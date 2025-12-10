రాగిపిండితో కరకరలాడే "కట్ లెట్స్" - కారం, మసాలాలు లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ 'స్నాక్' - డీప్ ఫ్రై లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : December 10, 2025 at 3:19 PM IST
Ragi Pindi Cutlet Recipe : "రాగులు" ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే చిరుధాన్యాలలో ఒకటి. ఇవి చూడడానికి చిన్నగా, సన్నగా కనిపించినా బోలెడు పోషక విలువలను కలిగి ఉంటాయి. అందుకే, ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఆరోగ్య ప్రయోజనాల దృష్ట్యా తమ డైలీ డైట్లో రాగులను భాగం చేసుకుంటున్నారు. అందులో భాగంగానే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఎక్కువ మంది రాగిపిండితో జావ, ఇడ్లీ, దోశ, పొంగనాలు అంటూ ఎన్నో వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తున్నారు. అయితే, టిఫెన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ టైమ్కి సూపర్ టేస్టీగా చేసుకునే ఒక స్నాక్ రెసిపీ కూడా ఉంది. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "రాగి కట్లెట్స్".
డీప్ ఫ్రై లేకుండా ఎంతో రుచికరంగా ఉండే ఇవి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, ఈ కట్లెట్స్ ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి. కారం, మసాలాలు వేయకుండా చేసుకునే వీటిని పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రాగి కట్లెట్స్ను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగిపిండి - ఒక కప్పు
- క్యారెట్ - ఒకటి
- బీట్రూట్ - ఒకటి
- కీరదోస - ఒకటి
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నెయ్యి - కొద్దిగా
మైదా లేకుండానే సూపర్ టేస్టీ "బోండాలు" - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా క్యారెట్, బీట్రూట్, కీరదోసకాయలను పీలర్తో చెక్కు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో రాగిపిండి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని క్యారెట్ తురుము, కీరదోసకాయ తురుము, బీట్రూట్ తురుము, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత పిండి సరిగ్గా మిక్స్ అవ్వకుండా, గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పిండిని మెత్తని ముద్దలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక షాలో ఫ్రై కోసం కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- అది కరిగి వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతిలో రౌండ్ షేప్లో చిన్న చిన్న కట్లెట్స్లా వత్తుకుని వేడయిన పాన్లో సెట్ చేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా కట్లెట్స్ వేసుకుని లో-ఫ్లేమ్లో అవి లోపలి వరకు చక్కగా కాలే వరకు కాల్చుకోవాలి. అవి వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
- అవి రెండు వైపులా మంచిగా కాలాయనుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మిశ్రమం మొత్తాన్ని కట్లెట్స్లా చేసుకుని నెయ్యితో కాల్చుకోవాలి.
- తర్వాత వీటిని టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుని తినండి. అంతే, రాగిపిండితో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "కట్లెట్స్" చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కట్లెట్స్ ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
టమాటా కర్రీతో క్రిస్పీ "శాండ్విచ్" - అప్పటి కప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!