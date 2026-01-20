ETV Bharat / offbeat

10 నిమిషాల్లో "చపాతీ, దోసె" - అప్పటికప్పుడు ఏది కావాలనుకుంటే అది తినేయొచ్చు!

సింపుల్​, టేస్టీ టూ ఇన్​ వన్ రెసిపీ - రాగి పిండి, అటుకులతో ఇలా చేయండి!

instant_breakfast
Instant Breakfast : ఒకటే రెసిపీ కానీ, మీరు ఎలా కావాలనుకుంటే అలాంటి బ్రేక్​ఫాస్ట్ తినేయొచ్చు. చపాతీ, దోసె ఏదైనా సరే టేస్టీగా లాగించేయొచ్చు. పైగా ఇది హెల్దీ రెసిపీ. అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా పది నిమిషాల్లో టిఫిన్ రెడీ చేసి పెట్టేయొచ్చు. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే ఇన్​స్టెంట్​గా రెడీ చేసుకునే ఈ టూ ఇన్​ వన్ రెసిపీ ఎంతో పాపులర్. ఇప్పుడే ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

instant_breakfast

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - అర కప్పు
  • రాగి పిండి - కప్పు
  • రవ్వ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • క్యారెట్ - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
instant_breakfast

ఈ స్టెప్స్ ఫాలో చేయండి :

  1. ముందుగా ఉల్లిపాయతో పాటు క్యారెట్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పచ్చిమిచ్చి సహా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  2. అటుకులు శుభ్రం చేసుకుని పిండి, ఉల్లిపాయ సహా సన్నగా తరిగిన అన్నింటినీ వేసుకుని చేతితో మర్దనా చేస్తూ కలపాలి.
  3. చివరిగా నీళ్లు పోసుకుని చపాతీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. ఒక వేళ నీళ్లు ఎక్కువగా కలిస్తే మరిన్ని నీళ్లు కలుపుకొని గరిటెతో పెనంపై వేసుకుని దోసె మాదిరిగా కాల్చుకుని తీసుకోవచ్చు.
instant_breakfast

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి అర కప్పు అటుకులు తీసుకోవాలి. నీళ్లు పోసుకుని శుభ్రం చేశాక నీళ్లు తీసేసి కాస్త మెదుపుకుని అందులో కప్పు రాగి పిండి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కట్ చేసిన కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర, క్యారెట్ తురుముకుని వేసి చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి. చివరగా నీళ్లలో ఉప్పు కలుపుకొని పిండిలో పోసి చపాతీ మాదిరిగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
instant_breakfast
  • ఇపుడు ఒక బటర్ పేపర్ తీసుకుని పిండి ముద్ద చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని చపాతీ మాదిరిగా వత్తుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి చపాతీ పెనం పెట్టుకుని కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని వేడెక్కగానే రెడీ చేసుకున్న రాగి పిండి చపాతీలను కాల్చుకోవాలి. ఓ వైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు కూడా నెయ్యి రాసుకుని కాల్చి తీసుకుంటే చాలు! సింపుల్​గా హెల్దీ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెడీగా ఉంటుంది.
instant_breakfast
  • ఇదే రెసిపీని దోసెలాగా కూడా ట్రై చేయొచ్చు. నీళ్లు కాస్త ఎక్కువగా దోసె పిండి మాదిరిగా కలుపుకొని కాల్చుకుని తీసుకోవచ్చు. అందులో కాస్త రవ్వ కూడా వేశారంటే చాలా క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటుంది. పల్లీ చట్నీ లేదా అల్లం చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

