిపడేలా పల్చగా ఉండాలి. కాబట్టి ఆ మేరకు అవసరమైన నీటిని మరికొంచెం పోసుకుని మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న పిండిలో ఉప్పు ఏమైనా తక్కువైనట్లు అనిపిస్తే మరికాస్త యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం బాగా కాలినాక లైట్​గా నీళ్లు చిలకరించి కాటన్​ క్లాత్​తో తుడవాలి.
Ragi Jonna Rava Dosa
Ragi Jonna Rava Dosa (Getty Images)
  • అనంతరం పిండిని గుంట గరిటెతో తీసుకుని పెనం మీద రవ్వ దోశ మాదిరి పోసుకోవాలి.
  • పెనం మీద పిండిని పోసినాక అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి పెనాన్ని చుట్టూ తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి.
  • రవ్వ దోశ క్రిస్పీగా, ఎర్రగా కాలినాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిగిలిన పిండితో సరిపడా దోశలు వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి జొన్న రవ్వ దోశ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Jonna Rava Dosa
Ragi Jonna Rava Dosa (ETV Bharat)

ఆలు గడ్డలతో - కరకరలాడే జంతికలు, ఫింగర్ చిప్స్ - ఇలా టేస్టీగా!

మనసు దోచే "మామిడి లస్సీ, మస్తానీ మిల్క్​షేక్​" - ఒక్కసారి తాగితే ఫ్యాన్​ అయిపోతారు!

TAGGED:

RAVA DOSA WITH RAGI FLOUR
RAGI JONNA RAVA DOSA
CRISPY RAVA DOSA RECIPE
రాగి జొన్న పిండితో రవ్వ దోశలు
RAGI JONNA RAVA DOSA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.