ETV Bharat / offbeat

పంచదార లేకుండా "రాగి గవ్వలు" - పిల్లలకు ఇలా చేసి పెట్టండి! - ఇష్టంగా తింటారు!

రాగిపిండిలో ఇలా స్వీట్ చేసి చూడండి - సూపర్​గా వస్తుంది!

Ragi Pindi Gavvalu
Ragi Pindi Gavvalu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ragi Pindi Gavvalu : పిల్లలు పాఠశాల నుంచి రాగానే తినడానికి స్నాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అని అడుగుతుంటారు. చాలా మంది తల్లులు అప్పటికప్పుడు వీటిని చేసే టైమ్ లేక బయట షాపుల్లో స్వీట్, హాట్​ వంటి రకరకాల తినుబండారాలు కొనిస్తారు. అయితే ఇకపై అలా కొనుగోలు చేయకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా రాగిపిండితో గవ్వలు చేసి చిన్నారులకు ఇవ్వండి. ఇవి ఎంతో కరకరలాడుతూ చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. అంతేకాక వీటిని ఎన్ని తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ రాగి గవ్వల తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పాకంతో పనిలేకుండా "అవిసె లడ్డూలు" - నిమిషాల్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Ragi Gavvalu
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగిపిండి - 1 కప్పు
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • నూనె - 50 గ్రాములు
  • బేకింగ్ పౌడర్ - 1 స్పూన్
  • బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
Ragi Gavvalu
రాగిపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు రాగిపిండి, ఒక కప్పు గోధుమపిండి వేయాలి. ఇందులోనే 50 గ్రాముల నూనె, ఒక స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్​ వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా తీసుకొని కర్ర ఆకారంలో చేసుకోవాలి. అనంతరం పైన పొడి పిండి వేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
Ragi Gavvalu
బెల్లం (Getty Images)
  • మరోవైపు గవ్వల చెక్కను తీసుకొని ఒక్కొ పిండి ముక్కను చెక్కపై అద్దుతూ గవ్వల మాదిరిగా చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గవ్వలను వేసి నిమిషం పాటు అలాగే ఉంచాలి.
  • ఒక నిమిషం తర్వాత రెండు వైపులా టర్న్​ చేస్తూ నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం గవ్వలను గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
Ragi Pindi Gavvalu
యాలకుల పొడి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒకటిన్నర కప్పు బెల్లం, అర కప్పు నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
  • బెల్లం పాకానికి వచ్చిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బెల్లం పాకంలో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గవ్వలు వేసి కలపాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ రాగి గవ్వలు తయారైనట్లే!
  • ఆ తర్వాత రాగి గవ్వలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్వీట్ అవుతుంది!

"సండే సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ" - స్పైసీ, క్రంచీ "సోయా పకోడీలు"

సండే స్పెషల్ "కరివేపాకు చికెన్ ఫ్రై" - ఈ సారి ఇలా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి!

TAGGED:

RAGI PINDI GAVVALU MAKING IN TELUGU
RAGI GAVVALU USING JAGGERY
RAGI GAVVALU PREPARE
RAGI SHELLS MAKING
RAGI GAVVALU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.