రాగి పిండితో కమ్మని "ఢోక్లా" - శనగపిండి అవసరమే లేదు - అరగంటలో రెడీ!
- నిమిషాల్లో తయారయ్యే ఈజీ రెసిపీ - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టంగా తింటారు
Published : November 25, 2025 at 10:36 AM IST
How to Make Ragi Dhokla: గుజరాతీయులు స్పెషల్గా, ఇష్టంగా చేసుకునే రెసిపీ "ఢోక్లా". ఎక్కువగా దీనిని బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్, డిన్నర్ టైమ్లో తీసుకుంటుంటారు. శనగపిండితో చేసే ఈ రెసిపీ రుచి అద్భుతంగా ఉండటంతోపాటు స్పాంజీగా ఉండటం వల్ల ఈ ఢోక్లాలను తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అయితే, ఎప్పుడూ దీనిని శనగపిండితో కాకుండా, కాల్షియం రిచ్ రాగి పిండితో చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా రాగి ఢోక్లాను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 3
- పెరుగు - 1 కప్పు
- నూనె - సరిపడా
- బొంబాయి రవ్వ -1 కప్పు
- రాగి పిండి - 1 కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నువ్వులు - 1 టీస్పూన్
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పంచదార - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- నిమ్మ ఉప్పు - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ ఢోక్లా కోసం ముందుగా ఓ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్లోకి పొట్టు తీసిన అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి తుంపులు, పావు టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పెరుగు వేసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె, గ్రైండ్ చేసిన అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి రాగి పిండి, బొంబాయి రవ్వ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం 1 కప్పు వాటర్ పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మూత పెట్టి పావు గంట సేపు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు స్క్వేర్ లేదా సర్కిల్ షేప్లో బేకింగ్ ట్రే తీసుకుని అందులో నెయ్యి లేదా నూనెను గ్రీజ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాత్ర పెట్టి ఓ లీటర్ నీళ్లు పోసి అందులో చిన్న స్టాండ్ పెట్టి హై-ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి.
- ఇంతలో కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండి మిశ్రమంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి కలిపి గ్రీజ్ చేసి బేకింగ్ ట్రేలో వేసి సమానంగా సెట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పిండిపై నువ్వులు, కారం లైట్గా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి.
- వాటర్ మసులుతున్నప్పుడు స్టాండ్ మీద బేకింగ్ ట్రే ఉంచి మూత పెట్టి హై-ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాలు, మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- టైమ్ అయిన తర్వాత టూత్పిక్ లేదా చాకు గుచ్చి చూస్తే ఉడికిందో లేదో తెలిసిద్ది. ఎలాగంటే చాకుతో గుచ్చినప్పుడు అది నార్మల్గా వస్తే కుక్ అయినట్లు, అలాకాకుండా చాకుకు పిండి మిశ్రమం ఉడకనట్లే. ఇలాంటి సమయంలో మరో 5 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- రాగి పిండి పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ట్రేను తీసి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు తాలింపు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి నూనె పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- పచ్చిమిర్చి మంచిగా వేగిన తర్వాత 1 కప్పు వాటర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పంచదార వేసి పూర్తిగా కరిగించాలి.
- షుగర్ పూర్తిగా కరిగి ఓ రెండు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత కరివేపాకు, నిమ్మ ఉప్పు వేసి ఓ నిమిషం కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈలోపు చల్లారిన రాగి మిశ్రమాన్ని క్యూబ్స్గా కట్ చేసుకోవాలి. ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న సిరప్ను లైట్గా దాని మీద పోసి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి ఢోక్లా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పెరుగు, రాగి పిండి, బొంబాయి రవ్వ ఈ మూడింటిని సమాన కొలతలుగా తీసుకోవాలి.
- బేక్ చేసిన రాగి మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ షేప్లో వస్తాయి. అదే వేడి మీద కట్ చేస్తే చిదిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
