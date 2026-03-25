"రాగి పిండి, బీట్ రూట్ స్వీట్" - ఈ రెసిపీ అందరికీ నచ్చుతుంది!
పిల్లలు అడిగితే ఇలాంటి రెడ్ స్వీట్ చేసి పెట్టండి - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 4:50 PM IST
Ragipindi Beetroot Sweet : రాగిపిండి, బీట్ రూట్ కొంతమందికి అస్సలు నచ్చవు. అలాంటి వారికి ఈ రెండింటినీ కలిపి స్వీట్ చేసి పెట్టారంటే వదలకుండా తినేస్తారు. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే స్వీట్ తయారీ చాలా ఈజీ. ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. ఇందులో నెయ్యి వాడడం వల్ల ఎంతో సువాసన భరితంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన పదార్థాలు సరిగ్గా అవే కొలతల్లో ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి - అర కప్పు
- బీట్ రూట్ - అర కేజీ
- కార్న్ ఫ్లోర్ - పావు కప్పు
- పంచదార - 1 కప్పు
- లేదా బెల్లం
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
- బాదం - 10
- జీడిపప్పు - 15
- కిస్మిస్ - 12
- పిస్తా - 8
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కేజీ బీట్ రూట్ క్లీన్ చేసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత జల్లెడతో వడగట్టుకుని జ్యూస్ తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిప్పిలో మరో అరకప్పు నీళ్లు పోసుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇందులో అర కప్పు రాగి పిండి వేసుకుని ఉండలు లేకుండా విస్కర్తో బీట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని బీట్ రూట్ జ్యూస్ పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్ లో మరిగించుకోవాలి.
- ఇపుడు ఓ కప్పులో పావు కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని కలిపి బీట్ రూట్ జ్యూస్ లో పోసుకోవాలి.
- ఐదారు నిమిషాల పాటు మరిగించిన తర్వాత స్వీట్కు సరిపడా పంచదార లేదా బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి.
- పంచదార 1 కప్పు సరిపోతుంది. బెల్లం వేసుకోవాలనుకుంటే వేరొక ప్యాన్ లో కరిగించుకుని కులుపుకోవచ్చు.
- ఇపుడు మరో 10 నిమిషాల పాటు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఓ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని కలపాలి. ప్రతి 3 నిమిషాలకోసారి 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని 10 నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత యాలకుల పొడి వేసుకోవాలి. చివరగా వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమం ప్యాన్కు అతికిపోకుండా విడిపోయే వరకు కలుపుతూ ఉడికిస్తే చాలు! స్వీట్ రెడీగా ఉంటుంది.
- ఇపుడు ఓ గిన్నెకు నెయ్యి రాసుకుని ఉడికించిన మిశ్రమాన్ని వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకుని తీసుకుంటే చాలు! ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
