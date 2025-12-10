ETV Bharat / offbeat

రాగిపిండితో కరకరలాడే "కట్​ లెట్స్" - కారం, మసాలాలు లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!

- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ 'స్నాక్' - డీప్ ఫ్రై లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Ragi Cutlet Recipe
Ragi Cutlet Recipe (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 3:19 PM IST

Ragi Pindi Cutlet Recipe : "రాగులు" ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే చిరుధాన్యాలలో ఒకటి. ఇవి చూడడానికి చిన్నగా, సన్నగా కనిపించినా బోలెడు పోషక విలువలను కలిగి ఉంటాయి. అందుకే, ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా తమ డైలీ డైట్​లో రాగులను భాగం చేసుకుంటున్నారు. అందులో భాగంగానే మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఎక్కువ మంది రాగిపిండితో జావ, ఇడ్లీ, దోశ, పొంగనాలు అంటూ ఎన్నో వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తున్నారు. అయితే, టిఫెన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ టైమ్​కి సూపర్ టేస్టీగా చేసుకునే ఒక స్నాక్ రెసిపీ కూడా ఉంది. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "రాగి కట్లెట్స్".

డీప్ ఫ్రై లేకుండా ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఇవి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, ఈ కట్​లెట్స్ ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. కారం, మసాలాలు వేయకుండా చేసుకునే వీటిని పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగి కట్లెట్స్​ను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ragi Cutlet Recipe
Ragi Cutlet Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగిపిండి - ఒక కప్పు
  • క్యారెట్ - ఒకటి
  • బీట్​రూట్ - ఒకటి
  • కీరదోస - ఒకటి
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నెయ్యి - కొద్దిగా

Ragi Cutlet Recipe
Ragi Cutlet Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా క్యారెట్, బీట్​రూట్​, కీరదోసకాయలను పీలర్​తో చెక్కు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో రాగిపిండి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్ తురుము, కీరదోసకాయ తురుము, బీట్​రూట్ తురుము, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Ragi Cutlet Recipe
Ragi Cutlet Recipe (Getty Images)
  • అలా కలిపిన తర్వాత పిండి సరిగ్గా మిక్స్ అవ్వకుండా, గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పిండిని మెత్తని ముద్దలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక షాలో ఫ్రై కోసం కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • అది కరిగి వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతిలో రౌండ్ షేప్​లో చిన్న చిన్న కట్లెట్స్​లా వత్తుకుని వేడయిన పాన్​లో సెట్ చేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా కట్​లెట్స్ వేసుకుని లో-ఫ్లేమ్​లో అవి లోపలి వరకు చక్కగా కాలే వరకు కాల్చుకోవాలి. అవి వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
Ragi Cutlet Recipe
Ragi Cutlet Recipe (ETV Abhiruchi)
  • అవి రెండు వైపులా మంచిగా కాలాయనుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మిశ్రమం మొత్తాన్ని కట్​లెట్స్​లా చేసుకుని నెయ్యితో కాల్చుకోవాలి.
  • తర్వాత వీటిని టమాటా కెచప్​తో సర్వ్ చేసుకుని తినండి. అంతే, రాగిపిండితో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "కట్లెట్స్​" చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కట్​లెట్స్​ ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
Ragi Cutlet Recipe
Ragi Cutlet Recipe (ETV Abhiruchi)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

