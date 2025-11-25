ETV Bharat / offbeat

రాగి పిండితో కమ్మని "ఢోక్లా" - శనగపిండి అవసరమే లేదు - అరగంటలో రెడీ!

- నిమిషాల్లో తయారయ్యే ఈజీ రెసిపీ - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టంగా తింటారు

How to Make Ragi Dhokla
How to Make Ragi Dhokla (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 10:36 AM IST

How to Make Ragi Dhokla: గుజరాతీయులు స్పెషల్​గా, ఇష్టంగా చేసుకునే రెసిపీ "ఢోక్లా". ఎక్కువగా దీనిని బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​, డిన్నర్​ టైమ్​లో తీసుకుంటుంటారు. శనగపిండితో చేసే ఈ రెసిపీ రుచి అద్భుతంగా ఉండటంతోపాటు స్పాంజీగా ఉండటం వల్ల ఈ ఢోక్లాలను తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అయితే, ఎప్పుడూ దీనిని శనగపిండితో కాకుండా, కాల్షియం రిచ్​ రాగి పిండితో చేసుకోండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా రాగి ఢోక్లాను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • నూనె - సరిపడా
  • బొంబాయి రవ్వ -1 కప్పు
  • రాగి పిండి - 1 కప్పు
  • బేకింగ్​ సోడా - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నువ్వులు - 1 టీస్పూన్​
Ragi Flour
రాగి పిండి (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • పంచదార - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • నిమ్మ ఉప్పు - పావు టీస్పూన్​
Curd
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఢోక్లా కోసం ముందుగా ఓ పేస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సీజార్​లోకి పొట్టు తీసిన అల్లం ముక్క, పచ్చిమిర్చి తుంపులు, పావు టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పెరుగు వేసి ఉండలు లేకుండా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె, గ్రైండ్​ చేసిన అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Suji Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అందులోకి రాగి పిండి, బొంబాయి రవ్వ వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం 1 కప్పు వాటర్​ పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మూత పెట్టి పావు గంట సేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు స్క్వేర్​ లేదా సర్కిల్​ షేప్​లో బేకింగ్​ ట్రే తీసుకుని అందులో నెయ్యి లేదా నూనెను గ్రీజ్​ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాత్ర పెట్టి ఓ లీటర్​ నీళ్లు పోసి అందులో చిన్న స్టాండ్​ పెట్టి హై-ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
  • ఇంతలో కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండి మిశ్రమంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి కలిపి గ్రీజ్​ చేసి బేకింగ్​ ట్రేలో వేసి సమానంగా సెట్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం పిండిపై నువ్వులు, కారం లైట్​గా స్ప్రింకిల్​ చేసుకోవాలి.
Allam - Chilli - Sesame Seeds
అల్లం - పచ్చిమిర్చి - నువ్వులు (Getty Images)
  • వాటర్​ మసులుతున్నప్పుడు స్టాండ్​ మీద బేకింగ్​ ట్రే ఉంచి మూత పెట్టి హై-ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాలు, మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • టైమ్​ అయిన తర్వాత టూత్​పిక్​ లేదా చాకు గుచ్చి చూస్తే ఉడికిందో లేదో తెలిసిద్ది. ఎలాగంటే చాకుతో గుచ్చినప్పుడు అది నార్మల్​గా వస్తే కుక్​ అయినట్లు, అలాకాకుండా చాకుకు పిండి మిశ్రమం ఉడకనట్లే. ఇలాంటి సమయంలో మరో 5 నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • రాగి పిండి పర్ఫెక్ట్​గా బేక్​ అయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ట్రేను తీసి పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు తాలింపు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి నూనె పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి.
Popu
పోపు (Getty Images)
  • నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
  • పచ్చిమిర్చి మంచిగా వేగిన తర్వాత 1 కప్పు వాటర్​, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పంచదార వేసి పూర్తిగా కరిగించాలి.
  • షుగర్​ పూర్తిగా కరిగి ఓ రెండు పొంగులు వచ్చిన తర్వాత కరివేపాకు, నిమ్మ ఉప్పు వేసి ఓ నిమిషం కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈలోపు చల్లారిన రాగి మిశ్రమాన్ని క్యూబ్స్​గా కట్​ చేసుకోవాలి. ముక్కలుగా కట్​ చేసుకున్న తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న సిరప్​ను లైట్​గా దాని మీద పోసి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి ఢోక్లా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Dhokla
రాగి ఢోక్లా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పెరుగు, రాగి పిండి, బొంబాయి రవ్వ ఈ మూడింటిని సమాన కొలతలుగా తీసుకోవాలి.
  • బేక్​ చేసిన రాగి మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్​ షేప్​లో వస్తాయి. అదే వేడి మీద కట్​ చేస్తే చిదిరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.

